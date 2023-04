Na zvládnutie abecedy bude mať žiačik tri roky. Nie všetkým učiteľom sa to pozdáva

Novinky začnú v septembri.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

V zatekajúcej budove im zvyšujú nájomné aj 18-násobne. Je to likvidačné, tvrdia

V budove bývalej škôlky je viac nájomcov, s jej stavom nie sú spokojní. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Absolútna majsterka sveta a Európy vo fitnes Marietta Žigalová prevádzkuje na košickom Sídlisku KVP fitnescentrum už 20 rokov.

Je jednou z 30 nájomníkov, ktorým mestská časť tento mesiac rapídne zvýšila nájomné. Fitneske štvornásobne - z 8,5 eura/m² na 36 eur/m² ročne.

„To je pre nás likvidačné, to nepodpíšeme. Sme v budove, ktorá zateká, cez okná prefukuje. Klienti si vyberajú aj podľa stavu prevádzky a my za toto máme platiť štvornásobne viac?“ pýta sa Žigalová.

Fitneska vraví, že keď pred 20 rokmi začínala v bývalej materskej škole na Bauerovej, kde je dodnes, za vlastné peniaze si priestory zrekonštruovala.

„Stálo ma to dva milióny korún. To mi tiež nikto nezohľadnil a neviem si to odtiaľ ani vziať.“

Nespokojnosť vyjadrili aj ďalší, aký je názor mestskej časti, zisťovala Elena Danková.

Hádali sa pre neveru, súdia ju pre pokus o vraždu. Túži po slobode a deťoch

Zuzanu G. privádza justičná stráž na súd. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Pri bytovom dome na Jenisejskej ulici v Košiciach zasahovala vlani v októbri záchranka a po nej v jednom z bytov aj polícia.

Záchranári ratovali život 43-ročného Mareka K. a lekári v nemocnici a následne v špecializovanom ústave, mu iba včasnou operáciou zachránili život.

Keďže podľa prvých vyšetrovacích úkonov muža bodla do hrude 42-ročná Zuzana G., skončila v policajnej cele. Obvinili ju z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu.

Matka dvoch detí putovala do väzby, odkiaľ ju minulý týždeň justičná stráž predviedla na Okresný súd Košice II.

Prípad sleduje Róbert Bejda.

Uchádzačom o vodičák sa v elektronických testoch darí, no do autoškôl sa hlásia menej

Teoretická skúška na vodičský preukaz sa od apríla koná na okresných dopravných inšpektorátoch. (zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V košickej autoškole Kuželka robili uchádzači o vodičský preukaz prvýkrát elektronické testy.

Z deviatich neuspel len jeden.

„Dopadlo to dobre. Pomohlo, že testy sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra a tiež si ich vedeli vyskúšať cez komoru autoškôl,“ hovorí šéfka autoškoly Lucia Fusseková.

V prešovskej autoškole Smile elektronicky testovali už tri skupiny uchádzačov.

„Napodiv dopadli celkom dobre. Žiaci nám prechádzajú. Bál som sa, že to bude horšie," konštatuje majiteľ Milan Jusko.

Nové teoretické skúšky v autoškole sa do praxe dostávajú postupne, ako sa s nimi vysporiadali budúci vodiči na východe, píše Lenka Haniková.

Návrh na zmier s firmou PKB Invest odmietli, idú sa ďalej súdiť. Primátor sa vzdal odmeny

Giraltovce ťaží súdny spor. (zdroj: www.giraltovce.sk)

GIRALTOVCE, PREŠOV. Dohodnúť sa a zaplatiť, alebo sa ďalej súdiť? Pred takouto dilemou nedávno stáli giraltovskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Mesto ťaží aktívny súdny spor s prešovskou firmou PKB Invest. Môže prísť o vyše 270-tisíc eur.

Prešovská firma PKB Invest realizovala v minulosti v meste štyri veľké zákazky, napríklad rekonštrukciu školy či športovej haly.

Problémom bola až piata zákazka, týkajúca sa výstavby plavárne. Firma mala v roku 2011 vykonať stavebné práce na výkopoch a jej základoch. Sporné je uplatnenie nárokov za práce vo väčšom rozsahu.

Mesto už spor na prvom stupni prehralo, voči súdnemu rozhodnutiu podalo odvolanie.

Ako spor pokračuje, sledovala Jana Otriová.

Prváci s tabletmi, prvý stupeň o rok dlhší. Školy od septembra testujú veľkú reformu

Ilustračné foto. (zdroj: AdobeStock)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Uzovské Pekľany je malá obec vzdialená od Prešova 21 kilometrov.

Môžete ju minúť napríklad cestou na lyžiarske stredisko s dlhoročnou tradíciou Buče či na modernú turistickú útulňu.

V obecnej Základnej škole v Pekľanoch razia myšlienku, že pokiaľ sa chcú stať progresívnou a konkurencieschopnou, nemôžu stagnovať a prijímať len to, čo sa im predsunie.

Miestna škola má vysoký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tvoria až 80 percent.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo začiatkom roka 2021 návrh kurikulárnej reformy, na ktorú sú naviazané financie z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ide o pilotný projekt, vybratých doň bolo 40 škôl. Učiť podľa tohto návrhu by mali začať od septembra.

Ako to bude vyzerať, sa vybraných škôl pýtala Lenka Haniková.

Ďalšie správy

V Košiciach bude ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

Primátor Polaček: Mesto Košice nebude vedieť zostaviť rozpočet bez úverov. Pripravuje sa ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo

Prešov bude vybrané rozhodnutia doručovať aj elektronicky. Obyvatelia si môžu aktivovať špeciálnu schránku

Šport

Hráči HC Košice. (zdroj: TASR - Ján Krošlák)

Košice získali rekordný majstrovský titul, oslavujú na domácom ľade

