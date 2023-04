V škole zakázali energetický nápoj a fastfood. Drink si deti donesú, mekáč doručí kuriér

Kto môže za to, čo žiaci jedia a pijú?

Prečo deťom v škole predávajú čipsy a sladkosti? Pýtajú sa rodičia, žiadajú zákaz. Bufetárka: Nerozkážem im, čo si kúpiť

Bufet na humenskom gymnáziu. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zo školských bufetov by sa mali postupne vytrácať nezdravé jedlá. Od polovice marca to upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rezort zdravotníctva chce, aby v bufetoch na školách bolo viac čerstvého ovocia a zeleniny, nápojov a prírodných štiav bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80 percent.

V priestoroch škôl sa po novom nemajú predávať energetické a presladené nápoje, nápoje s kofeínom, taurínom, chinínom alebo hamburgery či vyprážané jedlá.

Vo vyhláške je však podľa občianskeho združenia Rodičia.sk problematická vec.

Sladkosti, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky môžu naďalej tvoriť najviac 50 percent ponuky bufetu.

Z občianskeho združenia sa pýtajú, ako niekto skontroluje, či žiak siahne po zdravšej strane sortimentu.

Zaujímavej a praktickej téme sa venujú Lenka Haniková a Jana Otriová.

Po dvoch preplatkoch prišiel šok: Faktúru za elektrinu zvýšili 17-násobne. Elektrárne priznali chybu, ale vyrubili úrok

Martin Lipták pri kontrole elektromeru. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Máte preplatok za elektrinu? Netešte sa, skontrolujte si elektromer. Po vlastnej skúsenosti to odporúča Martin Lipták, spolumajiteľ malej vinárskej viechy v centre Prešova.

Táto prevádzka nikdy nemeškala s platbami za energie, čo nám potvrdila aj Východoslovenská energetika so sídlom v Košiciach. Dva roky po sebe mala firma preplatok a bol to práve dodávateľ elektrickej energie, ktorý ju tlačil do nižších zálohových platieb.

Napokon ich naraz zvýšil až 17-násobne. Po reklamáciách si elektrárne priznali chybu, ale aj tak nakoniec vyrubili firme úrok a ešte i poplatok.

Čo sa vlastne udialo a ako je to možné, zisťoval Michal Frank.

Stavbu pre deti z osady stopli, nemajú peniaze. Primátor: Dobehli nás kroky Matoviča. Do škôlky musia ísť pešo dva kilometre

Rómska osada Budulovská v Moldave nad Bodvou. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

MOLDAVA NAD BODVOU. Materská škola v Moldave nad Bodvou v mestskej časti Budulov, kde sídli rómska osada, je naplnená na prasknutie. Mesto preto hľadalo možnosti, ako rozšíriť jej kapacitu.

Vlani začalo s rekonštrukciou nevyužívanej budovy v neďalekom areáli. V rámci nej chce celý objekt upraviť tak, aby v ňom vznikli tri triedy, každá s kapacitou 20 detí.

Prestavba sa začala 23. novembra, práce mali byť hotové do novembra 2023. To sa zrejme nestane, stavbu totiž pre zvýšené náklady materiálov a súčasnú krízu zastavili.

Stavba zdražela o 200-tisíc, píše Kristián Sabo.

Pobyt v Košiciach obveselil aj ruského maršala po prehratej bitke. Radnica má samostatný vstup aj pre kone

Sprievodca Milan Kolcun ukazuje dobové zábery košickej radnice. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Aké optické ilúzie ukrývajú reprezentatívne sály starej radnice v Košiciach? Čo môžete obdivovať na strope miestnosti, v ktorej primátor prijíma bežných občanov? Aký je význam stand-by vtáka, ktorý zdobí vnútorné schodisko?

Odpovede na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších, priniesla nedávna potulka Milana Kolcuna v metropole východu, zameraná práve na Historickú radnicu.

Zúčastnila sa na nej aj Elena Danková.

Na trh sa dostali všetky druhy zlého mlieka, musela zasiahnuť mestská rada. Zaujímavosti z dobovej tlače

Trh na Hlavnej ulici (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Kiss Prága, Košický denný trh, Obnova dopravy pouličnej dráhy, Mlieko, Kiná a naša kultúra...

Tradičnú pestrú a pôvabnú ponuku dobových článkov zo storočnej tlače pre vás na víkend pripravil Tomáš Ondrejšík.

Ďalšie správy

Šport

