Pltníci odomknú Dunajec. Tip na sobotu 22. apríla

Kam na zaujímavú akciu.

Otvoria sezónu na Dunajci

Symbolickým odomknutím rieky Dunajec a turistických chodníkov otvoria v sobotu v Pieninách letnú turistickú sezónu.

Samotnému otvoreniu sezóny bude v sobotu o 10:00 prechádzať svätá omša v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky - kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore.

Program spestria aj vystúpenia folklórnych súborov. O 12:00 sa vydá folklórny sprievod na prístavisko pltí Pod lipami. Po odomknutí rieky bude nasledovať jej splav do Lesnice.

Organizátori zároveň upozornili na to, že turistický chodník Prielom Dunajca je pre pešiu turistiku a cykloturistiku uzavretý, a to do 30. júna. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Návštevníci územia však môžu využiť alternatívne turistické trasy na území národného parku.

„V prípade záujmu pešieho prechodu z Červeného Kláštora do Lesnice, prípadne v opačnom smere, je možné využiť modrú turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je možné presúvať sa aj na bicykli, avšak trasa je vhodná len pre skúsených cyklistov,“ informovala v marci Správa Pieninského národného parku.