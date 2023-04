Upokojovanie dopravy donúti vodičov spomaliť. Mesto má plán, polícia o ničom nevie

Zmene má predchádzať verejná diskusia.

Z päťdesiatky na tridsiatku takmer všade. Košice chcú výrazne spomaliť dopravu

Mesto chce vodičov spomaliť, chodci sa majú cítiť bezpečnejšie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kým dnes platí v meste pre vodičov maximálna rýchlosť 50 km/h, v budúcnosti by to mohlo byť výrazne inak.

Košice chcú upokojovať dopravu v rôznych lokalitách zavádzaním zón 30, teda s touto najvyššou povolenou rýchlosťou.

Vyplýva to zo stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.

„Hlavný dôraz je kladený na zmeny v organizácii dopravy za účelom upokojovania dopravy, a to najmä zahrnutím ďalších komunikácií do zón 30, vytvorením zdieľaného priestoru či zavedením peších zón v oblastiach s vysokou atraktivitou pre chodcov,“ píše sa v stratégii.

Ako by to malo vyzerať v praxi zisťovala Jana Ogurčáková.

Postrieľam vás ako v americkej škole, vyhrážal sa ítečkár. Očakával výpoveď

(zdroj: Ilustračné: Archív SME - Gabriel Kuchta)

KOŠICE. Polícia začala v piatok trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Ešte v ten deň z neho obvinila 34-ročného Mareka L.

Košičan bol trestne stíhaný pre konanie, ktorého sa dopustil v budove na Popradskej ulici, konkrétne v priestoroch firmy, kde bol zamestnaný.

Polícia Mareka na mieste zadržala a v cele strávil celý víkend. V pondelok ho eskorta predviedla na Okresný súd Košice II. O prípade rozhodoval v tzv. skrátenom konaní.

Incident sa stal v piatok medzi 10. a 15. hodinou.

Marek sa od kolegu Ladislava vo firme, v ktorej pracuje ako ítečkár, dozvedel o tom, že mu zamestnávateľ obmedzil prístup do budovy, aj do firemných aplikácií.

Podľa znenia obvinenia sa potom na adresu šéfa vyjadril slovami: Keby som teraz stretol Miša, tak mu ublížim, že to nerozdýcha. A všetkých vás tu postrieľam ako v americkej škole.

Čo sa na mieste stalo, opísal Róbert Bejda.

Tehotné majú v autobusoch výraznú zľavu, ale nevedia, že na ňu majú nárok

Každý cestujúci sa musí o zľavách informovať sám. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Anna zo Ždane cestovala do Košíc na tehotenskú kontrolu v ôsmom mesiaci, keď ju prekvapila šoférova otázka, či si praje uplatniť zľavu pre tehotné.

„Povedala som, že áno, aj keď som vôbec netušila, že existuje. Ťukal a ťukal do tej kasy, až ju našiel a tým pádom mi z karty stiahlo menej. Čo ma potešilo.“

Zľavu si žiadala aj pri ďalších jazdách autobusom.

„Dvaja šoféri mi ju bez problémov dali, tretí mi povedal, že zľavu musím mať nahratú na karte, až potom je platná. Že mám ísť do zákazníckeho centra na stanici si to vybaviť. Nešla som už. Mala som týždeň pred pôrodom, už by som tam nezvládla vystávať v rade kvôli jednej alebo dvom posledným cestám.“

Išli sme sa pozrieť na autobusovú stanicu v Košiciach.

Na zastávkach, ani na dverách autobusu sme informácie o výhodnom cestovnom nenašli. Bola však uvedená v zozname zliav na dverách zákazníckeho centra.

Ani Libuša s novorodencom v kočíku o tomto benefite pre tehotné netušila.

Ako to s týmto benefitom v skutočnosti je, zisťovala Elena Danková.

EEI ponúka Košiciam svoje parkomaty. Magistrát by ich privítal

Svoje parkovacie automaty v košickom centre chce EEI predať mestu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Spoločnosť EEI, ktorá viedla s Košicami niekoľkoročný spor o prevádzku systému spoplatneného parkovania na území mesta, ponúkla košickému magistrátu svoje zariadenia.

Ide o 123 parkovacích automatov a 7 závorových systémov, ktoré sú inštalované v uliciach mesta. Zariadenia sú už nejaký čas mimo prevádzky.

Vlani v lete rozhodol Krajský súd Košice o neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom a bratislavskou firmou.

O nákupe majetku budú rozhodovať mestskí poslanci na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní.

Viac píše Michal Lendel.

Práce potrvajú približne 24 mesiacov s výlukou počas zimy a vyžiadajú si približne 17,5 milióna eur. (zdroj: TASR/Adriána Hudecová )

Cez rozbitý horský priechod prejde denne 10-tisíc áut. Začína sa jeho obnova. Za dva roky minú okolo 17,5 milióna eur

Sudca František Mozner čelí disciplinárke. Aj pre kauzu Róberta Okoličányho. Hrozí mu zníženie platu na tri mesiace

Naletela verzii o výhre, podvodník jej stiahol z účtu 250 eur. Prípad vyšetruje humenská polícia

Takmer 60-ročný most pri obci Vojany opravili. Už po ňom jazdia autá. Bol na pokraji životnosti

Za volant si v noci sadol opitý, nafúkal vyše tri promile. Vodičovi hrozí ročné väzenie

Vykradol chatku, zachytila ho fotopasca. Bol pod vplyvom omamných látok. Trestný čin to nebude, iba priestupok

Hlásil sa jeden, aj uspel. Energetická agentúra prešovskej župy má nového šéfa. Funkčné obdobie je päťročné

Na Koncerte pre Martinu a Jána vystúpia Arny Margret a Jana Kirschner. Akcia sa uskutoční v Gregorovciach

Eduard Šedivý. (zdroj: TASR)

Obrancovi Košíc prezradili výsledok prvého zápasu lekári. Víťazstvo venoval rodine

Prehrávali o tri góly, ale favorita zaskočili. Bojujú, hoci súťaž mali len dohrať

