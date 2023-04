Kde je na doživotie odsúdený Oki? Päť rokov to nevie polícia ani manželka

Súdy vydali zatykač, on sa im sťažuje.

Semifinálovú eufóriu zapíjal vodkou. Rozhodca sadol za volant, nafúkal, súd ho potrestal

Jaroslav Riš na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Policajná hliadka si v stredu v noci v Košiciach všimla auto, ktoré bezdôvodne prešlo do protismeru. Prenasledovala ho a na Južnej triede zastavila.

Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá bola pozitívna, hodnota výrazne prevyšovala jedno promile. Vodič Jaroslav Riš (44) bol zadržaný a obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ako sa Korzáru podarilo zistiť, išlo o rozhodcu, ktorý pár hodín predtým, počas siedmeho semifinálového hokejového zápasu medzi Košicami a Michalovcami, sedel v Steel Aréne v boxe časomeračov. Ako čiarový rozhodca pôsobí v Tipos Slovenskej hokejovej lige, čo je naša druhá najvyššia súťaž.

Po dvoch nociach v policajnej cele ho v piatok eskorta predviedla na Okresný súd Košice II. O výsledku informuje Róbert Bejda.

Ako Remišová či Tabák. Porušil uzáveru v Tatrách, pochválil sa na sociálnej sieti

Chata pod Rysmi je jedinou horskou chatou, ktorá je v zime zatvorená. (zdroj: chatapodrysmi.com)

VYSOKÉ TATRY. V skupine na sociálnej sieti, kde si ľudia vymieňajú svoje zážitky z turistiky v Tatrách, sa objavila fotografia turistu, ktorý sa pochválil výstupom na Chatu pod Rysmi.

Fotografia otvorila debatu o tom, či je správne chodiť do tejto časti Tatier počas uzávery. V súčasnosti je totiž na trase na chatu až do polovice júna sezónna uzávera a samotná chata je otvorená len v letnej sezóne od polovice júna do konca októbra.

Jedna skupina ľudí výstup na chatu neschvaľuje a argumentujú napríklad tým, že pre takýchto turistov majú vysokohorskí záchranári prácu navyše a riskujú život. Druhá skupina argumentuje aj tak, že z poľskej strany žiadna uzávera nie je.

Aj v prípade trasy z poľskej strany však platí, že v tomto období je schodná len s horolezeckým výstrojom a je potrebné dávať pozor na lavíny. Pri výstupe zo slovenskej strany platia výnimky zo zákazu pre skialpinistov, no tiež s určitými podmienkami.

Téme sa venovala Lenka Haniková.

Bos Okoličány sa sťažuje na Youtube aj Ústavnom súde. Pred doživotím stále uniká

Po Róbertovi Okoličánym pátra polícia už päť rokov. (zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

KOŠICE. Najvyšší súd (NS) SR vyniesol v apríli 2018 právoplatný verdikt v prípade gangu Róberta Okoličányho (47). Jeho šéf dostal doživotie.

Odvtedy je „Oki" na úteku, bol na neho vydaný medzinárodný zatykač. Miesto jeho pobytu nie je známe už päť rokov.

Bývalý bos košického podsvetia, ako ho nazvali médiá a vnímala verejnosť, však boj o nevinu nevzdal.

Ústavnému súdu zaslal už tri sťažnosti a svoj pohľad na súdne dokazovanie zverejnil aj na YouTube. Viac sa dozviete z článku Róberta Bejdu.



Tma a prázdno. Jediné Warholovo múzeum v Európe osirelo, obrazy skončili v depozitári

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa zmení na nepoznanie. (zdroj: Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Holé steny, tmavé miestnosti, pusto a prázdno.

Takto vyzerá Múzeum moderného umenia Andyho Warholu v Medzilaborciach.

Zamestnanci vynosili vyše 1000 škatúľ, obrazy starostlivo zabalili a uložili do depozitára.

Veľká rekonštrukcia jedinečného múzea kráľa pop-artu sa môže začať.

Podrobnosti o nej prináša Jana Otriová.

Jeho prvá pochôdzka na hranici bola aj posledná. Mladého strážnika dobodali bajonetmi

Pohraničná obec Perín, sídlo finančnej stráže. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Čo písali košické noviny pred sto rokmi? Do histórie vás zavedie Tomáš Ondrejšík.

Aby sa už nikdy nezopakovala tragédia z roku 1995. Hasiči trénovali zásah v U. S. Steel

(zdroj: HaZZ)

KOŠICE. V areáli výrobného podniku U. S. Steel Košice sa začiatkom apríla konalo súčinnostné cvičenie zamestnancov Závodného hasičského útvaru U. S. Steel Košice a hasičov z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Cvičenie sa uskutočnilo v priestoroch zásobníka vysokopecného plynu, informovali hasiči na sociálnej sieti.

Suchý plynojem je zariadenie slúžiace ako zásobník vysokopecného plynu pod nízkym tlakom, ktorý vyrovnáva rozdiel medzi výrobou a spotrebou vysokopecného plynu. Jeho celková výška je 106 metrov.

Viac informácií priniesla Klaudia Jurkovičová.

Zákaz šoférovať nedodržal. Prichytili ho za volantom aj s 2,6 promile. Kapušanca zastavili v obci Záhradné.

Po Košiciach jazdil na motorke, spadol z nej. Utrpel vážne zranenia. Bude dlhodobo práceneschopný.

Na súde s Adamčom vypovedal spoločník obete. Prokuratúra navrhla vypočuť Černáka. Exmafiánovi povolili obnovu konania.

Zneuctil hrob na cintoríne. Napísal naň hanlivé odkazy, nakreslil neslušné obrázky. Hrozia mu dva roky za mrežami.

Pri prechádzke v lese objavil senior početnú muníciu z druhej svetovej vojny. Našla sa v katastri obce Nižná Pisaná.

Kraj spúšťa obnovu cesty od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto. Dotkne sa šiestich obcí. Práce prinesú dopravné obmedzenia.

Ľudia bez domova si pochutnali na veľkonočných pokrmoch. Charitu prekvapili počtom. Program doplnila hudba i špeciálny hosť.

Rozprávková inscenácia. Tip na nedeľu 16. apríla. Kam na zaujímavú akciu.



