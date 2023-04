Kedysi tabaková továreň, do konca roka kreatívne centrum. Župan tlačí na pílu

Rozpočet 21 miliónov ešte môže ísť hore.

Onkologické ochorenie dieťaťa je nočnou morou každého rodiča. Pomáha im zvládať ich boj

Zdenka Behunová. (zdroj: archív)

KOŠICE. Keď im syn ukázal hrčku na krku, ani v tom najhoršom sne by im nenapadlo, že skončia na onkológii.

Okrem otázok, prečo sa to stálo práve im a čo budú teraz robiť, sa rodinám detí, ktorým diagnostikovali onkologické ochorenie, život zmení v jedinom okamihu.

Sociálna pracovníčka Zdenka Behunová sa s týmito rodinami stretáva a poskytuje im oporu a pomoc. Pravidelne chodieva na Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Novodiagnostikovaných detí v Košiciach je ročne priemerne 50 a Behunová má o nich všetkých prehľad. Hovorí, že najčastejšie ide o deti s leukémiou či rôznymi typmi nádorov, no pre jej prácu znalosť konkrétneho ochorenia nie je dôležitá.

O tejto téme sa s ňou rozprávala Lenka Haniková.

Obnova železnice zruší priecestia v Košiciach, štát hádže ich náhradu na mesto

Priecestie pri Ťahanovciach by mala modernizácia trate zatvoriť. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Modernizácia železničnej trate medzi Košicami a Kysakom uzatvorí všetky úrovňové priechody od Ťahanoviec po hlavnú stanicu.

Má ísť o priecestia pri Ťahanovskom moste neďaleko Aničky a na Rampovej ulici.

Jediný existujúci prejazd cez železničnú trať v tejto časti Košíc zostane zachovaný po moste na Hlinkovej ulici.

Uzatvorené priecestia musia nahradiť ďalšie mimoúrovňové riešenia – nadjazdy, podchody a nadzemné lávky.

Najväčšiu investíciu tlačí čas. Trnka urýchľuje eurofondovú stavbu dodatkom

Práce sa začali, do konca roka tu má stáť fungujúce kreatívne centrum za 21 miliónov eur. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kým v iných mestách dokončujú stavebné práce a nové kreatívne centrá vybavujú technikou, v Košiciach visí nad najväčšou investíciou kraja za posledné roky otáznik.

Premena bývalej tabakovej továrne za 21 miliónov eur sa dostala do časovej tiesne.

Gro peňazí je z eurofondov a jednou z podmienok ich čerpania je, že centrá musia byť hotové a funkčné do konca tohto roka.

Jedno auto predbiehalo druhé, to zrazilo celú rodinu chodcov. Pochybili vraj všetci

Jeden zo zrazených chodcov hlavou rozbil čelné sklo. (zdroj: PZ SR)

KOŠICE. Na ceste medzi košickou mestskou časťou Šaca a obcou Veľká Ida v okrese Košice – okolie sa v roku 2014 stala dopravná nehoda.

Auto s prívesným vozíkom idúce v smere od Košíc zrazilo po pravej strane kráčajúcu štvorčlennú rodinu. Vodič Škody Octavia Ladislav (vtedy 62-ročný) bol obvinený z prečinu ublíženia na zdraví.

Košické súdy sa prípadom zaoberali niekoľko rokov, počas ktorých jeden z chodcov zomrel, nie však na následky nehody. Napokon po ďalšom úmrtí musel súd trestné stíhanie zastaviť. Viac zistil Róbert Bejda.

Ukázali anjeličkov pre účtovníčku. Veštecké služby dostala, tvrdí obhajkyňa

Jasličky, anjel a ďalšie veci, za ktoré účtovníčka platila tisíce. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Anjeličkovia, krížiky, zázračná ampulka s vodou, lapače snov, amulety, jasličky, bižutéria či obrázok Ježiša.

Všetky tieto predmety ukazovali v utorok na hlavnom pojednávaní s Andrejom S., ktorý je obžalovaný z podvodu.

Skutok, z ktorého ho prokurátor viní, súvisí s vyše miliónovou kauzou účtovníčky obce Šarišské Michaľany v Sabinovskom okrese Zuzany C.

V tomto procese figuruje ako poškodená, vypovedať odmietla. Viac sa dozviete v článku Michala Franka.

Kúpil si falošné stoeurovky, na platby v obchodoch využil kamarátov. Skončil vo väzbe

Páchateľ si bankovky objednal cez internet. (zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

ROŽŇAVA. Z pokračujúceho zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov je obvinený 31-ročný Zoltán z Rožňavského okresu.

Podľa doterajšieho vyšetrovania si cez internet vo februári až marci 2023 objednal falošné peniaze.

Šlo aspoň o 30 kusov napodobenín stoeuroviek. Viac informácií prináša Daniela Marcinová.

Ďalšie správy

Mimoriadna situácia v Pečovskej Novej Vsi. Dom je v havarijnom stave. Ide o lokalitu územia Rómskej ulice.

Pačanský kopec je opäť sprejazdnený. Na celoročnú prevádzku však treba ďalšie úpravy. Kraj má už vypracovaný projekt.

Hromadná doprava vo Vranove ostáva bezplatná. Dopravca dostane vyšší príspevok. Cestujúcich v autobusoch pribúda.

Jazdil opitý a v zákaze. Pred políciou unikal aj s dierou v aute. Ďalší nedal smerovku, nafúkal 3 promile.

Oprava mosta pri Spišskej Teplici pokračuje, vodiči si na zrušenie obmedzení ešte počkajú. Práce by mali byť hotové do júla.

So sekerou v ruke sa vyhrážal inému mužovi a jeho rodine. Svoje konanie zopakoval, zalarmovala políciu.

Obnova sociálneho zariadenia pre núdznych v Poprade sa blíži, mesto našlo zhotoviteľa. Práce by mali stáť takmer pol milióna eur.

Náklady na riešenie znečistenia rieky Slaná odhadli na vyše 6,2 milióna eur. Vybudujú injektáž a odsajú sedimenty.



Šport

Odišiel z miesta nehody. Bývalý kapitán Interu Bratislava je nezvestný. Radoslav Kunzo (48) je odchovancom Lokomotívy Košice.

Skvelý návrat Riečického do brány. Semifinálovú sériu vracia do Steel arény. Víťazný puk si Košice z Michaloviec nevzali. Zahodili im ho do hľadiska.

