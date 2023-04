Samovoľné pády, hrdzavé výstuže, drobiaci sa betón. Mosty radšej neskúmajte zblízka

Župa ich potrebuje opraviť 400.

Firma radšej zaplatí pokutu, ako sa pustí do opravy mosta, na ktorej prerobí

Dopravu na moste v Jaklovciach regulujú už dlhú dobu semafory. (zdroj: Korzár/ Anna Novotná)

KOŠICE. Mosty v Košickom kraji sú v dezolátnom stave. V minulosti spôsobili viacero havarijných situácií.

V októbri 2019 padol krajný nosník na moste v Strážskom pri Krivošťanoch, rok na to sa samovoľne zrútil most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okolí Košíc.



Nasledovala kontrola všetkých mostov, z ktorej vyplynulo, že väčšina je v žalostnom stave.

Košický samosprávny kraj každoročne rekonštruuje najhoršie mosty, no aj tak ich je stále v kritickom stave priveľa.

Téme sa venoval Kristián Sabo.

Omámil ma marihuanou a potom znásilnil, tvrdila. Súdy ho oslobodili

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Približne pred dvoma rokmi začala polícia vyšetrovanie trestných činov znásilnenia a šírenia toxikománie. Následne pre tento zločin a prečin vzniesla obvinenie vtedy 20-ročnému Košičanovi Ronaldovi.

Keďže podľa trestného oznámenia poškodenej, sa mali oba skutky stať pred štyrmi mesiacmi, polícia a prokuratúra umiestnenie obvineného do väzby nenavrhli. Stíhaný bol na slobode.

Vlani v lete sa prípadom začal zaoberať okresný súd a po pár mesiacoch vyniesol verdikt, voči ktorému sa prokuratúra odvolala.

Minulý týždeň o ňom rozhodol krajský súd.

Viac o prípade píše Róbert Bejda.

V národných parkoch budú zálohomaty. Pätnásť centov nedostanete vy, ale pôjdu im

Na Podlesku v Slovenskom raji sa vystrieda počas sezóny množstvo turistov. Práve tam by mal pribudnúť zálohomat. (zdroj: archív)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V lete by mali byť zálohomaty na plastové fľaše a plechovky v národných parkoch. Za nápojové obaly by ľudia nemali dostať 15 centov, ako je to v obchodoch.

Systém bude fungovať formou dotácie. Zapojený bude aj Národný park Slovenský raj.

Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil objasňuje, že Správca zálohového systému, ktorý spravuje rezort životného prostredia, ich s touto požiadavkou nedávno oslovil.

„My sme ju uvítali. Sme zatiaľ iba na začiatku, ale predpoklad je ešte v tomto roku. Musíme ešte doriešiť dizajn zálohomatov a v spolupráci s obcami ich presné umiestnenie."

Navrhli dve miesta na okraji národného parku, v rekreačných centrách a nástupných miestach turistických trás. Jedno miesto by malo byť na Dedinkách a druhé na Podlesku.

Výnos 15 centov za fľašu plánujú použiť na skvalitnenie turistickej infraštruktúry, najmä informačných panelov.

Ako by tento nápad mal fungovať v praxi, zisťovala Lenka Haniková.

V lesíku tiekla krv. Maďarským pohraničníkom velilo nezrelé chlapčisko

Pohraničná obec Chym. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Len pred niekoľkými dňami sme oznámili, že pri Hyme (dnes Chym, časť obce Perín-Chym), na hraniciach maďarskí vojaci postrelili jedného čs. finančného strážmajstra a teraz dostávame správu už o druhom maďarskom zákerníckom útoku, pri ktorom bol jeden čs. četnícky strážmajster ranený. Tento nový útok sa stal tiež pri obci Hym, asi na 50 krokov od miesta predošlého útoku, a okolnosti útoku sú tiež veľmi podobné.

Aj takáto dráma sa odohrávala pred sto rokmi na východe. Tomáš Ondrejšík opäť listoval v dobových novinách a prináša výber zaujímavých článkov.

