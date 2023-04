Keby si mestskí policajti mohli vyzliecť uniformu, chytili by viac páchateľov, tvrdia

Prejdú cez rozum aj kamerám, čo sa hýbu.

Hanbím sa pred turistami za niektoré fasády v centre Košíc, hovorí sprievodca. Reštaurátor sa z nich chytá za hlavu

Úzke uličky sú pre vandalov lákadlom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Sprievodcovia po metropole východu zažívajú pri prehliadkach pred zahraničnými turistami často aj hanbu. Len ťažko vedia vysvetliť množstvo nelegálnych nápisov a grafitov na kultúrnych pamiatkach, ktoré zjavne nepribudli za noc, ale hyzdia mesto už dlhšie.

„Ak chodíte centrom každý deň, nemusí vám to pripadať tak dramaticky, lebo nápisy nepribúdajú skokovo. Ale turisti, ktorí sú tu prvýkrát, to vidia inak a pýtajú sa ma na to. Zvláštne je, že sa to nikdy nestalo témou, ktorú by mesto systematicky riešilo," zamýšľa sa sprievodca Igor Kupec.

Okrem neho sa k bradatému problému centra Košíc vyjadrili aj reštaurátor, umelec, mesto, polícia aj súd, ich reakcie nájdete v článku Eleny Dankovej.

Psychiater: Depresií aj demencií máme viac ako kedysi, dôvod je iný, než sa zdá. Hovorí o viere, samovraždách i Nirvane

Viera môže znížiť napríklad mieru samovražednosti, lebo učí človeka prijímať utrpenie, tvrdí psychiater. (zdroj: Ilustračné foto - TASR)

"Pracoval som s depresívnymi starými babkami z dedín a položil som im otázku, či nemali myšlienky na samovraždu. Vraveli: Nie, iba sa modlím, nech si ma Pánboh už vezme. Tak som sa upokojil, lebo som vedel, že babku nemusím posielať do nemocnice," hovorí psychiater a psychológ Igor Smelý z Prešova.

Podľa neho pribúda najmä stresom navodených psychických porúch, samovražda akoby sa stala spoločensky prijateľnejšou a pri schizofrénii s 50-percentnou dedičnosťou môže pri jednovaječných dvojčatách jedno ochorieť a druhé nie.

O týchto, ale aj mnohých ďalších veciach porozprával v rozhovore Michala Franka.

Súperi sa čudovali, čo to má. K rekordu pomohli najrýchlejšiemu Slovákovi vedci. Tak rýchlo som nešiel ani v aute, vraví

Michal Bekeš. (zdroj: archív M. B. )

KOŠICE/ŽDIAR. „Je to neuveriteľný pocit, obrovská radosť a adrenalín. Hlavne som si to užil.“ Takto okomentoval náš najrýchlejší lyžiar Michal Bekeš (33), že opäť prekonal slovenský rekord, keď dosiahol rýchlosť 248,55 kilometra za hodinu.

Priznal, že takto rýchlo nešiel nikdy ani v aute. „Lebo pokuty sú veľmi drahé a ja nemám ani také auto,“ smeje sa. V marci na majstrovstvách sveta vo francúzskom Vars týmto osobným rekordom obsadil siedme miesto.

Pomohli mu k tomu špeciálne vylepšenia odborníkov zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Čo a ako ho zrýchlilo, zisťovala Elena Danková.

Pred domom okultistky na Hlavnej stáli davy. Aj novinára prekvapila, čo všetko vie. Storočné zvesti z košických novín

Hlavná ulica - tretí dom sprava ako miesto okultistických stretávok. (zdroj: Knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Pred domom okultistky Missis Maud si Košičania pred sto rokmi podávali kľučky. Na jej počínanie sa bol pozrieť aj novinár. To, čo mu povedala, ho prekvapilo. Žena, ktorú nikdy predtým nevidel, poznala z jeho života mnoho podrobností.

Prečítajte si aj ďalšie historické texty: Krásny prvý jarný deň, Ukážka košickej „úradnej slovenčiny“, Strašidlo v moskovskom Kremli, Park, ktorý je zabudnutý, „The Kid“ láme všetky rekordy.

Tradičnú ponuku článkov zo storočných novín pripravil Tomáš Ondrejšík.

Tunel, na ktorom sa slovenskí stavbári učili. Branisko sa stalo symbolom tunelovania. Otváral ho Dzurinda, plánujú druhú rúru

Branisko sa stalo predmetom policajného vyšetrovania a taktiež nástrojom politického boja. (zdroj: Archív Korzár)

PREŠOV. "Otvárame dvere, ktoré spoja regióny východného so západným Slovenskom a s európskymi regiónmi. Je to stavba, ktorá pomôže investorom objaviť Šariš, Spiš, Zemplín a ďalšie východoslovenské obce a mestá," povedal premiér Mikuláš Dzurinda (vtedy SDKÚ) pri slávnostnom otvorení tunela Branisko, ktorý bude mať čoskoro už 20 rokov.

Priznal, že stavba tohto diela trvala dlhšie, ako by si sám želal. Vtedy zrejme netušil, že ani v roku 2023 nebude postavená diaľnica, ktorá by naplno spojila západné Slovensko s východným. Branisko sa stalo symbolom pomalého tempa výstavby diaľnic na Slovensku a príkladom predražovania verejných stavieb.

Podivuhodný príbeh tunela spracovala Katarína Gécziová.

Pamätné foto. Prezident Kiska prijíma demisiu premiéra Fica, ktorý mu pri jej podávaní hovorí: "Ja nikam neodchádzam". (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Začína sa súdny proces s obžalovaným exprezidentom Kiskom

Východné Slovensko varujú pred silným vetrom, výstrahu vydali až na tri dni

Toto nie je prvý apríl. V košickej MHD už začali platiť viaceré zmeny aj novinky

Medvede, zonácia, návštevný poriadok. Nový správca Tatier hodnotí svoj prvý rok

Štartuje veľká rekonštrukcia rozbitého horského priechodu za takmer 20 miliónov

Medzinárodnú súťaž karikaturistov v Prešove vyhral Košičan. Pozrite si ocenené kresby

Jozef Štafura. (zdroj: Róbert Andrejov)

Legenda slovenského futbalu neodmietla pomoc Humennému

