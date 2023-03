Majú byty v centre mesta, vadí im hluk z akcií. Investor tvrdil, že tam bude park

Obyvatelia bojujú petíciou.

Pod oknami v centre Košíc mali koncerty. Chceli koniec známeho street foodu pri kine

Jedným z headlinerov októbrovej akcie bol Braňo Mojsej. (zdroj: FB/Slovak Food Truck Fest)

KOŠICE. Obyvatelia časti košického centra sú proti tomu, aby sa blízko ich bývania organizovali takzvané Street Food festivaly.

Koncom januára odovzdali magistrátu petíciu za zrušenie „pouličných“ gastro podujatí na mestskom závorovom parkovisku na Kasárenskom námestí.

Petičiari navrhli, aby sa akcie z priestoru za obchodným domom Urban presunuli do odľahlých častí mesta.

V tesnej blízkosti parkoviska a zároveň Kina Úsmev je viacero obytných domov.

Časť je pôvodných, stoja tam už roky.

K nim pribudol obytný komplex Mlynská bašta. Prví obyvatelia sa tam začali sťahovať v roku 2020.

Okrem miestnych protestnú podpisovú akciu podporili aj niektorí zamestnanci susedných inštitúcií.

Akú budúcnosť budú mať podujatia v tejto časti mesta, píše Michal Lendel.

Nebezpečnú skládku ohradia a zasadia reďkovky. V Strážskom chystajú experiment

Druhá etapa záchranných prác pokračuje v lokalite Prameň. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

STRÁŽSKE.V týchto dňoch sa začala druhá etapa záchranných prác pri odstraňovaní PCB z pôdy v lokalite zvanej Prameň v areáli Chemka Strážske.

Monitorovať majú, aké látky, ktoré boli odpadom výroby bývalej chemičky, sú v lokalite uložené.

„Zároveň vytvoríme hrádzu alebo filtráciu, aby sme tieto látky zachytávali v teréne. Taktiež máme pripravené riešenia, ako ich eliminovať nielen tu, ale aj v iných oblastiach tohto regiónu,“ povedal poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati).

Prišiel sa pozrieť na miesto, ktoré je zdrojom polychlórovaných bifenylov. Tie mátali Zemplínčanov desaťročia.

V čom bude spočívať druhá etapa odstraňovania nebezpečných látok, a prečo sa tu budú sadiť reďkovky a paradajky, zisťovala Jana Otriová.

Mňágu striedala Čaputová. Zvítala sa s Lipom, z klubu si niesla kopu platní

Prezidentka dostala aj platne kapiel Chiki liki tu-a a Mňága a Žďorp. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Kapela Mňága a Žďorp dohrala svoj prešovský koncert a na druhý deň sa v rovnakom priestore konala diametrálne odlišná akcia.

Do klubu na prešovskom stromoradí prišla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Presunula sa doň po návšteve radnice.

V klube sa, v rámci výjazdu na východné Slovensko, stretla so zástupcami mimovládnych organizácií, menšín, cirkví a osobností z regiónu.

Nie úplne typické miesto si pochvaľovala.

„Krásne. Len tak vnímam popri debate, ale je to veľmi pekné. Veľmi príjemný, sympatický priestor,“ povedala nám po skončení štvrtkovej akcie, kde sa cítila ako medzi svojimi.

„Bolo to stretnutie koncentrovanej ľudskosti. Tá bola spoločným menovateľom všetkých tých príspevkov. Boli tu ľudia, ktorí sú odhodlaní, a ktorí dlhodobo robia - jednoducho povedané - dobro. V rôznych oblastiach. A to je silné posolstvo aj v tejto ťažkej dobe, kedy cítime viac nevraživosti a nenávisti, najmä na sociálnych sieťach,“ konštatovala prezidentka Čaputová.

Na mieste bol Michal Frank.

O prvej transfúzii krvi rozhodla náhoda. Kňazovický zariskoval a zapísal sa do dejín

O Jánovi Kňazovickom sa oprávnene hovorí ako o medicínskom priekopníkovi a človeku, ktorý zanechal výraznú pečať nielen v košickom, ale i v celoslovenskom zdravotníctve. (zdroj: archív rodiny)

KOŠICE. Profesor chirurgie, prvý dekan košickej lekárskej fakulty, zakladateľ košickej chirurgickej školy, nestor československých chirurgov, lekár, ktorý na Slovensku v marci pred sto rokmi uskutočnil prvú transfúziu krvi.

O Jánovi Kňazovickom sa oprávnene hovorí ako o medicínskom priekopníkovi a človeku, ktorý zanechal výraznú pečať nielen v košickom, ale i v celoslovenskom zdravotníctve.

S odstupom času si na tento veľký medicínsky počin, prvú transfúziu krvi, zaspomínal v rozhovore s Rudolfom Schusterom.

Exprezident, bývalý košický primátor a Kňazovického osobný priateľ s ním hodiny sedel a nahrával si jeho spomienky. Vznikla z toho biografická kniha Profesor Ján Kňazovický.

Kňazovický v rozhovore so Schusterom priznal, že sám by sa do prvej krvnej transfúzie nepustil, ale donútili ho k tomu okolnosti.

Pamiatku na tohto výnimočného lekára pripravila Katarína Gécziová, spomína si na neho aj jeho rodina.

Po meste chodil v bielom obleku. USA na neho uvalili sankcie kvôli zbraniam pre Rusko

Ašot Mkrtyčev na súde v roku 2008. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ministerstvo financií USA vo štvrtok informovalo, že uvalilo sankcie na slovenského občana.

Ten sa podľa amerického rezortu pokúsil sprostredkovať predaj severokórejských zbraní a munície Rusku, ktoré ich má po vyše roku od invázie na Ukrajinu už zúfalý nedostatok.

Tým občanom je niekoľkoročný obyvateľ Sniny azerbajdžanského pôvodu Ašot Mkrtyčev (56).

Mediálne známym sa stal po tom, ako bol obvinený z objednávky vraždy sninského podnikateľa Františka Galandu, spájaného so sninským podsvetím.

Kto je Ašot Mkrtyčev, približuje Peter Jabrik.

Ilustračné foto. (zdroj: ŠOP/Zásahový tím )

Retrievera usmrtil a rozštvrtil, obvinili ho z týrania zvierat. Mužovi hrozia tri roky väzenia

V katastri Spišských Hanušoviec sa pohybuje medveď. Samospráva vyzýva k opatrnosti

Matke sa s nožom vyhrážal, že ju v spánku zabije. Polícia Vranovčana zadržala a obvinila

Slovenská pošta zruší od 1. apríla prevádzku na Sídlisku II, je stratová. Otvorených ostane osem pobočiek

V Prešovskom kraji hlásia hromadné prepúšťanie, ohrozených je 77 zamestnancov. Práca ubudne v okrese Vranov nad Topľou

Prezidentka v Trebišove zakončila týždenné úradovanie na východe Slovenska. Prediskutovala aktuálne témy

Róber Pillár v drese Mezőkövesd Zsory. (zdroj: Archív R. P.)

Na Slovensku bol vychádzajúcou hviezdou, ale prišlo zranenie. V Maďarsku používa balkánčinu

Zdolá vôbec niekto Kežmarok? Brankár nemôže chytať, preto pláta diery v poli

Niektoré zápasy na východe menia dejisko. Dva kluby majú zákaz transferov

Súčasťou obchvatu bude tunel Bikoš. (zdroj: NDS)

V obrazoch: Pozrite si postup prác na severnom obchvate Prešova. Prvú etapu chcú dokončiť v júli

