Odsúdili ho bez trestu, no odvolal sa, aby nebol odsúdený vôbec. Radšej by abstinoval

Aj prokuratúra sa odvolala, žiada trest.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Starosta utekal pred políciou a odmietol fúkať. Sudca ho nepotrestal, bude musieť

Starosta Martin Balčík vlani na okresnom súde. Bude sa tam musieť vrátiť. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Starosta košickej mestskej časti Kavečany Martin Balčík (vtedy KDH, teraz má pozastavené členstvo) čelí už vyše roka obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Trest, ktorý ešte vlani v marci dostal trestným rozkazom, odmietol. A rovnako sa odvolal aj voči augustovému verdiktu, ktorým ho síce súd uznal vinným, no neudelil mu žiadny trest.

S takýmto rozsudkom nebola spokojná ani prokuratúra, takže krajský súd napokon dostal na stôl až dve odvolania. Tento týždeň o nich rozhodol.

Súdu so starostom Kavečian Martinom Balčíkom sa venoval Róbert Bejda.

Košická nemocnica má investičný dlh 200 miliónov, z plánu obnovy nemá zatiaľ nič

Heger si prezrel priestory dvoch zrekonštruovaných oddelení v "novej" nemocnici na Triede SNP. (zdroj: UNLP)

KOŠICE. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (exOĽaNO, Demokrati) navštívil vo štvrtok Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach (UNLP), aby si obzrel zrekonštruované priestory pracoviska na Triede SNP.

Správa, ktorú k tejto návšteve vydal Úrad vlády SR, uvádza, že v UNLP sa za posledné dva roky preinvestovalo do modernizácie viac ako 2,5 milióna.

Na druhej strane sa celkový investičný a modernizačný dlh druhej najväčšej nemocnice na Slovensku blíži k 200 miliónom. Napriek tomu UNLP nedostala z plánu obnovy zatiaľ žiadne peniaze.

Pre ďalšie dve univerzitné nemocnice v Bratislave a Martine je pritom určených z tohto balíka 300 miliónov.

Prečo košická nemocnica z plánu obnovy nič nedostala a ako by predsa len mohla získať peniaze na rekonštrukciu, píše Michal Lendel.

Môže za to zemetrasenie? Vrt v Moravanoch sa zobudil po polstoročí, prebudil aj Hegera

Prieskumný vrt v Moravanoch sa zobudil. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MORAVANY. Samovoľné vyvieranie banskej vody z prieskumného vrtu v Moravanoch v Michalovskom okrese znepokojilo starostu Vladimíra Čeklovského (nezávislý) a miestnych obyvateľov.

Voda s kalmi začala z vrtu pri obci vyvierať 9. marca. Zaplavovala priekopu pri ceste druhej triedy, kde presakovala do podložia. Hrozilo, že sa preleje do potoka, odkiaľ by sa mohla dostať do rieky Ondava.

V oblasti vyvierania vyhĺbili jamu a do naplnenia kapacít vodu odčerpávala najprv spoločnosť Nafta a potom obec. Starosta 15. marca vyhlásil mimoriadnu situáciu.

Začiatkom tohto týždňa sa intenzita vyvierania vody výrazne zmiernila.

Hladina vody vo vrte bola pokojná aj počas štvrtkovej popoludňajšej návštevy povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati, predtým OĽaNO) v Moravanoch.

Aký bude ďalší postup vlády a čo ukázal prvotný rozbor vyvierajúcej vody, sa dočítate v článku Jany Otriovej.

S pečiatkou Warner Bros. Harryho Pottera s orchestrom Košičania v Bratislave vypredali

Bratia Igor a Tibor Englerovci. (zdroj: agentúra BeeContent)

Bratia Tibor a Igor Englerovci sa narodili v Košiciach. Tibor pôsobí v súčasnosti v Prahe, Igor je na vysokej škole v Londýne. Bratia Englerovci sú energickí, smejú sa, že ich vekový priemer je 27 rokov, keďže Tibor má 28 a Igor 26. Do Košíc sa vždy radi vracajú.

Dvojica nedávno priniesla na Slovensko unikátny projekt Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Jedno predstavenie museli pridávať, pretože prvé sa vypredalo.

Pôvodne mal byť koncert v Košiciach, no napokon ho presunuli do Bratislavy.

Lenka Haniková s nimi hovorila o tom, ako to celé vzniklo.

Z Torysy vyťahovali už aj betónové koše, pomáhali pri záplavách. Ale lietajúci koberec?

(zdroj: FB/Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov)

PREŠOV. Kuriózny zásah absolvovali v stredu prešovskí dobrovoľní hasiči.

Na to, že vyrážajú k rojom včiel alebo k mačkám na stromoch, si už mohli zvyknúť, ale koberec, ten riešili prvýkrát.

„Zakročili sme proti lietajúcemu kobercu, ktorý sa zakliesnil v korunách stromu…" informovali na sociálnej sieti.

„Zospodu nemohol byť vyhodený, to by musel urobiť len nejaký Herkules, takže musel byť vyhodený z okna bytovky. Bol tam zakliesnený v korune stromu,“ povedal pre Korzár veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Prešov Branislav Obal.

Dať ho dolu nebolo jednoduché.

Na kuriózny zásah prešovských dobrovoľných hasičov na prešovskom sídlisku sa ich veliteľa pýtal Michal Frank.

Ďalšie správy

Polícia odhalila množstvo napodobenín značkového tovaru. (zdroj: Finančná správa SR)

Fejky za 133-tisíc eur predávali cez sociálne siete. Skladovali ich v dome na východe. Polícia zadržala štyroch obchodníkov

Prešovčan mal obchodovať s liekmi na predpis, zadržali ho kriminalisti. Našli u neho tri a pol tisíca tabletiek

Pri Bardejove narazil vlak do osobného auta. Dopravu obmedzili. Zranila sa jedna osoba

Ordinácie pediatrov zažívajú kvôli žltačke nápor. Problémom je najmä odpad v osade. V Košickom kraji evidujú 293 prípadov

Za jedinú noc vykradli sedem zaparkovaných áut aj autobus. Škody odhadujú na 2 500 eur

Prezidentka: Východu by pomohlo dobudovanie ciest. Samosprávy považujem za kľúčové, potvrdili to krízy, vyhlásila v Bardejove

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kam vyraziť

(zdroj: Ilustračné: visitliptov.sk)

Rozprávková noc v knižnici. Tip na piatok 31. marca

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .