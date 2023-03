Pod oknami bytovky mal sused zriadiť ihrisko. Aj zriadil, ale nikoho tam nepustí

Prípadných zvedavcov odplaší vlčiak.

Obvinenému exkňazovi zadarmo prenajali relax zónu pre všetkých. Sprivatizoval si ju

Oddychová zóna za bytovkou by mala slúžiť všetkým. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Oddychová zóna mala slúžiť všetkým obyvateľom bytovky a ich deťom.

Vynaliezavý Medzilaborčan však riadny kus mestského pozemku za bytovkou oplotil, zamkol a podľa vyjadrenia susedov ho využíva iba on a jeho rodina.

Oddychovú zónu pred nepovolanými návštevníkmi navyše chráni vlčiak.

Radnica zdvihla varovný prst a nájomca dostal ultimátum.

Tým je bývalý kňaz, známy aj zo súdnej siene, kde stále čelí obžalobe zo znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa.

Na mieste sa bola pozrieť Jana Otriová.

Za parkovanie pred zoo vodiči áut zaplatia viac. Cirkev roky čaká na vyplatenie nájomného

Komfort pre vodičov sa zvýši. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Parkovisko pred zoo v Kavečanoch je už roky predmetom sporov.

Samotný asfalt a parkovisko je vlastníctvom mesta Košice, pozemok pod ním patrí Urbariátu Kavečany.

Nájomná zmluva, ktorou mesto prenajalo urbariátu parkovisko za 1 euro ročne, koncom roka vypršala.

Predseda urbariátu Jozef Človečko hovorí, že mali spor o tieto pozemky už pred piatimi rokmi.

„Nechceli sme to ďalej vyhrocovať, chceli sme im vyjsť v ústrety, tak sme pristali na to, že namiesto nájomného od mesta, na ktoré sme mali nárok, tam my budeme vyberať parkovné. To sa aj 5 rokov dialo. Stále za 2 eurá na deň, aj keď sa z tých peňazí nedala urobiť kompletná rekonštrukcia. Ale okolie sme urobili, to si môžete všimnúť.“

Mesto avizovalo, že nájomnú zmluvu s urbariátom na parkovisko už nechce predĺžiť.

Aký je záver sporu a čo môžu očakávať návštevníci prichádzajúci na autách, vysvetľuje vo svojom článku Elena Danková.

Škôlkarom zoberú štvorák a vlastný dvor. Je to na úkor kvality, vraví riaditeľka

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Doteraz mal jeden škôlkar nárok na minimálne 4 metre štvorcové osobnej plochy v herni spojenej so spálňou. Od marca sú to iba 3 metre štvorcové.

So zmenou prišlo ministerstvo zdravotníctva. Po jeho zásahu sa mení vyhláška o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach pre deti a mládež.

V podstate umožnilo výhodnejšie podmienky pre vznik nových škôlok.

„Očakáva sa, že zmeny budú mať pozitívny vplyv práve na motiváciu miest, obcí a iných subjektov na zriaďovanie nových materských škôl vďaka voľnejším podmienkam pre budovanie nových kapacít,“ komentuje rezort.

Počet detí na jednu triedu sa pohybuje od 18 do 21 detí podľa veku detí.

Zmenená vyhláška umožní navýšiť kapacitu škôlky v prípade, že jej priestory doteraz nenapĺňal vyššie zmienený maximálny počet.

Staršie škôlky zase môžu prebudovať vnútorné priestory tak, aby spĺňali požiadavky súčasnej vyhlášky.

Aké ďalšie zmeny čakajú škôlky, zisťovala Elena Danková.

Mladík bodal do hlavy esbéeskára. Okresný súd videl pochybenia polície, krajský nie

Ján na okresnom súde. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia pred dvoma týždňami obvinila 20-ročného Jána P. zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.

Dôvodom bolo podozrenie, že ešte začiatkom marca napadol na Staničnom námestí 51-ročného Jána L.

Mladík skončil v policajnej cele a prokuratúra podala na súd návrh na jeho väzobné stíhanie pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti.

Sudca Okresného súdu Košice I, ktorý o väzbe rozhodoval, však mladého Košičana za mreže neposlal a prepustil ho na slobodu.

Zdôvodnil to, okrem iného, nekvalitnou prácou polície.

Keďže prokurátor okamžite podal sťažnosť, o väzbe ešte raz rozhodoval krajský súd. Na jej dôvodnosť mal napokon iný názor.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Na náboženstve sa žiaci nevedeli dočkať jeho vtipov. Zomrel kňaz Rudolf Hreňo

Rudolf Hreňo. (zdroj: ISPA)

PREŠOV. Len nedávno oslávil päťdesiatku. Keď prišiel na hodinu náboženstva, žiaci sa nemohli dočkať, kedy zo seba vysúka nejaký dobrý vtip. Vždy sršal dobrou náladou a bol plný života.

Napokon prišla zlá správa, Rudolf Hreňo podľahol ťažkej chorobe.

O úmrtí informovala Prešovská archieparchia Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, v ktorej pôsobil ako archidiakon.

Smutnú správu priniesla i Základná škola Mirka Nešpora v Prešove, na ktorej vyučoval náboženstvo.

Posledná rozlúčka s Rudolfom Hreňom bude v piatok.

Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady bude o 9.00 hodine sláviť v chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie.

Nekrológ pripravil Michal Frank.

Od 1. apríla si už definitívne nekúpite lístok u vodiča košickej MHD

Mestskú hromadnú dopravu sprevádzajú od začiatku roka viaceré zmeny. Ďalšie sa ešte len chystajú. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mestskí poslanci schválili až na druhý pokus dodatok k tarife Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) v závere minulého týždňa podpísal prijaté uznesenie, a tak zmeny začnú platiť od 1. apríla.

Na septembrovom zastupiteľstve krátko pred októbrovými komunálnymi voľbami poslanci schválili tento dodatok, ale primátor ho vtedy nepodpísal.

Na marcovom rokovaní a už v povolebnom pozmenenom zložení ho opätovne schválili prakticky bez akejkoľvek diskusie.

Na zmeny v košickej MHD sa pozrel Peter Jabrik.

Zo školy strhol silný vietor strechu, odleteli stovky štvorákov krytiny

Strhnutá strecha na Strednej odbornej škole Ostrovského. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vietor v pondelok v Košickom kraji strhával strechy, lámal stromy, poškodených je viacero áut.

Polícia odkláňala dopravu v okolí Turne nad Bodvou, kamionistom s prívesmi odporúčala v jazde nepokračovať a zložiť plachty.

Hasiči sa nezastavili, do práce volali posily, stanice boli v podstate prázdne.

Najhoršia situácia bola v Košiciach.

„Celkovo v Košickom kraji sme kvôli nárazovému vetru absolvovali 112 výjazdov, až 37 z nich bolo v Košiciach,“ povedala nám hovorkyňa košických hasičov Jana Matis Libová.

Veľa práce však mali aj hasiči v okrese Michalovce, kde zasahovali pri 31 udalostiach, v okolí Košíc mali 23 výjazdov.

V Trebišove a okolí zamestnal hasičov vietor v desiatich prípadoch, Spišská Nová Ves zaznamenala sedem udalostí a Rožňava štyri.

Aké škody napáchal búrlivý vietor, zmapoval Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Pri havárii sa vodič zranil, skončil v nemocnici. (zdroj: FB: KR PZ KE)

Najprv vrazil do zvodidiel, potom do stĺpa. Spôsobil výpadok prúdu. Vodič nemal vodičské oprávnenie

Vodička mercedesa nedala prednosť, zrazila sa s električkou. Nikto sa nezranil, poškodené sú plechy

Poškodila dve vozidlá a odišla. Policajti ju vypátrali, nafúkala vyše jedno promile. Vodičke hrozí ročné väzenie

Horolezci museli bivakovať na hrebeni Mengusovských štítov, pomohli im záchranári. O pomoc požiadali poľskí kolegovia

Podvodník s nehnuteľnosťami spôsobil takmer miliónovú škodu. Súd ho poslal do väzby

Zlodeji vykradli samoobslužný automat. Vytrhli kovové nádoby na mince. Majiteľ ešte spôsobenú škodu nevyčíslil

V kabínke si vložil tovar do ruksaku a chcel odísť. Zadržal ho esbéeskár. Mladíka obvinili z krádeže

Šport

Tréner Banskej Bystrice Douglas Shedden. (zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Trénera rozzúrilo vylúčenie v predĺžení, od hnevu hodil fľašu smerom k rozhodcom

Fotogaléria dňa

Biskup Marek Forgáč rozdáva polievku. (zdroj: TASR/František Iván)

Biskup podával pôstnu hŕstkovú polievku na podporu rodín v núdzi. Navarilo sa vyše tristo porcií



