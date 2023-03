Keď sociálne slabší nosia fľaše do zálohomatu, dobre robia, hovorí šéf systému

Rozšíria to na benzínky aj národné parky.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V zálohovaní plastových fliaš sme úspešní. Vlani bol zákonný cieľ dosiahnuť minimálne 60-percentnú návratnosť fliaš, ktoré sa predali v obchodoch. Podarilo sa vyzbierať 71 percent.

Šéf Správcu zálohového systému Marián Áč hovorí, že plastových fliaš a plechoviek je aj v okolí riek či vodných nádrží menej. Zo zálohovania sa stal do istej miery sociálny fenomén.

„Nás to teší. Stále sú spotrebitelia, ktorí obal zahodia na verejnom priestranstve, napríklad niekde v prírode. Potom ich môžu ľudia zo sociálne slabších skupín vyzbierať. V konečnom dôsledku je to dobrá vec. Pre nich je to určitá forma príjmu a prispievajú k tomu, že sa zálohuje,“ opisuje Áč.

Zálohovanie nebolo úspešné len vlani, teda v pilotnom roku. Šéf systému hovorí, že aj v prvých mesiacoch tohto roka celková návratnosť obalov každý mesiac stúpa asi o dve percentá.

V článku sa dozviete: prečo do automatov nehádžeme obaly od džúsu či mlieka

prečo musíme použiť zálohu len v obchode, kde sme fľaše vrátili

prečo musí byť obal neporušený

kde pribudnú zálohomaty

ktoré okolité krajiny sa už budúci rok zapoja do systému

či sa bude meniť suma za zálohu

Slováci už vedia, že nemajú pchať ruku do otvoru

Pri vracaní obalov do obchodu sa najmä v začiatkoch systému stávalo, že automaty občas nešli a zákazníci museli čakať na zamestnanca, ktorý by to opravil.

