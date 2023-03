Pracovníci vidia autokraciu, šéfka nadštandardný komfort. Mediátor v knižnici nepochodil

Odborári trvajú na odchode riaditeľky.

Odborári žiadajú 13. a 14. platy aj odvolanie riaditeľky. Mediátor odchádzal smutný

Protestujúce odborárky na rokovaní zastupiteľstva. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve žiadali odborári Knižnice pre mládež mesta Košice (KMK) odvolanie riaditeľky Kamily Prextovej. Vyčítajú jej údajné nevhodné správanie sa k zamestnancom aj porušovanie kolektívnej zmluvy. Ich vzájomný spor trvá už takmer tri roky.

Knižnica má 36 zamestnancov, osem z nich je v štrajkovej pohotovosti.

„Situácia sa stala neúnosnou. Dôvodom na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti nebolo kolektívne vyjednávanie, ale dlhodobá neuspokojivá situácia v knižnici, ktorú svojím konaním a správaním zapríčinila riaditeľka knižnice," hovorí predsedníčka základnej organizácie (ZO) Sloves KMK Eva Petrášová. Odmietnutie plnenia záväzku, ku ktorému sa zaviazala, a cenzurovanie zápisu z poslednej porady zamestnancov bolo podľa nej už len poslednou kvapkou.

Na pokračovanie sporu v Knižnici pre mládež mesta Košice sa pozrela Elena Danková.

Na ťažné lano uviazali sane a ťahalo ich auto. Zomrela pri tom žena, vodič dostal trest

Nissan ťahal šesť saní lesným chodníkom smerom k chate Erika. (zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE, GELNICA. Večerná sánkovačka na Kojšovskej holi sa vlani v januári skončila tragicky.

Pri ťahaní viacerých saní za vozidlom značky Nissan sa tie posledné prevrátili a dve pasažierky z nich vypadli. Jedna strávila v nemocnici iba pár dní, druhá vážnym zraneniam podľahla.

Polícia na základe vykonaného vyšetrovania obvinila 27-ročného vodiča Patrika Kandru z obce Jaklovce v okrese Gelnica z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Okresný súd ho uznal vinným a on trest prijal, no prokurátor sa voči jeho časti odvolal. Prípadom sa pred pár dňami týždeň zaoberal krajský súd.

Aký trest si nakoniec vypočul Patrik, ktorý sedel za volanom nissanu, píše Róbert Bejda.

Vydal sporné rozhodnutie o vrte v Tatrách. Teraz sa na súde domáha ochrany osobnosti

Okresný súd Poprad. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

POPRAD. Ani po vyše dvojhodinovom pojednávaní na popradskom okresnom súde v kauze Slovík verzus Bednár verdikt nepadol.

Bývalý vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Poprad Jozef Slovík žaluje Jozefa Bednára (ako fyzickú osobu), prednostu OÚ.

Podal žalobu na ochranu osobnosti a od Bednára požaduje verejné ospravedlnenie a finančné zadosťučinenie vo výške 18-tisíc eur.

Na prvé vytýčené pojednávania Slovík neprišiel, bol u zubára. Tentoraz sa pred samosudcu Petra Komana postavili obe strany.

Súdny spor z Popradu sledoval Michal Frank

Ponižoval a urážal Trebišovčanov? Rada pre mediálne služby rozhodla o seriáli Iveta

Seriál Iveta urazil Trebišovčanov. (zdroj: Stanka Topoľská/TV JOJ)

TREBIŠOV, BRATISLAVA. Ponižoval, urážal, hanobil.

Takto vyhodnotila trebišovská samospráva seriál Iveta.

Hlavná filmová hrdinka pochádzala z Trebišova, ktorý tvorcovia počastovali prívlastkami „diera“ či „východné peklo“.

Hneď po odvysielaní prvých dvoch epizód vyvolal doslova názorovú búrku v Trebišove, odkiaľ seriálová hrdinka pochádzala. Tlak zdvihol aj primátorovi Trebišova Marekovi Čižmárovi (nezávislý). Mesto sa s podnetom obrátilo na Radu pre mediálne služby.

Rada podnet zaevidovala 20. januára, senát rady ho prerokoval na zasadnutí v stredu 22. marca.

Ako znie stanovisko Rady pre mediálne služby k seriálu Iveta, zisťovala Jana Otriová.

Škatuľku zápaliek komentoval 10 minút, šach hodinu. Gabo Zelenay si scenár nepísal

Súčasťou výstavy je aj kino s dokumentom o športovom komentátorovi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nedal, priatelia, nedal! V bráne bola diera, že by sa tam trabant zmestil. A on nedal!

Naši majú snahu, ale nemajú puk. Áááá, už ho majú... Brankár Dzurilla ho vyťahuje zo siete.

S rozhodcami je to ako so ženami. Je to s nimi zlé, ale bez nich ešte horšie.

Autorom týchto nezabudnuteľných a originálnych komentárov bol reportérsky mág Gabo Zelenay. Pozrieť si jeho osobné veci a videonahrávky môžu návštevníci Slovenského technického múzea v Košiciach až do septembra.

Výstava pod názvom Pri mikrofóne Gabo Zelenay je spomienkou na jeho nedožitých 100 rokov.

Na život legendárneho komentátora si zaspomínali Elena Danková a Judita Čermáková.

Ďalšie správy

Obec Veľké Slemence (archívna fotografia). (zdroj: Korzár/Kristián Sabo)

Za rodinnou tragédiou má byť manžel nebohej. Vraha z Veľkých Slemeniec už obvinili. Hrozí mu 25 rokov až doživotie

V potoku v obci Sačurov ležalo telo muža. Cudzie zavinenie predbežne vylúčili. Okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe

Žltačka sa ďalej šíri, 33 detí skončilo v nemocnici. Riaditeľ: Prevádzka ohrozená nie je. Riešenia chcú hľadať priamo v ohniskách

Peší ani cyklisti cez Pieninskú cestu pár týždňov neprejdú. Trasa prechádza obnovou. Obmedzenie by malo trvať do konca júna

Na vyhodenie odpadu bude menej času. Úsporné opatrenia zasiahnu i jarné upratovanie. Popradčania môžu využiť aj zberné dvory

V Košiciach vysadia stovky nových stromov. Náhradná výsadba za zrúbané topole pokračuje. Pôjde o lipy, javory, duby i hraby

Novým starostom v Šarišských Bohdanovciach bude Patrik Halčišák. O post sa uchádzali štyria kandidáti

