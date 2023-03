Proti domom nad ložiskom magnezitu bol aj primátor. Nová štvrť Košíc už vzniká

Domov tu nájde 1 200 ľudí.

Nová štvrť v dobývacom priestore dostala povolenia. Exhokejista tam plánuje stovky domov

Lokalita v tesnej blízkosti rekreačnej oblasti Bankov poskytuje atraktívne pohľady na Košice. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Niekoľkoročné ticho okolo výstavby novej mestskej štvrte „Pod Bankovom“ prerušilo vydanie dvoch povolení, ktoré investorovi umožňujú dotiahnuť technickú infraštruktúru na zelenú lúku severozápadne od zastavaného územia Košíc.

Táto infraštruktúra je nevyhnutná pre neskoršiu výstavbu rodinných domov a občianskej vybavenosti.

Aktuálne povolenia sa týkajú vodných stavieb, verejného osvetlenia, ale aj sietí – elektriny a plynu. Neskôr by malo nasledovať získanie povolenia na výstavbu ciest, chodníkov a cyklistickej komunikácie.

V súčasnosti totiž prebieha na špeciálnom stavebnom úrade stavebné konanie na dopravné stavby. To podľa informácií z magistrátu ešte nie je právoplatne ukončené.

Obe vydané povolenia k infraštruktúre už nespomínajú pomenovanie projektu „Pod Bankovom“, ako ho verejnosť poznala doteraz.

Investor totiž zvolil pre svoj zámer v blízkosti košickej bane Bankov nový názov „Arméria“.

Podobne ako komunikácie zatiaľ nemajú stavebné povolenia ani domy.

Michalovi Lendelovi to potvrdil aj bývalý hokejista Ján Varholík, ktorý začal s výkupom pozemkov na severnom okraji mesta v roku 2010.

Tri dni ležala zakrvavená a špinavá, zomrela na otravu krvi. Nemocnica má platiť

Štátna univerzitná nemocnica v Košiciach má platiť pozostalým pacientky. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura bola tri augustové dni v roku 2018 hospitalizovaná vtedy 59-ročná Božena Oračková z Lomničky pri Starej Ľubovni.

Keď ju prišli príbuzní navštíviť, zostali v šoku z toho, v akom bola stave. Mala nové zranenie, ležala v špinavej posteli a po hygienickej stránke bola zjavne zanedbaná.

Príbuzných so slzami v očiach prosila, že chce ísť domov. Vzali ju, no po pár dňoch jej prišlo zle a sanitka ju odviezla do okresnej nemocnice. Tam o tri dni zomrela na otravu krvi.

Úrad pre dohľad už udelil košickej nemocnici pokutu. Okrem toho na súde prebieha konanie, v ktorom ju pozostalí žalovali o vyplatenie nemajetkovej ujmy.

V uplynulých dňoch súd vyniesol rozsudok.

Prípadu sa venoval Róbert Bejda.

Prešov klesá, Veľký Šariš stúpa. Atakovať chce osemtisícovú hranicu

Viliam Kall. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

VEĽKÝ ŠARIŠ. Status mesta získal Veľký Šariš krátko pred Nežnou revolúciou.

V tom čase mal zhruba tri a pol tisíc obyvateľov. Dnes sa pomaly blíži k siedmim tisícom.

Na rozdiel od susedného Prešova, ktorý má problém s ubúdaním ľudí, je vo Veľkom Šariši dlhodobo opačný trend.

S odlivom obyvateľov zápasí mnoho väčších miest. To sa odzrkadľuje na výbere podielových daní.

Napríklad Prešov má podľa posledného sčítania z roku 2021 necelých 85-tisíc ľudí, čo je o takmer osemtisíc menej, než mal dvadsať rokov predtým.

Naopak, vo Veľkom Šariši za rovnaké obdobie pribudlo 2 453 ľudí a ich počet stále rastie. V roku 2001 mal len štyritisíc obyvateľov.

Podľa Kalla je pre každú samosprávu dôležité mať čo najvyšší počet obyvateľov, keďže za nich dostáva podielovú daň.

S primátor mesta Veľký Šariš Viliamom Kallom sa o rozvoji Veľkého Šariša rozprával Michal Frank.

Herci zbombardovaného divadla v Mariupole: Mŕtve telá zaliali Rusi betónom

Zbombardované divadlo v Mariupole, keď ešte stálo. (zdroj: Twitter)

KOŠICE. Divadlo v meste Mariupoľ, ktoré sa stalo symbolom ukrajinského odporu proti vojenskej agresii, Rusi v marci 2022 kompletne zbombardovali a zničili.

Lietadlá zhodili na divadlo ako najväčší mestský kryt, aj napriek veľkému nápisu DETI pred budovou, dve 500-kilové bomby. Podľa správy organizácie Amnesty International explodovali naraz a tento útok odsúdila ako vojnový zločin.

Podľa ukrajinských úradov v divadle zomrelo vyše 300 osôb, ale podľa vyšetrovania bolo obetí takmer 600. Zo sto hercov divadla prežilo len 16.

Tí dnes žijú ako vnútorní vysídlenci v Užhorode, kde spolu s ďalšími ukrajinskými hercami založili Donecké krajské divadlo mesta Mariupoľ.

Nové divadlo sa v uplynulých dňoch prvýkrát predstavilo v Košiciach. V priestoroch činohernej scény Bábkového divadla uviedli detské predstavenie Kačka a tragédiu Krik národa. So šialenstvom, ktoré doma prežili, sa vyrovnávajú aj prostredníctvom umenia.

S hercom Ihorom Kitrišom a riaditeľkou nového divadla Ludmilou Colosovič sa zhovárala Elena Danková.

Vzácny poniklec vyorávajú diviaky zo zeme. Pomohli by ploty, ochranári ich nechcú

Poniklec veľkokvetý je zákonom chránený. Rastie aj pri Humennom v lokalite Podskalka. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Ochranári ho monitorujú dvakrát. Prvý raz na začiatku marca, kedy je ešte v kožúšku a derie sa zo zeme. Neskôr koncom apríla počítajú sterilné byľky.

Poniklec veľkokvetý je na Slovensku „doma“ na 51 územiach európskeho významu, v okolí Humenného rastie na 22 lokalitách.

Chráni ho zákon, najväčšie nebezpečenstvo mu však nehrozí od ľudí, ale z prírody.

Viac o vzácnej rastlinke píše Jana Otriová.

Na mieste, kde je lavínové riziko veľké, sa ľudia fotia, hovorí chatár z Plesnivca

Pri chate Plesnivec spadla lavína, zasypala chodník na Zelené pleso. (zdroj: FB: Chata Plesnivec)

BELIANSKE TATRY. Pri chate Plesnivec spadla v nedeľu dopoludnia lavína.

Zasypala chodník, ktorý vedie na Zelené pleso a čiastočne prístupovú cestu k chate. Prekvapila personál chaty.

„Nerozumiem, ako mohla spadnúť, sneh bol ešte ráno namrznutý,“ hovorí Ján Matava mladší, syn dlhoročného chatára na chate Plesnivec.

V nedeľu bol mráz, cez deň ešte nebola taká vysoká teplota, no od rána svietilo slnko. „Sneh sa odtrhol na tráve," približuje.

Z chaty Plesnivec pokračujú turisti ďalej aj na Veľké Biele pleso.

Matava hovorí, že v tom čase našťastie nikto na ceste nebol, no krátko predtým prišli na chatu turisti.

Prešlo asi desať minút a masa snehu sa uvoľnila.

„Veľa ľudí si myslí, že je to fajn, nie je sneh, no žľaby sú veľmi zradné. A teraz je tam extrémne veľa snehu."

Čo sa dialo po páde lavíny, ale aj rady, ako sa v týchto dňoch správať v Tatrách, porozprával Lenke Hanikovej Ján Matava.

Morenu vynášajú z mesta už 30 rokov. Epidémia žltačky tradíciu výrazne zmení

V Moldave nad Bodvou šarapatí žltačka typu A. (zdroj: https://www.facebook.com/people/Moldava-nad-Bodvou-podujatia-v-meste/Roland Soltész)

MOLDAVA NAD BODVOU, KOŠICE. Školákov nakazených žltačkou typu A pribúda.

Rozmáhajúce ochorenie núti Moldavu nad Bodvou meniť zaužívané zvyky.

Tradičné podujatia usporiada v špeciálnom režime.

Na sklonku februára pred jarnými prázdninami k ohnisku nákazy žltačky typu A na Luniku IX v Košiciach, pribudlo druhé v osade v Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie.

Hygienici vtedy evidovali dokopy takmer 200 prípadov, nákazlivé ochorenie sa šírilo najmä medzi deťmi, najviac vo vekovej skupine päť až deväťročných.

Po návrate do škôl po jarných prázdninách počet nakazených detí stúpol.

Aké opatrenia prijali na sídlisku v Košiciach a v Moldave nad Bodvou, zisťovala Jana Otriová.

Z Laborca vytiahli telo 46-ročnej ženy

Ilustračné foto. (zdroj: Google Maps)

MICHALOVCE. V rieke Laborec v Michalovciach objavili v nedeľu nehybné telo.

Okoloidúci volali políciu. Tá zalarmovala hasičov a začala sa záchranná akcia.

Žiaľ, s nešťastným koncom. Viac píše Kristián Sabo.

