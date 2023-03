Pod zemou zasypalo dvoch ľudí, jeden to neprežil. Súd potrestal vinníka

Poslankyňa: Nerobme tu šaškáreň.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Kuriozita v dopravnom podniku. Danko a Padyšák si budú vzájomne nadriadení i podriadení

Všetko sa to zrodilo kvôli poslancovi Michalovi Djordjevičovi. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Čaro zrejme nechceného sa podarilo košickým poslancom na utorkovom mestskom zastupiteľstve pri prerokovávaní personálnych záležitostí v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK).

Aby bola kuriozita dokonaná, tak pri rozhodovaní o tom kandidátovi, pri ktorom sa to celé odštartovalo, dopadlo hlasovanie v jeho neprospech.

Pôvodne vôbec neplánovaná téma doplnenia predstavenstva stopercentnej akciovej spoločnosti mesta sa niesla hneď troma bodmi zastupiteľstva. Viac sa dočítate v článku Petra Jabrika.





Zával pri hĺbení tokajskej vínnej pivnice zabíjal. Banský technik dostal podmienku

Posledný záber na pivnicu pred závalom. Urobil ho poškodený Ján K. mobilným telefónom. (zdroj: Archív J.K.)

TOKAJ. Pri hĺbení vínnej pivnice v katastrálnom území Veľká Bara v okrese Trebišov došlo pred troma rokmi k závalu.

Zemina zasypala dvoch mužov, z ktorých jeden zomrel na mieste a druhý utrpel vážne zranenia.

Po mesiacoch vyšetrovania bol z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví obvinený banský bezpečnostný technik a banský projektant Jozef B. (64).

Porušením dôležitej povinnosti, uloženej mu podľa zákona, mal z nedbanlivosti spôsobiť smrť jednej a zranenie druhej osoby.

Prípadom závalu v tokajskej pivnici sa vyše roka zaoberal Okresný súd Trebišov. Vo štvrtok vyniesol rozsudok. O ňom i celom prípade informuje Róbert Bejda.

V marci mali spustiť vleky, v lete prilákať rodiny. Budúcnosť Plejsov je zase neistá

Stredisko na Plejsoch je jedno z najstarších na Slovensku. (zdroj: Miroslav Dutko/Studio-9)

KROMPACHY. Koncom minulého roka oznámil majiteľ strediska Plejsy Krompachy Matej Melo po desiatich rokoch koniec prevádzky.

Neskôr neznámi investori na sociálnej sieti uviedli, že chcú stredisko spustiť od 1. marca. Správu o tom, že sú nová investičná skupina, ktorá Plejsy preberá, poslali aj do našej redakcie.

O stredisko prejavil záujem podnikateľ z Talianska. Chcel ho prebrať spolu s hotelom a Melovou firmou a tento zámer nám potvrdil aj miestny podnikateľ.

Investor, ktorý nepôsobí na Slovensku, sa nám predstavil ako Massimo Trucelli. O názve investičnej skupiny, ktorú zastupoval, však hovoriť nechcel. Osudu strediska sa bližšie venuje Lenka Haniková.



Plošiny pre imobilných opravovali 16-krát a aj tak nikdy poriadne nefungovali

chodiskové plošiny v podchode viac nefungovali, ako fungovali. Odstavili ich z prevádzky. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Podchod popod železničnú trať na Sídlisku I je dôležitou spojovacou tepnou, denne ním prejdú stovky ľudí. Smerujú k športoviskám, priemyselnému parku Chemes a výrobným závodom, k miestnemu zdravotníckemu stredisku, nákupnému parku či supermarketu.

Tri schodiskové plošiny pre imobilných v podchode, ktorý spája časti mesta rozdelené koľajou, odstavili. Viac nefungovali, ako fungovali.

Opravu si vyžaduje aj vstup do podchodu. Humenská radnica v rozpočte na to zatiaľ peniaze nemá. Ako sa to bude riešiť, zisťovala Jana Otriová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie správy

Košická župa chce prilákať mladých lekárov do ambulancií dotačnou schémou. Podporia aspoň desať poskytovateľov.

Pri chate Plesnivec spadla lavína, zasypala chodník na Zelené pleso. Prechod dolinou je nebezpečný.

Pod Tatrami si pripomenú výročie prvého transportu židovských dievčat. Prednášky, výstava aj koncert.



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .