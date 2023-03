Obrazy ukrajinských maliarov v Humennom. Tip na nedeľu 19. marca

Kam na zaujímavé podujatia.

Výstava ukrajinských maliarov v Humennom

HUMENNÉ. Výstavu obrazov súčasných ukrajinských maliarov pod názvom Pozvanie ponúka návštevníkom Vihorlatské múzeum v Humennom.

Prezentované diela boli vytvorené počas medzinárodných výtvarných festivalov, ktoré Galéria Andrej Smolák organizovala v rokoch 1994 až 2019. Návštevníci si ich môžu pozrieť do konca apríla.

Kolekciu viac ako 100 obrazov ukrajinských autorov, z ktorej časť múzeum aktuálne prezentuje, zaradila Galéria Andrej Smolák v Snine medzi zlatý fond svojej galerijnej zbierky s označením posolstvo mieru.

"Výstava Pozvanie je symbolickým retrospektívnym pozvaním do festivalovej atmosféry mieru a priateľstva medzi národmi sveta − pozvaním do sveta metaforickej výpovede maliarov, pozvaním do sveta obyčajných emócií ľudských bytostí. Vo Vihorlatskom múzeu prezentovaný súbor obrazov má ambíciu byť otvoreným dialógom umelcov s návštevníkmi i kreatívnym monológom návštevníkov o slobode v živote človeka," informovala Jana Fedičová z múzea v Humennom.