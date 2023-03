Malému mestu hrozí veľká exekúcia. Klamali nás, protestuje poslanec

V kauze figuruje firma z predražených ultrazvukov.

Giraltovce prichádzajú o státisíce. V kauzách figurujú známe firmy Pro-Tender a PKB Invest

Poliklinika v Giraltovciach prešla pred desaťročím komplexnou obnovou. (zdroj: FB/Poliklinika Giraltovce)

GIRALTOVCE, KOŠICE, PREŠOV. Mesto so štyrmi tisíckami obyvateľov v okrese Svidník čelí exekúcii za vyše 260-tisíc eur.

Bradatý spor, týkajúci sa nenávratného finančného prostriedku na rekonštrukciu mestskej polikliniky spred desiatich rokov, pripraví mesto o rozvojové aktivity.

Mestskí poslanci hovoria o nedostatku informácií a volajú po vyvodení zodpovednosti.

Mesto má na krku ešte jeden živý súdny spor. Týka sa výstavby plavárne a mesto môže prísť o 250-tisíc eur. V kauzách figurujú známe mená a známe eseročky - Pro-Tender a PKB Invest.

Téme sa podrobnejšie venovali Jana Otriová a Klaudia Jurkovičová.

Každý piaty deň zrazí auto chodca na priechode v Košiciach. Mesto zbrzdí šoférov

Vyvýšené priechody auto spomalia, no neničia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vyvýšené priechody pre chodcov na viacerých miestach v Košiciach zvyšujú ich bezpečnosť. Ide o betónové retardéry, cez ktoré vedie priechod pre chodcov. Keďže vytŕčajú nad cestu, vodičov nútia spomaliť. Nájsť ich možno napríklad na Bernolákovej či Pražskej ulici.

Košičan Peter poukazuje na to, že pomaly niet týždňa, aby sa v Košiciach na priechode nezranil, prípadne nezahynul chodec. V Košiciach je podľa neho viac miest, kde by mal byť osadený vyvýšený priechod.

Ako plánuje mesto v najbližšom období zvýšiť bezpečnosť chodcov, zisťoval Kristián Sabo. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Zemetrasenie na Slovensku pred 260 rokmi zabíjalo. Seizmológ: Môže sa to zopakovať

Seizmológ Andrej Cipciar. (zdroj: Archív A. C.)

Za posledné týždne, po obrovskom zemetrasení v Turecku a Sýrii, médiá informovali o viacerých otrasoch v rôznych častiach sveta. Na Slovensku sa zem naposledy silnejšie zatriasla v roku 2020 pri Michalovciach. Po tejto udalosti zostali na niektorých budovách škody.

Seizmológovia Andrej Cipciar (AC) a Róbert Kysel (RK) z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied vravia, že Zemplín patrí na našom území medzi seizmicky aktívne oblasti. Rovnako aj celé Slovensko je z geologického hľadiska pomerne tektonicky aktívne.

Väčšina posledných zemetrasení u nás bola v celosvetovom meradle považovaná za slabé. V minulosti však naši predkovia čelili aj otrasom, ktoré rúcali budovy a brali ľudské životy.

O tom, či sa podobne silné zemetrasenia môžu zas zopakovať a prečo na našom území vznikajú, sa so seizmológmi zhovárala Daniela Marcinová.

Otca šiestich malých detí zavraždili na ulici, lebo dal zbohom komunistom

Mlynská ulica v minulosti. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Traja boľševici zavraždili na ulici robotníka. Dôvod: nechcel byť komunistom! Boľševická argumentácia sa objavila v 14 smrteľných ranách.

V Košiciach na Zrínyiho ulici bol v pekárskom podniku Ludvíka Farkasa ako vedúci robotník zamestnaný 41-ročný Jakub Kallay. Mal však veľkú chybu, že pred časom vystúpil z komunistickej organizácie a navrátil sa k jeho starým socialistickým zásadám. To bol jeho osud.

Dňa 6. marca v noci o jednej hodine odišiel zo svojho bytu na Hrnčiarskej ulici č. 26 do dielne na Zrínyiho ulici. Keď vstúpil na dvor, počul zo záhrady podozrivé šuštenie, takže sa spýtal: „Kto tam?“. Na to počul divoké hurá a v druhom okamihu už dostal odpoveď veľkými palicami a nožmi za výkrikov: „Ty zlodeju, ty nám chceš rozbiť našu boľševickú organizáciu? Zdochneš ako pes!“

Komunistickú vraždu, pri ktorej stihla obeť ešte pred smrťou usvedčiť svojich vrahov, približuje z novín spred sto rokov Tomáš Ondrejšík.

Zo strechy Sociálnej poisťovne odfúklo plech, spadol k neďalekej benzínke

Udalosť zdokumentovala aj polícia. (zdroj: LTS)

KOŠICE. V dôsledku silného nárazového vetra sa vo štvrtok uvoľnil zo strechy Sociálnej poisťovne v Košiciach plech.

Z výšky zletel k čerpacej stanici, ktorá je vedľa budovy. Len zhodou náhod nikoho netrafil. Zamestnanci poisťovne hovoria o šťastí v nešťastnej situácii.

„Viem, že fúkalo, ale mohol niekoho zraniť. Predsa len, je to ostrý predmet a neviem si predstaviť, alebo radšej ani nechcem, čo by sa stalo, ak by niekoho trafil,“ povedala nám jedna zo zamestnankýň.



Viac informácií o incidente prináša Kristián Sabo.

Ďalšie správy

V spaľovni skončili i viaceré hračky. (zdroj: financnasprava.sk)

Prešovskí colníci spálili napodobeniny známych značiek. Medzi nimi bol i Pikaču. Zlikvidovali tovar i tabak za 12 000 eur

Kedy sa začne stavať nový cyklochodník v Poprade, mesto stále nevie. Problémom sú pozemky. Jeden proces vyvlastnenia beží vyše roka

Na bývalej skládke by mohla stáť fotovoltaická elektráreň. Firma si chce pozemky prenajať. Posúdenie zámeru v Spišskej Belej odročili

Po búrke vyvierala z kanalizácie v tuneli Bôrik voda. Cez víkend ho uzavrú. Obchádzka povedie cez Svit.

Výstavba umyvárne pre vlaky v Humennom napreduje, hotová by mala byť v lete. Cenu vyčíslili na takmer 30 miliónov eur

Alkohol z ciest nemizne. V Prešovskom kraji chytili dvoch opitých vodičov. Jeden z nich nafúkal viac ako 2,5 promile

Šport

Futbalisti Medzeva (v čiernom) sú opäť vo finále. Na ceste doň si poradili so Sobrancami. (zdroj: Peter Jesenský)

Zimný futbalový projekt v Košickom kraji vrcholí. V nedeľu spoznáme víťazov

Nitra hodila starosti za hlavu, ale bude to stačiť na rozbehnuté Košice?

Michalovce uspejú, len ak prekvapia Slovan v úvode série. Prognóza Ondreja Rusnáka

