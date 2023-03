Jedna z najvyťaženejších ciest v Košiciach je staveniskom. Dochádza čas aj peniaze

Primátor: To len potom budú škody.

Košice nemajú rozpočet, berú ďalší úver. Bez neho môže padnúť prerábka Slaneckej

Primátor Jaroslav Polaček pripustil, že neschválenie úveru by bolo pre Slaneckú veľkou komplikáciou. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Mesto stále nemá rozpočet pre rok 2023, ale vezme si bankový úver.

Mestskí poslanci schválili na utorkovom rokovaní pôžičku vo výške 8,6 milióna.

Podmienená je však tým, že vedenie radnice musí predložiť zastupiteľstvu rozpočet na schválenie do konca apríla.

Mesto potrebuje požičaný balík na dofinancovanie 62 rozbehnutých eurofondových projektov za 35 miliónov a na prípravu projektovej a realizačnej dokumentácie k zámerom, ktoré v budúcnosti môžu byť predmetom výziev.

Peniaze sú podľa vedenia radnice nevyhnutné napríklad na opravu budovy magistrátu, obnovu vnútroblokových priestorov na sídliskách či výstavbu cyklochodníka zo Sídliska KVP na Terasu.

Najväčšiu časť z pôžičky však zhltne dofinancovanie rekonštrukcie Slaneckej cesty. Má ísť o 4,5 milióna.

Firma Doprastav vyhrala v roku 2021 verejné obstarávanie s ponukou 11,87 milióna. Vlani v novembri magistrát ohlásil zdraženie rekonštrukcie o necelých 1,6 milióna.

Na finančné problémy mesta sa pozrel Michal Lendel.

Predajca áut Selvek bez povolenia staval aj na pozemku mesta. Už sa dohodli

Parkovisko (na snímke vpravo) stojí aj na mestských pozemkoch. Vybudovali ho bez súhlasu mesta a bez povolenia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Spoločnosť Regnum Košice si v minulosti vybudovala pri svojej predajni automobilov BMW na Alejovej ulici parkovisko bez povolenia aj na mestských pozemkoch.

Firma z portfólia rodiny trénerskej legendy košického hokeja Jána Selveka chcela tento majetok neskôr od samosprávy odkúpiť.

Magistrát však ponúkol iba prenájom a vyzval ju na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Regnum na to nereagoval.

Mesto v januári 2021 pre Korzár uviedlo, že podalo žalobu vo veci užívania mestského majetku bez právneho titulu.

Téme sa venoval Peter Jabrik.

Aj posudok znalkyne uznal vinu profesora z Kanady. Teraz mala povedať, či môže na slobodu

Advokát Patrik Benčík a kanadský profesor David Scheffel. (zdroj: Korzár/ Michal Frank)

PREŠOV. Na odchod z väzenia si kanadský profesor David Scheffel musí ešte počkať. Okresný súd Prešov v stredu opätovne rozhodoval o jeho podmienečnom prepustení.

Scheffel robil dlhé roky antropologický výskum v rómskych osadách pri Prešove.

V roku 2017 bol obvinený z viacerých trestných činov.

Odsúdili ho na sedem rokov za sexuálne zneužívanie maloletých dievčat v osadách. On sám vinu popieral.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť vo februári 2021, profesor putoval z väzby do väzenia. Z jeho trestu už uplynuli dve tretiny.

Nič na tom nezmenil ani marcový rozsudok Krajského súdu Prešov v inej veci, teda z marenia spravodlivosti, ktorý mu úhrnný trest nepredĺžil.

Odsúdený žiadal o podmienečné prepustenie.

Prípad sleduje Michal Frank.

Dekan Cehlár o vrte v Čižaticiach: Najťažší a najviac rizikový krok je za nami

Dekan Michal Cehlár. (zdroj: Archív)

Výrazné zdražovanie energií pocítila každá slovenská domácnosť. O to viac sa začalo hovoriť o alternatívnych zdrojoch, teda o takzvanej zelenej energii, ktorá by bola ekologickejšia a zároveň by šetrila financie.

Vhodných príkladov zo zahraničia je viacero, jedným z nich je určite Island, ktorý geotermálnou energiou pokryje dve tretiny jeho energetickej spotreby.

Na pracovnú cestu do tejto ostrovnej krajiny mieri aj tím odborníkov z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Jej dekan Michal Cehlár približuje dôvody ich cesty a zároveň popisuje, aká technológia vyvinutá fakultou Islanďanov zaujíma. Konkrétnejšie sme sa s ním zhovárali aj o využití rôznych druhov zelenej energie na celom východnom Slovensku vrátane fotovoltickej, geotermálnej a veternej energie.

Viac porozprával aj tom, ako možno energeticky využiť odpad a ako možno dosiahnuť, že sa tým neznečisťuje životné prostredie.

S dekanom Cehlárom sa rozprávala Elena Danková.

V košickom byte našli mŕtveho muža

Ilustračné foto. (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. Záchranné zložky privolali v utorok večer na Bruselskú ulicu v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce.

Muž bývajúci v byte na štvrtom poschodí obytného bloku nereagoval na snahy o kontakt, vrátane búchania na dvere a zvonenia.

Preto boli na miesto vyslaní policajti. Tí sa do bytu nedostali, pretože vchodové dvere boli zamknuté. Na pomoc im prišli hasiči.

Čo sa na mieste dialo, zisťoval Kristián Sabo.

Štrajkujúce zamestnankyne na mestskom zastupiteľstve. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Dusno v košickej knižnici. Odborárky štrajkujú, riaditeľka to nechápe. Prišli pred mestských poslancov

Zlodeji rabovali v rodinných domoch. Brali alkohol aj veci zo železa. Polícia vyšetruje tri nové prípady

Polícia rieši ďalšie internetové podvody. Obete prišli o takmer 2 500 eur. Peniaze zmizli z bankových účtov

Snažili sa rozobrať sejačku na obilie, prichytila ich polícia. Troch mužov obvinili z krádeže

Cestou denne prejde tisíc áut. Oporný múr bol nestabilný, župa ho spevní. Opravia približne stometrový úsek

Bez smerovky odbočil do areálu polície, nafúkal 1,7 promile. Vodičovi hrozí ročné väzenie

Z kostola chcel ukradnúť pokladničku, neuspel. Aj tak mu hrozí 10 rokov. Polícia po páchateľovi pátra

Umelá inteligencia a 3D kamera. V Prešove majú nový RTG prístroj. Nepodarených snímok bude menej

Porada rozhodcov v zápase Michalovce - Trenčín. (zdroj: Reprofoto / Tipos extraliga)

Bezohľadne ohrozil súpera, opísal zákrok rozhodca. Čistý hit, oponoval Valábik

Treťoligista si pomáha hráčmi lídra druhej ligy. V zápasoch nastupujú až ôsmi

