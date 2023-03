Z ikonického miesta je čierna diera v hladovej doline. Opäť má ožiť, začnú búraním

Najprv to predali, potom zasa kúpili.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Mesto sa zbavuje domu v historickom centre za 220-tisíc eur. Košičanka ho chce žalovať

Rohový dom ide do dražby, za ním sú nové byty bývalého nájomcu, vedľa dom Staromešťanky, ktorej pukajú steny. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ako lacno kúpiť dom v najužšom centre Košíc? Stačí nájsť nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, počkať kým schátra, a potom sa zapojiť do dražby.

Ak by mal niekto podobný zámer s meštianskym domom na Kováčskej ulici, nevyzeralo by to inak ako príbeh národnej kultúrnej pamiatky za poslednú dekádu.

Mesto posiela dom s nádvorím s výmerou 142 metrov štvorcových do dobrovoľnej dražby. Najnižšie podanie stanovilo na 220-tisíc eur. Téme sa bližšie venujú Jana Ogurčáková a Judita Čermáková.

Župan Trnka rozbieha stavebný megaprojekt za 10 miliónov eur

Takto dnes zhora vyzerá kedysi legendárna Vila Praha na brehu romantického tajchu, zbúrajú ju a postavia tam moderný hotel. (zdroj: ksk.sk)

TURZOV. Za cenu 346-tisíc eur kúpila košická župa od súkromného vlastníka areál bývalých slávnych, no už dlhé roky mŕtvych a schátraných Turzovských kúpeľov.

Kedysi boli pýchou celého gelnického regiónu, dnes sú však jeho čiernou dierou.

Pritom súčasťou nehnuteľnosti sú dokonca aj viaceré národné kultúrne pamiatky.

Historický areál, ktorý už má kraj na liste vlastníctva, tvoria štyri ikonické objekty Praha, Pionier, Baník a Hostinec, plus pôvabný tajch a tiež pozemky vo výmere okolo 200 árov.

Bližšie informácie k histórii kúpeľov i zámeru župy prináša Jaroslav Vrábeľ.

Expriateľku vydieral, kamaráta zo žiarlivosti zbil a vypisoval výhražné esemesky

(zdroj: Ilustračné - TASR)

KOŠICE. Na Okresnom súde Košice II sa minulý týždeň konalo verejné zasadnutie, ktorého obsahom bolo schválenie dohody o vine a treste.

S prokurátorom ju koncom januára uzavrel 36-ročný Gabriel, ktorý čelil obvineniu z troch trestných činov - zločinu vydierania a prečinov nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví.

Poškodenými boli Košičanova expriateľka Nikola a kamarát Tomáš.

Hoci vlani v januári prokurátor podal návrh na vzatie Košičana do väzby, po jeho výsluchu na súde bol s obmedzeniami prepustený na slobodu.

Podrobnosti k prípadu získal a verejného zasadnutia sa zúčastnil aj Róbert Bejda.

Prešovčania roky platili za miesto na cintoríne viac, ako mali. V rozpore so zákonom

(zdroj: Ilustračné: Michal Frank)

PREŠOV. Za prenájom hrobového miesta Prešovčania desiatky rokov platia viac, ako by mali, aj keď je to v rozpore so zákonom.

K poplatku za hrobové miesto účtuje správca cintorína v Prešove ľuďom aj DPH už takmer 30 rokov.

Hlavný kontrolór Prešova Alexander Ernst upozornil, že je to nesprávne. Zistili to až teraz, pri poslednej kontrole.

Hovorkyňa prešovskej radnice Terézia Rácová reaguje, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) z roku 2011 bolo prijímané nesprávnym spôsobom.

Prečo problém vznikol a ako ho chcú kompetentní riešiť, zisťovala Lenka Haniková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Matovič vyrazil do Michaloviec, aby Káčera vyškolil z diplomacie. Exemplárne zlyhal, tvrdí

Matovič v Michalovciach. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE. „Úplne slobodná diskusia o čomkoľvek, bez ochranky v sále, bez tajných v hľadisku, bez primitívnych urážok za vyslovenie názoru,“ toto garantoval na sociálnej sieti líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič všetkým, ktorí prídu na pondelňajšiu diskusiu do Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.

Presne pred týždňom sa na rovnakom mieste konala diskusia Hlboká Online 23, ktorú zorganizoval rezort zahraničných vecí. Poverení ministri obrany a zahraničných vecí Jaroslav Naď a Rastislav Káčer na nej čelili nevyberavým verbálnym útokom časti publika.

Matovič Michalovčanom ponúkol vlastnú diskusiu ako pokus o „kultivované repete“. Prítomná bola aj Jana Otriová.

Zrazili sa dva fiaty, jeden dopadol na strechu. Dvaja ľudia utrpeli zranenia

Zrazili sa dva fiaty, sú totálne zničené. (zdroj: LTS)

DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE. Dva fiaty sa zrazili v centre Družstevnej pri Hornáde.

Jeden skončil po náraze v priekope na streche, druhý s rozmlátenou prednou časťou na ceste. Po nehode Fiata Stilo a Fiata Bravo sa na mieste zišlo množstvo zvedavcov.

Pri zrážke sa zranil vodič Fiata Bravo, ktorého previezli do nemocnice, aj ďalšia osoba. Viac podrobností prináša Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Hlavnou výhrou malo byť auto, ona vraj dostane 30-tisíc. Ďalšia žena naletela podvodníkom. Poskytla údaje o svojom bankovom účte.

Košice sú v provizóriu najdlhšie od roku 2011. Návrh rozpočtu na zastupiteľstve neodznie. Pred 12 rokmi ho schválili v apríli.

Tínedžerka vošla na cestu bez reflexných prvkov. Zachytilo ju auto. Dievča skončilo s ťažkými zraneniami.

Boris Kollár: Je nevyhnutné, aby nastolenie mieru bolo efektívne, spravodlivé a trvalé. Krajiny S3 rokovali vo Vysokých Tatrách.

Výskyt respiračných ochorení v Košickom kraji klesá. Najlepšie je na tom okres Sobrance. Najvyššiu chorobnosť hlásia z Gemera.

Futbalový štadión v Prešove zaradili do športovej infraštruktúry národného významu. Umožní to získať viac peňazí na výstavbu.

Jedna pokladňa im nestačila, vrátili sa po druhú. Medzilaborčania už čelia obvineniu. Kradlo sa aj v potravinách v Stropkove.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .