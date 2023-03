Môže Káčer nazvať proruské vrešťadlo paviánom? Mohli mu vynadať do káčerov (glosa)

Keď už nedošiel Eros, vďaka aj za Káčera.

Vášnivú celoslovenskú polemiku vyvolala búrlivá verejná diskusia ministrov Káčera a Naďa v Michalovciach o roku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine.

Do mestského kultúrneho strediska - to je trochu paradox, že kultúrneho – prišli aj proruské vrešťadlá a urobili si čosi ako improvizovaný protest Za neslušné Slovensko.

Na prvý pohľad to v Michalovciach skutočne mohlo vyzerať tak, že východné Slovensko to dalo takpovediac na dezoláta a zase sa raz neslávne zviditeľnilo.

Ivetu z Trebišova ako láskavé umelecké stvárnenie východu do toho nerátame.

Do akej miery je to však naozaj tak, teda koľko z tých pacifistov s kosákmi, kladivami a ruskými vlajkami bolo originál z Michaloviec a koľkí len pricestovali ako organizovaní cezpoľní výletníci v rámci facebookovej eventovej turistiky až z Bratislavy, tak to už sa pravdepodobne nevyšetrí.

Prezenčka sa totiž, žiaľ, a toto je fakt obrovská škoda, nerobila.

Ešte by to však mohla mať zdokumentované napríklad polícia vďaka svojim - ak tam boli, nevieme, len tipujeme - tajným v civile, ktorí možno čušali skrytí v publiku.

Ak teda tiež nepískali a nevykrikovali „hanba“ či „vlastizrada“, aby boli ešte nenápadnejší.

To sa dozvieme, keď raz NAKA na facebooku oznámi, že práve zasahuje v rámci akcie s krycím názvom Nech žije mier.

Mimochodom, ak by Káčera a Naďa niekto nebodaj predtým nepoznal, mohol by si podľa ich slovníka a sebaovládania aj pomyslieť, že tým šéfom rezortu diplomacie je práve Naď a Káčer bude asi ministrom obrany.

Ale poďme už k veci: Môže minister diplomacie nediplomaticky nazvať neslušne sa správajúceho občana paviánom či dobytkom? Aj so všetkým, čo nasledovalo...

Nezabúdajme pritom, že on sám je Káčer, čo sa dá brať ako poľahčujúca okolnosť.

Teoreticky vlastne mohli aj paviáni z publika spätne vynadať ministrovi Káčerovi do káčerov, čo by bol vtipný "name shaming", ale šancu premárnili.

