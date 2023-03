Premiéra hry Sen anjela i potulky po kostole. Tipy na štvrtok 9. marca

Kam za zaujímavými podujatiami.

Sen anjela

KOŠICE. Košické maďarské Divadlo Thália Szinház uvedie premiéru hudobnej lyrickej hry s názvom Sen anjela. Pôjde o druhú vlastnú premiéru divadla v tejto sezóne. Inscenácia sa venuje životnému príbehu vojvodského skladateľa židovského pôvodu Pála Ábraháma.

Súčasnú hru Gyulu Gobby Fehéra režíruje novosadský herec a režisér Sándor László.

"Myslím si, že ľudia sú veľmi vyhladovaní po jednoduchých príbehoch, či už s hudbou, alebo bez nej. Toto je veľmi krásny a vážny príbeh o človeku, jeho zápaseniach, boji, rozlete a páde. A tiež trochu vypovedá o veľmi krutej histórii, ktorá mu zničila život," povedal.

Ako spresnil dramaturg divadla Miklós Forgács, ide o zaujímavú koláž života skladateľa operiet. Pripomenul, že Ábrahám sa narodil ešte vo Vojvodine a zomrel v blázinci pri Hamburgu, no medzitým stihol vytvoriť množstvo úspešných divadelných a filmových skladieb, ktoré znamenali revolúciu vo svete operety.

"Napriek tomu, že na jednej strane je to životopisná dráma, na druhej strane je to výsostne zábavné divadlo. Je to hravé predstavenie, aj keď sú témy zo života Ábraháma veľmi vážne," dodal s tým, že v predstavení odznie 23 operetných pesničiek.

Na javisku sa predstaví cely herecký súbor divadla. Pála Ábraháma hrá Máté Madarász a jeho manželku Sári Lilla Dégner. Premiéra je naplánovaná na štvrtok o 19.00 hod.