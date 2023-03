Stihne Slovák prestúpiť medzi vlakmi za osem minút? Neveria tomu ani železnice

Z Rožňavy na západ? Rýchlejšie cez Košice.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Revolučný grafikon zrušil vlaky a spôsobil meškanie. Dopravca priznáva ťažkosti

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Revolučný grafikon. Takto prezentovali nový cestovný poriadok na železniciach rezort dopravy i Železničná spoločnosť Slovensko.

Platný je od 11. decembra 2022. Príprava cestovného poriadku vyvolala viaceré otázky.

Ako problém sa ukázalo najmä zastavovanie expresných vlakov v stanici Margecany (okres Gelnica) či ranný „študentský“ spoj z Lipian (okres Sabinov) do Prešova a Košíc.

Niektoré výhrady cestujúcich či samospráv boli zapracované do návrhu grafikonu, ďalšie sa objavili po tom, ako sa zaviedol do praxe.

Podrobnosti o skúsenostiach s novým grafikonom po takmer štvrťroku praxe sme zisťovali u hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáša Kováča.

Skúmali sme, prečo sa zvýšili meškania spojov, ako je to s IC vlakmi a zamerali sme sa aj na konkrétne príklady z praxe a skúsenosti našich čitateľov.

Téme sa venoval Michal Frank.

Šéf úradu končí pre škandál účtovníčky s vešticou. Ste ako Taliban, odkázal poslancom

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Obec Šarišské Michaľany (okres Sabinov) sa stále neotriasla z kauzy spreneverených peňazí. Jej bývalá účtovníčka neoprávnene poslala z obecných účtov spolu takmer 1,3 milióna eur.

Peniaze skončili u podvodníkov, ktorí sa vydávali za vešticu a sľubovali účtovníčke vyriešenie osobných problémov a návrat jej muža.

Kauza rezonuje v Šarišských Michaľanoch aj v tomto volebnom období.

Noví poslanci schválili rozpočet a zároveň rozhodli o rozpočtovom opatrení, ktoré sa týkalo položky osobných príplatkov a príplatkov za riadenie pre prednostu obecného úradu Stanislava Škopa. Úrad riadil aj v minulom volebnom období.

Nový starosta obce Ondrej Kušnirík (nezávislý) uznesenie nepodpísal.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zišli na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom prelomili veto starostu.

Čo tomu predchádzalo, opísal vo svojom článku Michal Frank.

Dvaja bratia nútili k prostitúcii dve sestry. Bili ich a kopali, jedna potratila

Policajti odvádzajú jedného z bratov z trebišovskej osady. (zdroj: KR PZ KE)

TREBIŠOV. Vlani v septembri skončili po policajnej razii v putách bratia Kuvikovci, 20-ročný Karol a jeho 23-ročný brat Vladimír.

Obaja zlákali na spoločné bývanie v osade dve ženy vo veku 18 a 20 rokov. Od januára do augusta ich denne nútili k poskytovaniu sexuálnych služieb za peniaze.

Bratia boli obvinení zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Krátko po zadržaní ich Okresný súd v Trebišove vzal do väzby pre obavu, že budú pokračovať v trestnej činnosti.

Vo štvrtok sa posadili na lavicu obžalovaných a vypočuli si trest.

O činoch bratov viac zisťoval Róbert Bejda.

Panebože, Zuza, však si neminula aj tých 400-tisíc. Prednosta porozprával o účtovníčke

Prednosta Stanislav Škop. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Prednosta Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov) Stanislav Škop prišiel o príplatky za riadenie a osobné príplatky vo výške sto percent.

Má to súvis s miliónovou kauzou. Bývalá účtovníčka obce Zuzana C. neoprávnene vybrala z obecných účtov dovedna takmer milión tristotisíc eur. Priznala sa k tomu, s obcou spísala notársku zápisnicu, ktorá ju zaviazala splácať dlh po sto eur mesačne.

Polícia prípad vyšetrovala, bývalá účtovníčka ale pred súd nejde, stíhanie voči nej bolo zastavené z dôvodu, že v tom čase nebola pre nepríčetnosť trestne zodpovedná.

Obžalovaným v kauze je len Andrej S., pre trestný čin podvodu. Mal byť v skupine ľudí, vydávajúcich sa za vešticu, ktorá za rôzne úkony inkasovala od Zuzany C. platby.

Obec na svoju bývalú zamestnankyňu dala žalobu. Tú zatiaľ prvostupňový súd zamietol s odôvodnením, že s dlžníčkou uzavreli notársku dohodu.

Po mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci prelomili veto starostu a škrtli peniaze pre prednostu, hovoril Michal Frank o kauze i aktuálnom dianí v obci práve s prednostom Stanislavom Škopom.

Starosta o miliónovej kauze účtovníčky: Na účte udržiavala hladinku, poznala skulinku

Starosta Ondrej Kušnirík. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Do horúceho kresla starostu obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) zasadol ako novic po komunálnych voľbách.

Ondrej Kušnirík nahradil na tomto poste Jozefa Mača (obaja nezávislí), ktorému robil vicestarostu.

V tom čase už Šarišskými Michaľanmi otriasal škandál so spreneverou obecných peňazí. Kauza stále uzavretá nie je.

Cítiť to aj v samospráve, kde nový starosta naráža v niektorých bodoch na poslaneckú väčšinu. Tá prelomila jeho veto proti škrtnutiu príplatkov pre prednostu obecného úradu.

Tým je Stanislav Škop, ktorý bol v tejto funkcii aj v minulom volebnom období. Schválenie len základného platu prednostu je reakciou zastupiteľstva na miliónovú kauzu a zodpovednosť za ňu.

Nový starosta Ondrej Kušnirík tvrdí, že prednosta má stále jeho dôveru a za celou kauzou by najradšej urobil čiaru, aby sa mohol sústrediť na nové výzvy.

Michal Frank sa s ním zhováral bezprostredne po skončení nedávneho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch.

Stratili sa, našli ich vo válove, zabudli v depozite. Zo vzácnych váz zostali len torzá

Torzá barokových váz sa do jasovského kláštora vrátili po približne troch dekádach. (zdroj: Fotoarchív KPÚ Košice)

JASOV, KOŠICE. Originálne fragmenty z dvanástich vzácnych barokových váz, ktoré dlho ležali zabudnuté v depozitári historických artefaktov mesta Košice, sa po 30 rokoch vrátili do Jasova, na svoje pôvodné miesto.

Pochádzajú zo 60. rokov 18. storočia, každá z nich je vysoká až dva metre a originálna vo svojom stvárnení. Ešte v druhej polovici 80. rokov zdobili spolu s ďalšími plastikami fasádu miestneho premonštrátskeho kláštora.

Časom sa však vzhľad pieskovcovej výzdoby zhoršil. Podľa jasovského opáta Ambróza Martina Štrbáka za to mohlo nielen ich prirodzené zvetrávanie, ale aj kyslé dažde, ktoré spôsobovala blízkosť oceliarní U. S. Steel.

Premonštráti sa preto rozhodli dať ju zreštaurovať.

Samotnému reštaurovaniu predchádzalo ešte snímanie sochárskych diel z fasády kláštora. Niektoré plastiky, napríklad sochy sv. Petra a sv. Pavla zo štítu kostola boli už také zničené, že takýto zásah neprežili a pri skladaní sa rozsypali.

Kamenné vázy sa však podarilo úspešne sňať dolu a odovzdať firme, ktorá sa podujala ich zreštaurovať. Bolo to medzi rokmi 1989 – 1991. Vo firme však neskôr nastali problémy a dostala sa do konkurzu. Pieskovcové vázy už obnoviť nestihla, no ani ich kláštoru nevrátila.

A tak niekoľko rokov nik netušil, kde sa nachádzajú a čo sa s nimi stalo.

Príbeh vzácnych váz prináša Daniela Marcinová.

Ďalší epileptik za volantom? Stratil kontrolu, havaroval, vraj si nič nepamätá

Šofér mal vraj počas jazdy epileptický záchvat a po nehode si nič nepamätal. (zdroj: Polícia)

JASOV. Zdravotný problém 31-ročného Košičana spôsobil rozruch v stredu v Jasove.

Nevoľno mu prišlo počas šoférovania Škody Octavia. Hneď, ako si to uvedomil, chcel zísť z cesty na bezpečné miesto.

To sa mu však nepodarilo, pretože jeho stav sa zhoršil. Pred obecným úradom vrazil do ďalšieho auta.

Z dobre informovaného zdroja sme sa dozvedeli, že šofér mal počas jazdy epileptický záchvat a po nehode si nič nepamätal.

Viac píše Kristián Sabo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie správy

Miesto činu. (zdroj: KR PZ PO)

Na oheň nalial benzín, pri prudkej reakcii sa popálili dve deti. Polícia začala trestné stíhanie

Súd potvrdil diskrimináciu Rómov na škole. Deti dostanú list, rodičia 5000 eur. Učili sa v špeciálnych triedach

Košická župa bude obstarávať mostné provizórium nanovo, prišla len jedna ponuka. Odhadovaná cena je 221-tisíc bez DPH

Ďalšia seniorka naletela podvodníkom. Z okna vyhodila šperky a tisíce eur. Falošný policajt tvrdil, že ju vykradnú

Neznámy "umelec" poškodil tri objekty. Srdiečkom aj vulgárnymi nápismi. Polícia začala trestné stíhanie

V Košiciach začali so zberom posypového materiálu o tri týždne skôr ako vlani. Vyčistia stovky kilometrov ciest a chodníkov

V okrese Michalovce naďalej platí výstraha pred povodňou. Varovanie trvá predbežne do piatka

Šport

Zranený hádzanár Tatrana Prešov Marko Davidovič. (zdroj: TASR)

Disciplinárka rozdala exemplárne tresty, hráč Prešova si rok nezahrá

V extralige hádzanárov sa to roky nestalo. Prešov našiel premožiteľa

Fotogaléria dňa

Uniformy budú najprv testovať. (zdroj: TASR)

Uniformy pre zdravotné sestry sa vracajú. Navrhla ich módna návrhárka

Kam vyraziť

Na javisku sa predstaví aj Peter Kočiš. (zdroj: Joseph Marčinský)

Premiéra hry Titus Andronicus. Tip na piatok 3. marca

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .