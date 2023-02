Starostovia dedín sa od gulášových dotácií stávajú závislí, zaznelo od poslankyne

Že ste o takom termíne nepočuli? To viacerí

Na guláše po dedinách ostane. Župa je s peniazmi natesno, ale dotácie nepustila

Zastupiteľstvo PSK. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Župa zo svojho rozpočtu v minulosti dávala peniaze cez viaceré dotačné programy.

Žiadateľmi mohli byť obce, mestá, neziskové organizácie, cirkvi i iné právnické osoby.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chcel pokračovať v tejto aktivite. Argumentoval „podporou zmysluplných projektov v regiónoch".

Preto navrhol úpravu rozpočtu vo výške 2 milióny eur. Zastupiteľstvo ju schválilo.

Výzvy budú pokračovať aj tento rok, ale nie všetky.

Zastupiteľstvo sledoval Michal Frank.

Strecha z textílie a veľkí hokejisti. Klzisko z knihy rekordov po rokoch skryjú

Ľadovú plochu prestreší textilná membrána.Jej súčasťou bude menšia tribúna pre asi 48 osôb, možno ju rozšíriť až na 144 ľudí. (zdroj: Vizualizácia MČ Košice-Juh)

KOŠICE. Druhý pokus o zastrešenie ľadovej plochy v športovo–zábavnom areáli na Alejovej ulici v mestskej časti Košice-Juh vyšiel.

Už vlani mala plány, že tak urobí. Napokon do investície, na ktorú mala približne 600-tisíc eur, nešla pre prudký nárast cien.

Samospráve sa neskôr podarilo získať ďalšie sponzorské financie. V polovici septembra preto vyhlásila opakované verejné obstarávanie.

Mestská časť teraz ohlásila, že areál zatvára, pretože začína so zastrešením ľadovej plochy.

Za zákazku zaplatí samospráva viac, ako bol prvý pôvodne plánovaný rozpočet.

Viac zisťovala Katarína Gécziová.

Skejtpark nestojí, zmenil miesto, stúpla cena. A dva tábory bojujú proti sebe petíciami

Takto by mal skejtpark vyzerať. (zdroj: FB/Nové Michalovce/Milan Kaplan)

MICHALOVCE. Na skejtbordoch sa po ňom mali preháňať už na jeseň 2020.

Košická župa sľubovala skejtpark v centre dolného Zemplína pre plnohodnotné vyžitie miestnej komunite po tom, čo ju zákazové tabule vyhnali z pešej zóny.

Skejtpark doteraz nestojí, zmenil pôvodné miesto, stúpla jeho cena a dva protichodné názorové tábory bojujú zaň i proti nemu petíciami.

Župný poslanec Milan Kaplan (nezávislý) sa za vybudovanie skejtparku v Michalovciach zasadzuje už vyše päť rokov.

„V meste neexistuje žiadne špecializované a upravené miesto, kde by mohla verejnosť skejtbordovať. Aj preto sme presadzovali myšlienku, aby župa skejtpark vybudovala,“ hovorí Kaplan.

Nie je to také ľahké, ľudia sa boja najmä hluku. Oba tábory si vypočula Jana Otriová.

Milada Horáková na vodnej hmle. Dej z divadla sa premiestni do fontány

Takýto obraz možno premietať na vodnú stenu fontány v Mestskom parku.Rovnakú funkciu bude mať Spievajúca fontána. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Milada Horáková bola nespravodlivo odsúdená a popravená v najväčšom z vykonštruovaných politických procesov v 50. rokoch minulého storočia.

Cieľom takzvaných monsterprocesov v komunistickom Československu bolo odradiť ľudí od kritiky štátneho režimu. Horáková sa stala symbolom odporu voči totalitnej moci.

Takto charakterizuje jej osobu a jedno zo svojich úspešných predstavení Štátne divadlo Košice.

Unikátne multižánrové divadlo sa zrejme stane jedným z tých, ktoré verejnosť uvidí v nezvyčajnej podobe a v atypickom priestore.

Stačí, ak si sadne k Spievajúcej fontáne na Hlavnej. Tá susedí s košickým divadlom.

Premietania sa uskutočnia po rekonštrukcii fontány. Tá sa jej dočkala po rokoch.

Ako to bude vyzerať zisťovala Katarína Gécziová.

Zbytočných košických úradníkov prepustili s náležitou humanitou

Kasáreň na Hlavnej ulici. (zdroj: knižničný fond VKJB)

"Kto by to ešte nevedel, tomu teraz oznamujeme, že v Košiciach sa nachádza ústav nočných hliadačov, ktorí majú za úkol v noci dozorovať na banky a obchody, aby do nich nezablúdili priatelia temnoty. Jednému z týchto hliadačov sa prihodila v noci 14. februára zvláštna epizódka o ktorej ale nevedieť, či sa naozaj prihodila alebo či sa mu to všetko len snívalo, čo je v danom prípade ovšem pravdepodobnejšie."

V novinách spred sto rokov sa objavovali aj texty, ktoré dnes vykúzlia úsmev na tvári.

No väčšina upozorňovala na vážne problémy v meste. Veď uznajte, výber z tlače opäť pripravil Tomáš Ondrejšík.

NAKA už obvinila Trnku. Vieme, kto sú ďalší obvinení a podozriví z akcie Valentín

Košický župan Rastislav Trnka vlani pri oznámení opätovnej kandidatúry. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Až sedem výsluchov v rámci akcie s krycím názvom Valentín, ktorá sa týka košického župana Rastislava Trnku (nezávislý), mala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v pláne v piatok v košických priestoroch na Rampovej ulici.

Najprv už od skorých ranných hodín zadržali policajti z východoslovenskej pobočky NAKA sedem ľudí, vrátane Trnku, a urobili domové a iné prehliadky.

Popoludní postupne všetkých vypočúvali, takmer každú hodinu niekoho.

Z toho dve osoby boli len v pozícii podozrivých, ale päť už bolo obvinených.

Korzáru sa však napokon podarilo získať všetky mená obvinených aj ďalších podozrivých, ktorých až do večera vypočúvali.

Z tohto zoznamu osôb už je možné s vysokou mierou pravdepodobnosti aj odvodiť, akých káuz sa ich obvinenia a výsluchy týkajú.

Jana Ogurčáková, Michal Lendel a Jaroslav Vrábeľ ich predstavujú vo svojom článku.

ešte v sobotu dopoludnia vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie košického župana Rastislava Trnku aj ďalšieho obvineného - podnikateľa Richarda R., ktorého firma predala župe i jej správe ciest teplomery

Demontáž prístreškov firma vopred neoznámila. (zdroj: Ladislav Lörinc)

Na Sídlisku KVP demontujú prístrešky MHD, samospráva rokuje o nových. Predchádzajúci dodávateľ mal počkať

Prešovský kraj požiada o európske zdroje na desať cestných projektov. Dokopy majú stáť 18 miliónov eur

V noci zo soboty na nedeľu budú mimoriadne uzavreté tunely Branisko a Bôrik. Polícia informuje o obchádzkových trasách

Popradské gastroprevádzky nebudú platiť za letné terasy viac. V minulosti im poplatky odpustili pre pandémiu

Domovský štadión HC Košice - Steel Aréna. (zdroj: TASR)

Bezduché a odovzdané výkony musia skončiť. Fanklub HC Košice štrajkoval

Popolcová streda sa blíži, fašiangové sprievody sú poslednou možnosťou ako sa zabaviť. (zdroj: TASR)

Cez Trebišov sa prešiel fašiangový sprievod v maskách. Tradícia pripomína, že obdobie zábav sa čoskoro končí

