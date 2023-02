Myslíme si, že autá majú právo prísť všade a rýchlo. Kto hovorí o probléme, je ako sektár

Ísť pešo cez priechod? Adrenalínový šport.

V centre Košíc jazdil ako po diaľnici. Po smrti chodkýň žiadajú konkrétne riešenia

Tragédiu pripomínajú okrem zdemolovaného zábradlia aj sviečky. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Koncentrovaný smútok, rozčarovanie, ale aj hnev. V nedeľu večer sa na mieste piatkovej tragickej nehody uskutočnila tichá pietna spomienka na jej obete.

Niekoľko sviečok horí na mieste zvodidiel pri frekventovanej autobusovej zástavke. Zábradlie je úplne zdemolované, v piatok na tomto mieste prišiel o život 64-ročný Košičan, vodič Škody Fabia.

Na mieste panuje ťaživá atmosféra, nehoda a jej okolnosti sú hlavnou témou rozhovorov Košičanov. Ako vnímajú tento úsek cesty a aké zmeny a riešenia na zvýšenie bezpečnosti požadujú, sa ich pýtala Jana Ogurčáková.

Fotografie z pietnej spomienky prináša Judita Čermáková.

Prevádzkoval bar v podzemí, za elektriku 21 rokov neplatil. Vraj nemal komu

Vstup do podzemného baru. Dnes tam jeho bývalý prevádzkovateľ býva. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Na Sídlisku KVP zasahovali ešte vo februári 2014 kukláči. Konkrétne v dennom bare Mercury, umiestnenom v podzemí pod Triedou KVP približne na úrovni odbočky na Drábovu ulicu. Špeciálna jednotka zadržala vtedy 48-ročného majiteľa baru Stanislava S.

Dôvodom zásahu bolo podozrenie, že už vyše dve desaťročia odoberá elektrickú energiu načierno. Vyšetrovanie to potvrdilo.

Podnikateľ bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu krádeže, ktorou mal spôsobiť škodu veľkého rozsahu. Hrozilo mu minimálne 10-ročné väzenie.

Polícia prípad vyšetrila a po podaní obžaloby sa prípadom zaoberal Okresný súd Košice II. V uplynulých dňoch vyniesol rozsudok.

Podrobnosti o prípade i znenie rozsudku sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Mohol byť lacnejší a lepší, tvrdí o novom prešovskom futbalovom štadióne Bénes

Stavba nového štadióna by mala stáť viac ako 21,2 milióna eur. (zdroj: Vizualizácia - FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.)

PREŠOV. Návrh na schválenie financovania výstavby futbalového štadióna v Prešove schválilo v pondelok župné zastupiteľstvo.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je akcionárom spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA), ktorá je investorom výstavby. Má v nej 49 percent, väčšinovým akcionárom je mesto Prešov.

PSK vyčlenil na výstavbu štadióna 7,2 milióna eur.

„Jedna vec je poskytnúť 7,2 milióna, druhá vec, aby sa naplnili príslušné uznesenia a PSK previedol svoj obchodný podiel na mesto Prešov. Aby bola istota, že PSK sa už nebude spolupodieľať na ďalšom financovaní projektu a na budúcej prevádzke futbalového štadióna,“ uviedol podžupan Štefan Bieľak (nezávislý).

Tému z krajského zastupiteľstva prináša Michal Frank.

Teraz alebo nikdy. Rekonštrukcia Warholovho múzea výrazne zdražela, ale štartuje

Takto pred štyrmi rokmi predstavili návrh vizualizácie nového múzea. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MEDZILABORCE, PREŠOV. Veľký malý zázrak, týmito slovami zhodnotil riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubjak rozhodnutie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Tí v pondelok schválili finančné krytie výdavkov v celkovej výške 12,28 milióna eur na rekonštrukciu tohto jedinečného kultúrneho zariadenia.

Župa má aktuálne z celkovej sumy k dispozícii len 5,1 milióna eur, potrebuje ešte 7,18 milióna. Zaviazala sa, že zhotoviteľovi zaplatí túto časť ceny diela v splátkach počas štyroch rokov po ukončení stavby.

Podľa optimistického scenára by sa stavebné práce mohli začať už v apríli.

Problémy s financovaním plánovanej obnovy múzea i najnovší posun smerom k začatiu prác rozobrala Jana Otriová.

Vinník tragickej nehody v Košiciach sa ospravedlňuje: Rútil som sa, ani sám neviem kam

Vodiča BMW vedú zo súdu do väzby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Verejné ospravedlnenie za piatkovú tragickú dopravnú nehodu v centre Košíc s tromi obeťami poslal médiám vodič BMW X5, Košičan Ivan M. (43).

Urobil tak v pondelok prostredníctvom realitnej kancelárie AA Reality Košice s.r.o., ktorej je majiteľom a konateľom.

Po nedeľnom obvinení z trestných činov všeobecného ohrozenia a ublíženia na zdraví sa totiž nachádza vo väzbe, voči ktorej však podal opravný prostriedok. Hrozí mu až osem rokov väzenia.

Verejné ospravedlnenie vodiča BMW i vysvetlenie polície k možnosti jazdenia u vodiča s epilepsiou, uvádzajú Jaroslav Vrábeľ a Róbert Bejda.

Počas štrajku v MHD sa ľudia bili o taxíky. Opäť sú vybookované, objednávky už neberú

Taxikári pred železničnou stanicou sú sami zvedaví, ako utorkový štrajk v mestskej hromadnej doprave dopadne. K svojim zárobkom sú skôr skeptickí. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Boj o miesto v taxíku, predbiehanie sa, kto doň nastúpi ako prvý a uchmatne si tak rýchlu cestu. Takto to v roku 2019 vyzeralo počas štrajku vodičov Dopravného podniku mesta Košice v čase špičky na Staničnom námestí.

Ostrý utorkový protest vodičov MHD môže spôsobiť podobné vyhrotené situácie ako pred štyrmi rokmi.

V pondelok bolo zrejmé, že viaceré taxislužby museli reagovať na výraznejší dopyt verejnosti.

Reportérka Korzára sa ako bežný zákazník pokúsila objednať si taxík deň vopred na utorok pod zámienkou, že cestuje vlakom do Košíc.

Aké vyťažené sú taxislužby v metropole východu a či plánujú dvíhať cenník, zisťovala Katarína Gécziová, fotografie prináša Judita Čermáková.

Počas štrajku v Košiciach bude premávať okružná linka H pre pacientov nemocníc

Pacientov odvezie do nemocníc mimoriadna linka "H". (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Utorkový ostrý štrajk v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) až na výnimky prakticky odstaví mestskú hromadnú dopravu (MHD) v metropole východu.

Odborári podniku vyhlásili časovo neobmedzený štrajk, takže v tejto chvíli nie je jasné, ako dlho, resp. koľko dní potrvá.

Predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová informovala minulý týždeň, že „doprava bude odstavená úplne, pokiaľ sa do štrajku zapojí sto percent vodičov, čiže vozidlá MHD nebudú vôbec premávať“.

Najnovšie informácie k utorňajšiemu ostrému štrajku zamestnancov DPMK, zhrnul Peter Jabrik.

Hustý dym vystrašil Košičanov. Horelo v záhradkárskej oblasti, bol problém sa tam dostať

Zásah hasičov na Račom potoku. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Dym šíriaci sa nad Košicami neveštil v pondelok ráno nič dobré. Čierne kúdoly neustále naberali na objeme a vystrašili obyvateľov. Tí netušili, čo sa deje, a tak na sociálnych sieťach špekulovali.

„Niekde poriadne horí, dúfam, že nič vážne,“ upozornila diskutujúca na sociálnej sieti.

Ukázalo sa, že horelo v záhradkárskej lokalite Račí potok. Košickí hasiči okamžite vyštartovali plamene uhasiť.

Viac informácií o požiari prináša Kristián Sabo.

Pri policajnej razii v Košiciach a Budimíre zadržali dílerov a našli drogy

Takto vyviedli jedného zo zadržaných. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Dílerov drog zadržali pri rozsiahlej policajnej akcii, ktorá za asistencie kukláčov prebiehala v pondelok od skorého rána v Košiciach a okolí.

Operatívni pracovníci kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie zasahovali v rodinnom dome v Budimíre (okres Košice–okolie) aj v byte na Fábryho ulici na košickom sídlisku Dargovských hrdinov.

Prehľadávali obytné a nebytové priestory i autá. Pomáhal im pri tom aj policajný pes.

Na priebeh akcie sa boli pozrieť Kristián Sabo a Judita Čermáková.

Ako malé trucovité decko, kritizovala bývalá primátorka Prešova exstarostku Uble

Nadežda Sirková a Andrea Turčanová. (zdroj: Koláž - Korzár)

PREŠOV. Krajskí poslanci v Prešove rozhodovali v pondelok o úprave rozpočtu. Problematickým bodom tohto návrhu boli peniaze vyčlenené na vydávanie a distribúciu krajských novín.

Časť poslancov bola za to, aby sa peniaze určené na propagáciu kraja presunuli na výzvu poslancov PSK. Konkrétne to malo byť 200-tisíc eur, ktoré by mohli poslanci rozdeľovať na rôzne projekty pre obce a mestá.

K dispozícii by tak mal každý poslanec nie 20-, ale 30-tisíc eur. Prostriedky sa mali ušetriť práve na položke vydávania novín.

Diskusiu k tomuto bodu i výsledok hlasovania prináša Michal Frank.

Poslanec prešovskej župy sa vzdal mandátu, na jeho miesto nastúpil náhradník

Skladanie sľubu nového poslanca. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Štvrté zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ZPSK) sa v pondelok začalo minútou ticha za obete zemetrasení v Turecku a Sýrii.

Potom zložil sľub nový poslanec ZPSK Ján Kurňava.

Poslaneckého mandátu sa totiž predtým písomne vzdal nezávislý poslanec Milan Glevaňák z Kežmarku.

Nového poslanca krajského zastupiteľstva predstavil Michal Frank.

