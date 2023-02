Na zebre ide chodcom permanentne o život, grant to má zmeniť. Bude to stačiť?

Panovník z roviny navštívi veľhory.

Najnebezpečnejší priechod stál život dve chodkyne. Kruhová križovatka sa má meniť

Život jednej z chodkýň v piatok vyhasol priamo na priechode. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Dve z troch obetí piatkovej tragickej nehody v centre Košíc sú chodkyne.

Jedna zomrela priamo na mieste. Druhú priviezli záchranári vo veľmi vážnom stave na urgentný príjem. Napriek mimoriadnemu úsiliu zdravotníkov, ktorí ju oživovali vyše hodinu a pol, však vážnym zraneniam podľahla.

Podľa dostupných informácií stáli ženy na priechode pre chodcov na Gorkého ulici v tesnej blízkosti kruhovej križovatky. Priechod je dvojfázový, chodci musia teda často zastať uprostred štvorprúdovky bez ostrovčeka.

Podľa aktivistov aj samosprávy ide o jedno z najnebezpečnejších miest pre chodcov v Košiciach. O možných riešeniach píše Jana Ogurčáková.

Do Tatier príde holandský kráľ. Jeho matka Beatrix si východ v minulosti pochvaľovala

Holandská kráľovná Beatrix a jej syn, korunný princ Viliam Alexander. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Holandský kráľ Viliam Alexander príde spolu s manželkou Máximou začiatkom marca na Slovensko.

Na záver svojej návštevy má pár navštíviť aj oblasť Vysokých Tatier, vrátane strediska pre ukrajinských utečencov v Poprade.

Nie je to prvá takáto návšteva z Holandska na východnom Slovensku. V máji v roku 2007 tam zavítala aj Viliamova matka, vtedajšia holandská kráľovná Beatrix.

Viac sa dozviete z článku Lenky Hanikovej.

S nožom v ruke vyšiel na ulicu a napadol suseda. Bol opitý, nič si nepamätá

Miroslava vedú pred sudcu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Na Lomonosovovej ulici v Košiciach zasahovala v nedeľu večer polícia.

Prišla tam na základe oznámenia, že sa tam nachádza agresívny muž s nožom a je zjavne pod vplyvom alkoholu. A bezdôvodne mal napadnúť iného muža.

Policajti útočníka vypátrali, zadržali a obvinili z prečinu výtržníctva.

Miroslav Bartoš (41) skončil v policajnej cele a v stredu bol eskortovaný na Okresný súd Košice II. Sudca vo veci rozhodol trestným rozkazom.

O prípade i verdikte informuje Róbert Bejda.



Treba v parku lavičku za 10-tisíc eur? Typické prešovské šomranie, reaguje poslanec

Panská záhrada v mestskej časti Nižná Šebastová je od Prešova vzdialená približne šesť kilometrov. (zdroj: presov.sk)

PREŠOV, NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ. Panskú záhradu v Nižnej Šebastovej obnovujú. Cena niektorých jej nových prvkov a ich funkcia zaujali verejnosť.

Ide napríklad o solárnu lavičku za takmer 10-tisíc eur alebo trávne mačiny za 45-tisíc. Ľudia sa pýtajú, načo je potrebná taká drahá lavička alebo či nestačí „obyčajný“ trávnik.

Vyvolať pozornosť môže aj celková cena obnovy, teda vyše 843-tisíc eur. Ide o eurofondový projekt, a teda väčšina peňazí sa využije z rozpočtu Európskej únie.

Mesto prefinancuje päť percent z celkových nákladov. No otázka, či to nie je príliš veľa na obnovu parku na periférii mesta, môže byť opodstatnená.

Téme sa bližšie venovala Lenka Haniková.

Nehoda v Košiciach si vyžiadala už tri obete, jedna zo zranených zomrela v nemocnici

Tragická nehoda sa stala v centre Košíc. (zdroj: Sofia)

KOŠICE. Tragická nehoda sa stala v piatok dopoludnia v centre Košíc na Gorkého ulici. Na miesto vyrazili všetky záchranné zložky.

Pri zrážke BMW, Škody Fabia a peugeota prišli na mieste nehody o život dvaja ľudia. Išlo o chodkyňu a vodiča škodovky. Ďalšie dve osoby utrpeli ťažké zranenia, jedna z nich v nemocnici zomrela. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia.

Podľa svedkov haváriu zavinil vodič modrého BMW, ktoré prichádzalo od národnej banky vysokou rýchlosťou. Čo nasledovalo potom, informujú a fotogalériu prinášajú redaktori denníka Korzár.



Kedy bude štrajk v košickom dopravnom podniku? Šepká sa o utorku

Štrajk zamestnancov košického dopravného podniku bol v roku 2019 úspešný. Dosiahli zvýšenie platov. Teraz vyhlásili ďalší. (zdroj: Ilustračné - TASR)

KOŠICE. Odborári oznámili v utorok tento týždeň, že vyhlasujú ostrý štrajk v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Presný termín vtedy ešte neuviedli s tým, že to určite bude niektorý deň už vo februári.

V zákulisí sa aktuálne neoficiálne šíri, že mestská hromadná doprava (MHD) aj chod podniku ako takého by sa mali ochromiť na budúci týždeň v utorok.

Ak by to tak naozaj bolo a informácie o štrajku by sa zverejnili až v pondelok, cestujúci by mali minimum času na to, aby si vedeli zabezpečiť alternatívnu dopravu do práce, školy, k lekárovi či kvôli vybavovaniu iných svojich záležitostí.

Pred víkendom sme sa preto obrátili na odborárov, aby poskytli nejaké bližšie oficiálne informácie. Prináša ich Peter Jabrik.

Mäsové a mliečne výrobky si z Ukrajiny nedovážajte, za ich likvidáciu budete musieť platiť

(zdroj: Ilustračné - TIBOR SOMOGYI)

MICHALOVCE . Príslušníci Finančnej správy z Colného úradu Michalovce takmer denne zaznamenávajú na slovensko-ukrajinských hraničných priechodoch prípady pokusov o dovoz mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov.

Iba počas januára 2023 bolo na hraničných priechodoch zhabaných viac ako 520 kilogramov (kg) rôznych výrobkov živočíšneho pôvodu.

Cestujúcim boli vymerané náklady na ich likvidáciu vo výške 817,65 eura. S ďalšími podrobnosťami prichádza Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Hádka v Stráňach pod Tatrami vyústila do domáceho násilia. Muž udieral ženu lopatou. Agresor skončil v rukách polície.

Diaľničiari chcú aktualizovať štúdiu realizovateľnosti pre R4. Hľadajú zhotoviteľa. Z európskeho programu získajú 476 000 eur.

Vyšetrovanie pre tuberkulózu v Nižnej Slanej ukončili. Skrytú formu našli u 27 kontaktov. Prvé prípady sa vyskytli v decembri 2022.

Cestu tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou po vyše týždni sprejazdnili. Problém robil silný vietor a záveje.

Problém s nedostatkom vodičov pretrváva. Prešovský dopravný podnik avizuje ďalšie zmeny. Tri linky prejdú na prázdninový režim.

Zo staničnej reštaurácie v Bardejove zmizli desiatky fliaš piva. Páchateľa hľadá polícia. Škodu vyčíslili na viac ako 300 eur.

