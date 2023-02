Zlomenie kliatby za 500, za pár tisíc otec nezomrie. Príbeh úradníčky, aký sa bežne nevidí

Nezaplatíte? Na deti prejde zlo, vraveli.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Za návrat muža bývalá účtovníčka zaplatila veštici státisíce. Aké sú praktiky podvodníkov

Zuzana C. prichádza na súd. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Príbeh sklamania z veľkej lásky aj defreaudácia viac ako milióna eur z obecných peňazí.

Okresný súd Prešov rieši kauzu bývalej účtovníčky Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov).

V tomto prípade samotná exúčtovníčka Zuzana C. figuruje len ako svedkyňa a poškodená.

Obžalovaným je Andrej S., ktorý mal od nej vylákať značné sumy peňazí. A podľa všetkého nebol sám. Možné tiež je, že Zuzana C. nebola jeho jedinou obeťou.

O vine obžalovaného musí rozhodnúť súd, on sám vypovedať odmieta.

Dokazovanie je teda na žalujúcej strane.

Viac o tom, aké boli praktiky podvodníkov, prináša z hlavného pojednávania Michal Frank.

Policajtov presťahovali z jednej obce do druhej. Prešlo pár rokov a už ich sťahujú späť

Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Veľkej Ide. (zdroj: Peter Nagy)

VEĽKÁ IDA. Koncom roka 2019 sa Obvodné oddelenie Policajného zboru presťahovalo z Veľkej Idy do 4,8 kilometra vzdialených Komároviec v okrese Košice–okolie. Kompetentní vtedy sťahovanie vysvetľovali narušením statiky objektu, budova polície vo Veľkej Ide zostala roky prázdna. Nastúpili robotníci, ktorí ju začali opravovať.

Po ukončení rekonštrukcie tam polícia vlani v septembri síce zriadila policajnú stanicu, nie však obvodné oddelenie. Odôvodňovala to tým, že stanica prvého kontaktu postačuje, keďže Komárovce nie sú ďaleko a policajti odtiaľ plnohodnotne pokrývajú aj oblasť Veľkej Idy.

Zrazu však prišlo k zmene a Obvodné oddelenie Policajného zboru z Komároviec presťahovali späť do Veľkej Idy.

Prečo policajné oddelenie opätovne menilo adresu a čo sa tým v obci Veľká Ida zmenilo, chcel vedieť Kristián Sabo.

Deti po štyridsiatke? Svet sa zmenil, ľudia sa na to cítia. Vedci skúmajú neplodnosť

Výskumníčky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Silvia Toporcerová (vľavo) a Miroslava Rabajdová. (zdroj: archív UPJŠ)

KOŠICE. Spoluprácou troch slovenských a českých univerzít vznikla technológia, ktorá môže pre neplodné páry predstavovať vyššie šance na otehotnenie po umelom oplodnení. Na trh by sa mohla dostať už do dvoch rokov. Pomôcť môže mnohým ľuďom, problém s neplodnosťou totiž ročne postihuje vyše 48 miliónov párov po celom svete.

„Neplodnosť sa vyskytovala v ľudskej populácii stále, avšak určite nie až v takej miere ako dnes, keď môžeme reprodukčný problém predpokladať u jedného zo siedmich párov,“ vysvetľuje Silvia Toporcerová z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a košickej univerzitnej nemocnice, ktorá sa podieľala na tvorbe novej technológie.

Prečo neplodnosť vzniká, ako sa dá liečiť a čo prináša nová technológia umelého oplodnenia, sa odborníčok pýtala Lenka Haniková.

Podvodníci obrali seniorku o 20-tisíc eur. O peniaze prišli, jeden aj o slobodu

Pavol (vpravo) opustil v pondelok budovu košických súdov v spoločnosti advokáta. V stredu sa do nej napokon vracať nemuseli. (zdroj: V. A.)

KOŠICE. Expresne rýchlo sa podarilo policajtom objasniť podvod z kategórie tých, ktoré sú páchané na obetiach z radov dôverčivých seniorov.

Možno aj rekordným bude zásah príslušníkov Pohotovostných motorizovaných jednotiek (PMJ) v okrese Lučenec.

V piatok krátko pred poludním košická dôchodkyňa odovzdala podvodníkovi 20-tisíc eur a už o dve hodiny jemu i komplicovi cvakli na zápästiach putá.

Ako sa podarilo polícii páchateľov dolapiť a ktorý skončil vo väzbe, píše Róbert Bejda.

Dopravu ochromí štrajk. Mesto: Nechceme prepúšťanie ani zvyšovanie cestovného

Štrajk zamestnancov DPMK v júni 2019. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Odborári Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) vyhlásili ostrý štrajk. Na tento krok odborárov už zareagovalo aj vedenie mesta.

Má ísť o neobmedzený štrajk s dobrovoľnou účasťou.

"Ak sa doň zapojí 100 percent vodičov, mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach vôbec nebude premávať. Štrajkovať nebudú len vodiči, ale všetci zamestnanci, vrátane robotníckych pozícií a technicko-hospodárskych pracovníkov," uviedla za odborárov Andrea Vindišová.

Situáciu podľa nej spôsobil zriaďovateľ, ktorý nemá v pláne naplniť požiadavky DPMK v rozpočte mesta.

Z ostrého štrajku by podľa Vindišovej upustili, ak by dovtedy dostali výhodnú ponuku od mesta Košice, ktorá by nezahŕňala obmedzenia v MHD.

Téme sa bližšie venovala Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Udalosť sa stala pred štrnástimi rokmi, chlapci medzitým vyrástli. (zdroj: TASR)

Šiestim rómskym deťom z kauzy policajnej šikany priznal súd odškodné po 20-tisíc eur. Stalo sa to v Košiciach pred 14 rokmi

Rodina v komisii, manipulácia s lístkami. Voľby starostu vo Vojanoch sú neplatné

Nerešpektoval stopku, nasledovala zrážka. On sa nezranil, druhá vodička áno. Nedal prednosť, škody odhadli na 12-tisíc

V Tatrách zachraňovali turistov s bábätkom. Nerešpektovali závoru ani lavínovú hrozbu. Obézny muž sa len ťažko brodil snehom

Polícia pozná aktérov bitky pred nočným klubom vo Vranove nad Topľou. Pätica napadla dvoch mužov

V priemyselnom parku Kechnec plánuje investor prevádzku na výrobu nápojov. Spustí ju ešte v tomto roku

Prezidentka sa v Levoči pýtala na nemocnice, pamiatky aj na dopady energetickej krízy. Slovensko má skvelých ľudí, vyhlásila

Šport

Tréner michalovských futbalistov Norbert Hrnčár. (zdroj: TASR)

Kúpanie sa na Šírave? Hrnčár si dá radšej doma kávu a pozrie si futbal

Lašák: Najlepších brankárov máme v KHL. Pred MS možno budeme experimentovať

Fotogaléria dňa

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou