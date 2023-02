Strkať mince do parkomatu? Plytvanie peniazmi, veď policajti nechodia. Ozaj?

Neuveriteľné. Kolaudácia predbehne plán.

Parkovné v Košiciach vraj vodiči neplatia, lebo sa nekontroluje. Je to pravda?

Vodiči nahádzali vlani do mestských parkomatov v Košiciach takmer 225-tisíc eur. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Po metropole východu sa už dlhšie šíria chýry, že vodiči v spoplatnených častiach mesta masovo neplatia parkovné, lebo to vraj Mestská polícia (MsP) Košice na rozdiel od minulosti veľmi ani nekontroluje.

Voči vedeniu mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý s podporou stredo-pravicových strán) odznievala aj kritika, že Košice majú od prevzatia parkovania do svojich rúk oveľa nižší príjem z parkovného, ako im platila za prenájom parkovacieho systému firma EEI.

Korzár teraz získal z magistrátu údaje za uplynulý rok a porovnal ich s číslami z minulosti. Sprostredkuje vám ich Peter Jabrik.

Košice získali novú dominantu, ale reprezentácia si v nej zahrá iba na výnimku

Podľa primátora by mohla byť aréna skolaudovaná už v máji. To, či sa do haly vráti ženský basketbal, klub ešte nevie. (zdroj: betpres.sk)

KOŠICE. Rozsiahla rekonštrukcia Angels arény sa chýli k záveru. Premenu historickej budovy v centre Košíc vyzdvihlo vedenie mesta i zástupca riaditeľky Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice Radoslav Mokriš.

Na sociálnej sieti predstavil primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou stredo-pravicových strán) premiérovo aj interiér vynovenej haly.

„Práve teraz ste prví, prví, prví, ktorí sa môžu pozerať na palubovku, na takmer zrekonštruovanú Angels arénu – historickú jazdiareň,“ uviedol Polaček priamo zo staveniska. Viac informácií prináša Michal Lendel.



Policajta súdia, že bil a kopal spútaného muža. Asi som ho naštval rečami, tvrdí

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Policajt čelí obvineniu z bezdôvodného násilia pri výsluchu zadržaného. Prípadom sa aktuálne zaoberá Okresný súd Košice II.

Trestne stíhaný je 40-ročný referent Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Košice - Juh Jozef Č.

Policajt má na krku obvinenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ublíženia na zdraví. Dopustiť sa ich mal v hliadkovej miestnosti obvodného oddelenia ešte v jedno septembrové popoludnie v roku 2020.

Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Kraj za milióny opravil cestu, aby fungovala v zime. Je zavretá, polícia nesúhlasí

Cestu na Pačianskom kopci opravili, stálo to tri milióny. Polícia by podľa župy bola za podstatne drahšiu investíciu. (zdroj: ksk.sk)

ÚHORNÁ, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Oprava deväťkilometrovej cesty cez Pačiansky kopec stála Košický samosprávny kraj takmer tri milióny eur.

Dopravná spojnica Úhornej a Krásnohorského Podhradia je v zime pre bežných vodičov stále zakázaná.

Rekonštrukcia mala v zimných mesiacoch umožniť prejazd osobným autám aj dodávkam do 3,5 tony a vozidlám do sedem metrov.

Ak by sa tak stalo, šoférom medzi regiónmi Spiš a Gemer by sa výrazne uľahčil život. Téme sa bližšie venuje Katarína Gécziová.

Ako zmizol obci milión eur. Pochybná veštica ho vylákala od nešťastnej účtovníčky

Zuzana C. (otočená chrbtom) na súde. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Na Okresnom súde v Prešove bolo v utorok hlavné pojednávanie v trestnej veci, ktorá súvisí s nelegálnymi prevodmi z obecných účtov v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov). Malá obec na východnom Slovensku prišla o astronomickú sumu 1,3 milióna eur.

Bývalá účtovníčka obce Zuzana C., ktorá tieto prevody uskutočnila, sa dostavila pred súd len ako svedkyňa a poškodená, keďže pre nepríčetnosť ju už nestíhajú.

Na prešovskom súde v utorok prvýkrát verejne odznela jej verzia, čo sa stalo, do akých problémov sa dostala a za čo i ako platila svojimi aj obecnými peniazmi. Vypočul si to a všetko podstatne prináša Michal Frank.

Fotografia nočnej oblohy nad Tatrami očarila NASA. Vyhlásili ju za snímku dňa

Fotografiu Kométa a dva vozy zaradili v NASA ako astronomickú snímku dňa na 7. februára 2023. (zdroj: Petr Horálek)

VYSOKÉ TATRY. Fotografia nočnej oblohy zachytená na Slovensku opäť učarovala americkému úradu NASA. Snímku s názvom Kométa a dva vozy (A Coment and Two Dippers) vyhlásil na 7. februára ako prestížnu astronomickú snímku dňa (APOD - Astronomy Picture of the Day).

Zachytáva kométu C/2022 E3 ZTF, ktorá sa nachádzala medzi Veľkým a Malým vozom a jej autor sa za ňou koncom januára vydal do Vysokých Tatier.

„V dobe snímania, v skorých ranných hodinách 26. januára 2023, sa kométa ešte približovala k Zemi, takže sa pozvoľna zjasňovala a jej chvost bol fotograficky veľmi výrazný,” vysvetľuje astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave, ktorého snímku ocenil NASA už viac než 30 ráz.

Viac informácií prináša Daniela Marcinová.

