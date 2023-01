Prešov rozohral zápas s časom. Na konci bude medzinárodný šampionát alebo veľká hanba

Motivácia je obrovská, termíny horia.

Ohlásili majstrovstvá, no štadión v Prešove ani nezačali stavať. Chcú to stihnúť

Nový štadión stále nestojí. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Slovensko bude v roku 2025 hostiť vrcholné športové podujatie, Majstrovstvá Európy vo futbale do 21 rokov.

Šestnásť európskych reprezentácií sa predstaví v ôsmich slovenských mestách, vrátane Košíc a Prešova.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) počíta s metropolou Šariša napriek tomu, že Prešov zatiaľ stále nemá futbalový štadión a je otázne, či ho do termínu šampionátu stihne postaviť.

„Vychádzame z toho, že Prešov by mal byť dokončený do konca roka 2024. Mám informáciu, že súťaž je ukončená a v dohľadnej dobe by mali začať s prípravou,“ konštatoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Na to, v akom štádiu je výstavba, sa pozrel Michal Frank.

V skúšobnej dobe spáchal osem vlámačiek. Radšej ho zavreli

Marcela odvážajú do väzby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Mal iba 15 rokov, preto mu súd po prvej krádeži v novembri 2021 trestné stíhanie podmienečne zastavil. Marcel D. z Rankoviec v okrese Košice-okolie však ponúknutú príležitosť nevyužil.

Vlani v marci začal kradnúť opäť a kým ho tento týždeň policajti vypátrali a zadržali, stihol spáchať ďalších osem krádeží.

Aby v tom nepokračoval, prokurátor dal návrh na väzobné stíhanie. Vo štvrtok o ňom rozhodoval Okresný súd Košice-okolie.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Vláda dostatočne nereaguje. Veria, že ich nenechá v štichu (anketa o energetickej kríze)

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Energetické prognózy v posledných mesiacoch roka 2022 nevyzerali optimisticky. Veľa sa hovorilo o závislosti na ruskom plyne, aj o tom, že ceny energií prudko vzrastú.

Ako vnímajú kritickú situáciu na európskom kontinente, ako aj v slovenskom meradle, známi ľudia z Košíc? Kde vidia možné riešenia a ako možno skrotiť vysoké ceny energií?

V Košickom barometri sa ich pýtala Katarína Gécziová.

Vo fontáne sa zabývali vzácne žaby. Musia do nej dolievať vodu, tá však mizne

Z fontány síce nestrieka voda, ale domov v nej si našli zákonom chránené ropuchy zelené. Využívajú ju najmä v čase rozmnožovania. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

KOŠICE. Ropucha zelená má 5 -7 centimetrov, jej telo je robustné a výrazne bradavičnaté. Známa je aj pod latinským názvom Bufo viridis.

K rozmnožovaniu využíva okrem stabilných vodných plôch aj dočasné vodné plochy. Počas rozmnožovania sa samce ozývajú zvonivým hlasovým prejavom.

Takto predstavuje obojživelníka tabuľa umiestnená pri fontáne na Luniku I v Mestskej časti Košice – Západ.

Informácie sú doplnené o upozornenie, že kvôli ochrane žiab netreba vstupovať do fontány, neodhadzovať do nej odpadky a nechytať žabky.

Fontána je už roky v zlom technickom stave a udomácnený chránený obojživelník komplikuje cestu k jej obnove.

Možné riešenia zisťovala Katarína Gécziová.

Na Gerlach vystúpil šesťstokrát. Spadol s vrtuľníkom. Horským vodcom je vyše 40 rokov

Horský vodca Jaroslav Michalko. S väčšinou turistov došiel úspešne do cieľa. (zdroj: Archív J.M.)

Od organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách uplynie tento rok 150 rokov. Tejto náročnej práci sa venuje aj JAROSLAV MICHALKO (67), bývalý horský záchranár a spoluzakladateľ Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

Klientov vodí nielen na najvyššie tatranské štíty, ale aj do iných vzdialených kútov sveta.

Rodák z Martina žijúci pod Tatrami o vodcovstve hovorí ako o vášni, ktorú by človek nemal robiť pre peniaze.

Zhovárala sa s ním Veronika Michalčíková.

Promenádny chodník na košickej Aničke už dlho nezostane ponorený v tme

Promenádny chodník na Aničke. Konečne tam osadia verejné osvetlenie. Betónové zábrany už nahradili oceľovými stĺpikmi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Popri promenádnom chodníku v rekreačnej lokalite Anička medzi Ťahanovským mostom a prameňom Gajdovka nainštalujú už čoskoro moderné verejné osvetlenie.

Mesto vybralo vo verejnom obstarávaní spomedzi štyroch uchádzačov za zhotoviteľa zákazky „Dodanie, osadenie, montáž a uvedenie do prevádzky fotovoltaických setov verejného osvetlenia“ prešovskú spoločnosť O.S.V.O.

Podľa zverejnenej zmluvy na stránke mesta musí zákazku dokončiť do 90 dní od dátumu jej účinnosti, ktorú nadobudla 20. januára. Firma za to zinkasuje takmer 138-tisíc eur bez DPH. Záručná doba na hotové dielo bude 60 mesiacov.

Lampy nebudú obyčajné, dokážu medzi sebou komunikovať a meniť intenzitu osvetlenia.

Peter Jabrik vo svojom článku priblížil aj ďalšie novinky vo verejnom osvetlení, ktoré sa v Košiciach pripravujú.

Muža okradli a vydierali intímnymi fotkami a videami. Starší skončil za mrežami

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

KEŽMAROK. Kežmarský vyšetrovateľ vzniesol v stredu obvinenie 34-ročnému Popradčanovi a tiež 15-ročnému chlapcovi z Ukrajiny, aktuálne žijúcemu v Poprade.

Prvému pre zločin vydierania, zločin porušovania domovej slobody, prečin krádeže a prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.

Druhému pre prečin porušovania domovej slobody, prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a prečin krádeže.

Obvinená dvojica mala počas noci z 18. na 19. januára 2023 odcudziť v jednom z rodinných domov v obci Žakovce, okres Kežmarok, mobilný telefón a kreditnú kartu, obe veci patriace majiteľovi domu.

Viac o prípade píše Róbert Bejda.

