Najprv tanky a bevepečka, potom divoká privatizácia. Teraz sa vojenská technika vracia

Štátna zbrojovka mieri do hladovej doliny. Je to už jej druhá investícia na východe

Za tieto dva objekty v areáli bývalých ZŤS zaplatila zbrojovka 260-tisíc bez DPH. (zdroj: Michal Lendel)

PRAKOVCE, MOLDAVA NAD BODVOU. Štátna zbrojovka Konštrukta – Defence, do ktorej portfólia patrí napríklad výroba samohybnej kanónovej húfnice Zuzana 2, otvorí na východe Slovenska novú prevádzku.

V obci Prakovce v Gelnickom okrese kúpila táto akciová spoločnosť dve výrobné haly v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS).

Kombinát bol pred Nežnou revolúciou zameraný najmä na výrobu súčiastok do bojových vozidiel pechoty a tankov.

Tento druh produkcie sa začiatkom 90. rokov v tamojších ZŤS prakticky zastavil. Kombinát zamestnával na svojom vrchole necelé tri tisícky pracovníkov. Téme sa bližšie venoval Michal Lendel.

Vodiči v Zlatej Idke parkujú popri ceste. Blokujú vjazd autobusom, jeden strhlo do priekopy

Autobus sa v Zlatej Idke dostal do problémov. (zdroj: Zlatá Idka)

ZLATÁ IDKA. Milovníci zimných športov na Kojšovskej holi blokujú v Zlatej Idke (okres Košice–okolie) autobusom prístup do obce.

Deje sa tak hlavne počas víkendov, keď do oblasti prichádzajú stovky turistov.

V priebehu uplynulého víkendu dokonca autá zaparkovali v zákrute tak, že sa im autobus medzimestskej dopravy nedokázal vyhnúť.

Skončil zapadnutý v priekope a museli ho prísť vytiahnuť. Na problém sa boli priamo na mieste pozrieť Kristián Sabo a Judita Čermáková.

Autá sa naháňali a robili myšičky. Po havárii zomrela mladá žena, vodič väzenie odmietol

Posádka tohto auta čelný náraz prežila, no s vážnymi zraneniami. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Frajerina, nezodpovednosť a hazardovanie so životmi nevinných ľudí.

Do týchto slov by sa dalo zhrnúť to podstatné, čo predchádzalo dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Košické Oľšany a Ďurďošík v okrese Košice-okolie.

V máji 2021 sa tam pri naháňačke viacerých vozidiel dostalo jedno do šmyku a prešlo do protismeru. Čelne sa zrazilo s iným vozidlom a bilancia kolízie bola tragická - okrem ťažkých zranení aj jedno úmrtie.

Vodič bol obvinený z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Trestný rozkaz s dvojročným väzením odmietol. Vo štvrtok sa preto posadil na lavicu obžalovaných Okresného súdu Košice–okolie. Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Zvolili ho za starostu, súd to anuloval. Nastúpiť má starý, ale tým je on, a tak pokračuje

(zdroj: Ilustračné - TASR)

HROMOŠ. Kto je úradujúcim starostom obce Hromoš v okrese Stará Ľubovňa? Táto otázka sa stala aktuálnou po tom, čo Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol o tom, že minuloročné komunálne voľby v tejto obci sú neplatné.

Hovorca NSS SR Michal Hajtol nám povedal, že súd nerieši, aký je teraz stav v obci, pretože to nie je jeho úlohou. Súd rozhodol iba o tom, či voľby boli alebo neboli platné.

A NSS SR rozhodol, že voľby platné neboli. V nich zvíťazil Maroš Kočiš, ktorý kandidoval za koalíciu Smer, Hlas, SNS, KSS. Získal o osem hlasov viac ako František Mojcher za koalíciu SaS a KDH.

Mojcher voľby napadol na súde a uspel. Viac sa dočítate v článku Michala Franka.

Boj o pozemky trval štvrťstoročie. Posledný verdikt zabezpečil Košiciam daň od U. S. Steel

Primátor Jaroslav Polaček na brífingu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Najvyšší správny súd SR v závere minulého roka rozhodol, že bývalé Východoslovenské železiarne (VSŽ) boli postavené výlučne na pozemkoch, ktoré patria do katastra mesta Košice.

Definitívnu bodku za celým sporom medzi krajským mestom a susednou obcou Sokoľany o 700 hektárov územia musí dať však katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie.

Podľa vedenia mesta však musí kataster vo svojom ďalšom konaní brať do úvahy právnu argumentáciu súdov. Košický magistrát preto verí, že správny orgán napokon návrh obce Sokoľany na zmenu katastrálnej hranice zamietne. Podrobnejšie sa téme venoval Michal Lendel.

NAKA zasahovala na východe. V rámci akcie Brloh zadržala pre drogy šesť ľudí, obvinila troch

Ako prvého predviedli policajti na súd Marcela H. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach vykonala začiatkom týždňa v súčinnosti s členmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Východ protidrogovú akciu s názvom Brloh.

V putách skončilo niekoľko ľudí z Košíc aj z okresu Košice-okolie.

Po vypočutí boli niektorí prepustení na slobodu, zvyšným trom bolo vznesené obvinenie.

Prokurátor navrhol ich väzobné stíhanie, o ktorom vo štvrtok rozhodoval sudca Okresného súdu Košice I. Prípadu sa bližšie venuje Róbert Bejda.

Úsporné opatrenia zasiahnu aj nočné autobusové linky v Košiciach

Na šiestich zo siedmich nočných liniek ubudne po jednom spoji. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Po predĺžení prázdninového režimu na autobusových linkách košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) a obmedzeniach na električkových linkách R pripravuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ďalší diel úsporných opatrení, spojených s obmedzovaním spojov.

Tentokrát sa dotknú nočných autobusových liniek.

Od noci z nedele 29. januára na pondelok 30. januára dôjde z dôvodu úsporných opatrení k úpravám cestovných poriadkov na šiestich nočných autobusových linkách N1, N2, N4 až N7. V oboch režimoch (pracovný deň a voľný deň) bude zrušený jeden rozjazd a prislúchajúci odchod zo sídliska.

Bez zmeny teda zostáva len nočná linka N3 Staničné námestie – Nemocnica Šaca. Viac informácií prináša Peter Jabrik.

Pri obchodnom centre sa zrazili dve autá. Renault skončil na boku, dvaja ľudia v nemocnici

Havarované auto zablokovalo priechod pre chodcov. (zdroj: LTS)

KOŠICE. K hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode, pri ktorej skončil Renault Captur prevrátený na bok, došlo vo štvrtok popoludní na Toryskej ulici.

Podľa predbežných informácií mal renault vychádzať od nákupného centra, pričom údajne nedal prednosť vozidlu smerujúcemu po hlavnej ceste smerom k Steel Aréne.

Došlo k zrážke, po ktorej sa renault prevrátil priamo na priechode pre chodcov. Podrobnosti zisťoval Kristián Sabo.

V Prešove otvorili nový klub pre mladých, ponúka psychologickú pomoc. Nebojte sa o ňu požiadať, vraví Koščová

Marek Madro a Katka Koščová. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Psychologičky a psychológovia zo združenia IPčko otvorili v Prešove klub pre mladých ľudí, ktorý je originálnym priestorom psychologickej pomoci.

Kreate klub, ktorý sa nachádza na Jarkovej 71, je po bratislavskom Machovisku a trnavskom Fleku tretím takýmto klubom na Slovensku.

Je to nový koncept psychologickej pomoci, ktorý podľa štatistík dosahuje dobré výsledky. Princípom je, že ide o prístupnú, bezplatnú a anonymnú pomoc.

Nachádza sa v ňom aj ateliér či miestnosť centra krízovej intervencie Káčko. Otvorenia sa osobne zúčastnil Michal Frank.

Ďalšie správy

Prudké dažde spôsobovali v Plavči problémy. Chcú vybudovať vodozádržné opatrenia. Zachytenú vodu využijú na zavlažovanie.

Po dopravnom podniku v Košiciach vstúpil do štrajkovej pohotovosti aj bytový. Zamestnanci sa obávajú o miesta.

Prezidentka Čaputová vymenovala rektorov troch vysokých škôl na východe. Na košickej veterine sa vymení vedenie.

O výstavbe druhej rúry tunela Branisko rozhodne štúdia uskutočniteľnosti. Vypracuje ju Národná diaľničná spoločnosť.

