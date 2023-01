Ak by bola vojna, nechcú ísť do ostrého boja. Aj pre hoaxy zavalili úrady odmietnutia

Podobné to bolo, keď Rusko obsadilo Krym.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešovčan Karol si doma vytlačil a vypísal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, ktoré si stiahol zo stránky rezortu obrany.

Podpis si za poplatok overil u notára a tlačivo odniesol na okresný úrad.

Týmto vyhlásením v podstate odmieta ísť v prípade krízovej situácie do ostrého boja.

Ministerstvo obrany po medializovaných informáciách opätovne upozorňuje, že odopretie mimoriadnej služby nie je žiadnou novinkou.

Podľa zákona môžu podať občania toto vyhlásenie už od roku 2006, ak je v rozpore s ich svedomím alebo náboženským vyznaním.

Napadli mu už rôzne myšlienky

Karol poznamenal, že sa rozhodol toto vyhlásenie podať, pretože „človek nikdy nevie, čo sa môže stať“.

Veľký svetový konflikt nepredpokladá, no pripúšťa, že myšlienka na vojnu ho už napadla.

„Nie som presvedčený o tom, že by som dokázal ísť so zbraňou v ruke do boja,“ vysvetľuje.

V súčasnosti na okresných úradoch vybavujú desiatky takýchto vyhlásení.

Vedúca sekcie obrany štátu Okresného úradu v Prešove Magdaléna Pištejová hovorí, že len počas utorka im ich prišlo do schránky 300 a vybavujú aj osobné podania.

Do stredy ich riešili takmer tisíc, pričom ešte nie je koniec mesiaca.

