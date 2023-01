Meteorológovia vydali výstrahy výstrahy pre poľadovicu, sneženie, záveje aj vietor

Blíži sa oteplenie, po ňom zase zima.

VÝCHOD. Poľadovica, snehové jazyky a záveje, sneženie či vietor.

Aj v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viaceré výstrahy prvého stupňa.

Výstraha pred poľadovicou platí do soboty do 10.00 h takmer pre celé Slovensko, no najmä pre Košický kraj a tiež pre väčšinu Prešovského kraja.

So snežením treba rátať najmä v Prešovskom kraji, ale aj vo väčšine Košického kraja.

Napadnúť môže podľa SHMÚ v týchto lokalitách aj 10 až 15 centimetrov nového snehu.

Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť najmä na severe a východe Slovenska.

Pre viaceré okresy Košického a Prešovského kraja platí zároveň výstraha pred vetrom.

Ojedinele môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu, v priemere až do 45 kilometrov za hodinu.

Bude sa otepľovať

"Už na prelome týždňov sa začne otepľovať," uviedli meteorológovia s tým, že už počas budúceho týždňa sa opäť ochladí.

Na základe toho predpokladajú, že v pondelok ráno bude aspoň minimum snehu takmer na celom Slovensku vrátane nížin.

"Pre nížiny to však bude len veľmi prechodná záležitosť, pretože už vo štvrtok bude väčšina polôh do 300 metrov nad morom opäť bez snehu," dodal SHMÚ.

Upozornil, že predpoveď snehovej pokrývky na najbližšie dni treba brať stále s veľkou rezervou.