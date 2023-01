Cukríky už nezaberajú, muž v šiltovke sa pred školou pýta detí na cestu

Pred väznicou šibrinkujú so zrkadielkami.

Muž vraj láka deti do auta. Rodičia sa varujú, polícia hliadkuje, v školách to nepodceňujú

ZŠ Krosnianska. Žiakov majú rodičia poučiť, ako sa správať, keď ich niekto na ulici osloví. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Neznámy muž údajne oslovuje žiakov základných škôl v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov.

Pýta sa vraj na cestu na poštu, prípadne im chce kupovať sladkosti a láka ich do svojho auta. Pobúrení rodičia o tom diskutujú aj na sociálnej sieti. Možné nebezpečie polícia preveruje.

Či sa však dokáže, že ide naozaj o reálnu hrozbu, je nateraz otázne. V minulosti sa totiž objavilo viacero prípadov, kedy mali deti v Košiciach lákať do bielej dodávky, ani jeden však nakoniec nebol preukázaný. Téme sa venuje Kristián Sabo.



Parlament bude riešiť zlučovanie košických mestských častí. Raši o koalícii: Plagiátori

Exposlanec mesta a poslanec parlamentu za OĽaNO Peter Liba je jedným z predkladateľov novely zákona o meste Košice. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Zrodil sa ďalší pokus o riešenie inde vo svete nevídanej samosprávnej reality až s 22 mestskými časťami, ako majú Košice len s 229-tisíc obyvateľmi.

Štvorica koaličných parlamentných poslancov z Košickej kotliny Peter Liba, Erik Ňarjaš, Vojtech Tóth (všetci OĽaNO) a Jaroslav Karahuta (Sme rodina) predložila do Národnej rady SR novelu zákona o meste Košice. Ak by sa schválila v predloženom znení, účinnou by sa stala už od 1. mája 2023.

Hlavný iniciátor novely, Košičan Liba, nám potvrdil, že novelu s vedením mesta nekonzultovali. Nebolo to podľa neho potrebné.

Ako opakovane zdôraznil, samotná zmena zákona by po jej prijatí neznamenala automaticky zlučovanie mestských častí (MČ), len by tento v súčasnosti prakticky nepriechodný proces uľahčila. Viac sa dočítate v článku Petra Jabrika.



Zosuv pôdy vytlačil kandeláber nad frekventovanú cestu. Už robia geologický prieskum

Lampa, ktorá ohrozovala dopravu na Herlianskej, musela ísť ešte vo štvrtok večer k zemi. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V blízkosti predajne Lidl na Herlianskej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok večer k zosuvu pôdy v časti svahu nad frekventovanou cestou.

Pohyb pôdy poškodil stĺp verejného osvetlenia, ktorý sa nachýlil nad komunikáciu.

Podľa starostu Mestskej časti Košická Nová Ves Michala Krcha (nezávislý), k zosuvu svahu došlo pravdepodobne v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok.

„V tomto prípade by malo ísť o daždivé počasie, ktoré trvá niekoľko dní,“ povedal starosta. Ako napokon problém vyriešili, informuje Michal Lendel.



Chcete sa s väzňami vidieť, pozdraviť, porozprávať? V Košiciach žiadny problém

Košická väznica na Floriánskej ulici. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Čujte jeden vtip založený na inzerátoch: Vymením dobre vybavenú väzenskú celu za debničku piva, značka: basu za basu. Takáto pointa ešte lepšie vyznie, keď sa tento vtip povie na nejakom príhodnom mieste.

V takých Košiciach najlepšie v Starom Meste hneď vedľa súdu - na Floriánskej ulici. Práve tam sa totiž nachádza aj väznica a stál tam hneď naproti aj pivovar.

Jeho zašlé hektolitre pripomína akurát tak už len zachovaný komín a vedľa stojaca vila továrnika Bauernebla, na čo si však už dnes spomenie len málokto.

No, na druhej strane, aby sa na toto genius loci nezabudlo úplne, značku jedného z pív Cassovar zachovali v názve tejto lokality.

A tak Cassovar na Floriánskej ulici si niekto spája s itečkármi, iní zasa s tamojšími potravinami, zmrzlinou či blízkou skratkou na Terasu.

Okrem toho však je tu ešte jedna menej známa atrakcia. Predstavia ju Milan Kolcun Jaroslav Vrábeľ.

Štyri roky príprav, problémy s pozemkami. Tento rok dokončia cyklochodník na Domaši

Domaša Dobrá. (zdroj: Michal Frank)

OMAŠA. Spojenie rekreačných oblastí Dobrá a Valkov pri vodnej nádrži Domaša cyklochodníkom sa má stať čoskoro realitou. Cyklistický chodník bude mať vyše 13 kilometrov.

Prepojí nielen dve najvychytenejšie rekreačné oblasti pri Domaši, ale bude o niečo dlhší. Zabezpečí aj cyklistické spojenie obce Kvakovce s Dobrou. Táto rekreačná oblasť spadá do katastra Kvakoviec, ale od dediny je vzdialená.

Z Kvakoviec cez Dobrú pôjde cyklochodník po Valkov v katastri obce Bžany v Stropkovskom okrese a ďalej až po stredisko Tíšava. Výstavbu chodníka pripravovali samosprávy štyri roky.

Vyskytli sa aj komplikácie. Viac ich priblíži Michal Frank.

Policajti spomínali. Dvaja Bielorusi pred 28 rokmi zavraždili ich dvoch kolegov

Zľava Ľubomír Palacký a Ladislav Nistor. (zdroj: Polícia SR)

KOŠICE. Piatok 20. januára 1995 sa navždy zapísal do histórie policajného zboru v Košiciach. V ten deň boli v priamom výkone služby na Adlerovej ulici zavraždení dvaja kriminalisti - starší seržant Ľubomír Palacký a seržant Ladislav Nistor.

V piatok uplynulo 28 rokov od tragickej smrti oboch policajtov.

Stratu kamarátov a kolegov si košický policajný zbor v piatok ako po všetky uplynulé roky pripomenul na mieste tragédie. Kvety kolegovia položili pri pamätnej tabuli na mieste udalosti i na ich hroboch.

Čo sa vlastne pred 28 rokmi stalo a ako skončilo súdne pojednávanie s vrahmi, to sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Dosť bolo Rusov. Za pomaľovanie pamätníka nápismi hrozí dvojici osemročné väzenie

Aj za tento nápis hrozí jeho autorom osemročné väzenie. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Pamätník vojakov Sovietskej armády na košickom Námestí osloboditeľov je častým terčom ľudí, ktorí cítia odpor hlavne voči komunistickým symbolom, ktoré sú na ňom umiestnené.

Opakovane na ňom napríklad osekávali kosáky s kladivami ako nesúhlas s vpádom aj sovietskych vojsk v roku 1968. Po začatí vojenského konfliktu na Ukrajine ide o reakciu na vpád ruských vojsk na územie svojho západného suseda.

Vlani v júli pribudol do zoznamu poškodení ďalší záznam, tentoraz išlo o niekoľko nápisov. Pol roka po začatí trestného stíhania polícia obvinila dvoch mužov. Odkiaľ sú, čo im hrozí a prečo, informuje Róbert Bejda.

Hladiny riek a potokov stúpli, niektoré sa vybrežili. Mnohé obce sú stále v pozore

Situácia v obci Lekárovce. (zdroj: FB/Lekarovce - Rodaci)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na východe Slovenska vo štvrtok večer najmä v povodí Hornádu prevládalo počasie už len s ojedinelou zrážkovou činnosťou.

Hladiny vodných tokov v povodí Slanej po predchádzajúcich zrážkach mali klesajúcu tendenciu s postupným opadávaním stupňov povodňovej aktivity .

V povodí Bodvy je už tiež pozorovaný pokles hladín, v povodí Popradu a Hornádu a Hnilca je ustálenosť pri vysokom vodnom stave.

"Správca tokov sleduje vývoj hydrologickej situácie na vodných tokoch Ida (obec Malá Ida), Olšava, Hornád a Bodva, vykonáva pochôdzkovú a hliadkovú činnosť," informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Viac informácií prináša Klaudia Jurkovičová.





Úsek medzi Milhosťou a Abaújvárom je pre vyliaty Hornád neprejazdný

Jahodná. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Dopravu v Košickom kraji od rána komplikovalo počasie.

V úseku cesty I/16 Moldava nad Bodvou – Dvorníky fúkal silný nárazový vietor, nákladné auta sú preto v Moldave nad Bodvou a pred obcou Dvorníky zastavované.

Polícia vodičov upozorňovala, aby si z vozidiel odstránili plachty a zabránili tak prevráteniu auta. Situáciu monitorovala Daniela Marcinová.

Dala som si jedno pivo, vyhlásila vodička. Potom nafúkala viac než 1,7 promile

(zdroj: Polícia SR)

Muž, ktorý za volantom nemal čo robiť, ďalší, ktorý na seba upozornil sám, ale aj nezodpovedné ženy, ktoré so sebou viezli deti.

V uplynulých dňoch sa polícia Košického kraja opäť zaoberala prípadmi vodičov, ktorí pred cestou pili alkohol.

Jednotlivé prípady zoradila Daniela Marcinová.

Pri nehode vo Švedlári prišla o život staršia žena. Mala kráčať v strede pruhu

Nehoda sa stala vo štvrtok okolo 15.30 hod. (zdroj: KR PZ KE)

ŠVEDLÁR. Znížená viditeľnosť, ale aj pohyb po ceste bez reflexných prvkov zrejme zohrali úlohu pri tragickej autonehode, ktorá sa stala vo štvrtok popoludní v obci Švedlár (okres Gelnica).

O život prišla 79-ročná chodkyňa, do ktorej narazil 37-ročný vodič BMW X5.

Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, pre nepriaznivé poveternostné podmienky bola v danom čase na úseku zhoršená viditeľnosť.

Okolnosti nehody približuje Daniela Marcinová.

Michalovčania sa dočkali, už môžu jazdiť po moste. Práce na ňom však ešte ukončené nie sú. Pribudne značenie, rýchlosť je znížená.

V Tatrách posledné dni snežilo, hrozí veľké nebezpečenstvo lavín. Horskí záchranári vysokohorskú turistiku neodporúčajú.

V areáli Grajnár popadali na bežecké trate stromy. Časť z nich sa podarilo vyčistiť. Vstup je na vlastné riziko.

Novovešťania chcú späť zrušenú pobočku pošty. Za jej obnovenie bojujú petíciou. Primátor chce rokovať s jej vedením.

Meteorológovia vydali výstrahy výstrahy pre poľadovicu, sneženie, záveje aj vietor. Blíži sa oteplenie, po ňom zase zima.



Ľadové sochy na Hrebienku. Tip na víkend 21. a 22. januára. Kam na zaujímavé podujatia.

