V Michalovciach sa vraždilo bodnutím aj pred tromi rokmi. Útočníkom bola žena

Muž si zavolal pomoc, v nemocnici zomrel.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Manželovi zabodla do srdca nôž. Za vraždu jej hrozilo doživotie, dostala 20 rokov

Na jedno z vlaňajších pojednávaní predviedla obžalovanú polícia. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Po jednej rane nožom priamo do srdca prišiel v júli 2019 v Michalovciach o život 45-ročný Peter K. Polícia skonštatovala, že išlo o vraždu.

Krátko po čine zadržala podozrivú manželku nebohého Zuzanu K. Č.

Po obvinení z obzvlášť závažného zločinu vraždy skončila v policajnej cele a po verdikte košického súdu vo väzbe.

Koncom januára 2020 krajská prokuratúra vyšetrovanie prípadu ukončila a spis doručila Okresnému súdu Košice II.

Ten po takmer tri roky trvajúcom dokazovaní vo štvrtok vyniesol rozsudok.

Michalovčanka tvrdí, že je nevinná. Proces sledoval Róbert Bejda.

Perón, odkiaľ spadol Čech a zomrel, spĺňa staré normy. Nové budú platné po oprave

Nešťastie sa stalo v Margecanoch. (zdroj: wikipédia)

MARGECANY. Tragická nehoda zo začiatku januára tohto roku na železničnej stanici v Margecanoch v okrese Gelnica vyvolala množstvo otázok.

Do koľajiska tam za nejasných okolností spadol 37-ročný štátny príslušník Českej republiky.

Zachytil ho vlak idúci smerom na Žilinu. Muž na následky ťažkých zranení zomrel. Okolnosti tragickej nehody začala vyšetrovať polícia.

Objavili sa informácie, že muž mal mať údajne vypité, čo je podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej tiež predmetom vyšetrovania.

Diskutuje sa však aj o tom, že problém mohlo spôsobiť úzke nástupište a absentujúca čiara bezpečnosti.

Kristián Sabo sa na nástupištia na stanici v Margecanoch opýtal Železničnej spoločnosti Slovensko, odpoveď si prečítate v jeho článku.

Humenská firma, ktorú riešil Sulík i Kollár, dostala vysokú pokutu

Vstup do Priemyselného parku Chemes. Podniká v ňom aj Nexis Fibers. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

BRATISLAVA, HUMENNÉ. Protimonopolný úrad definitívne potvrdil Chemesu takmer 1,2 miliónovú pokutu.

Humenská energetická spoločnosť ju dostala za zneužívanie dominantného postavenia. S odvolaním neuspela.

Odvolacia Rada Protimonopolného úradu vlani v decembri potvrdila prvostupňové rozhodnutie o 1,18 miliónovej pokute pre Chemes.

To spočívalo v tom, že spoločnosť v období od 1. augusta 2017 do dňa vydania prvostupňového rozhodnutia, teda do 29. septembra 2021, zaväzovala iné firmy podnikajúce v Priemyselnom parku Chemes odoberať od nej stlačený vzduch, chlad, dusík, plyn a elektrinu.

Zároveň im znemožňovala, aby si tieto tovary vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán.

Čo pokuta, ktorú firma označila za likvidačnú, znamená pre jej ďalšiu výrobu, píše Jana Otriová.

Nemocnice sú ďaleko, cesty sú zlé. Župy majú zo siete strach

Nemocnice môžu žiadať o doplnkové a nepovinné programy. (zdroj: Ilustračné foto: Korzár/Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na sklonku roka základnú kostru nemocničnej siete.

Rozdeľuje nemocnice do rôznych kategórií. Kategorizáciu hodnotia aj samosprávne kraje.

Obe župy na východe síce dramatické zmeny v nemocniciach neočakávajú a spoliehajú sa na doplnkové programy v nich, neskrývajú však obavy z nedostatku nemocničných a ambulantných pracovníkov.

V Prešovskom kraji je veľkým problémom členitosť terénu.

„Obce v Ublianskej a Uličskej doline sú od okresného mesta vzdialené až takmer 50 kilometrov. Ak by museli dochádzať do najbližšej regionálnej nemocnice v Humennom, vyše päťtisíc obyvateľov okresu by nemalo dostupnú akútnu zdravotnícku nemocničnú starostlivosť do 45 minút, a to za ideálnych poveternostných podmienok," vysvetľuje Andrej Kulan, konateľ mestskej nemocnice v Snine.

Jana Otriová oslovila odborníkov aj obe župy, aby opísali svoje názory, obavy a pozitíva novej reformy.

Je január a drozd si vyspevuje na nočnom sídlisku. Sú za tým hormóny

Drozd čierny. (zdroj: archív)

KOŠICE. Aktuálne počasie v Košiciach vôbec nepripomína zimu, akú si pamätáme spred 20 či 30 rokov. Snehu je málo, nočné mrazy takmer nie sú. Za skutočnou zimou treba chodiť do vyšších nadmorských výšok.

Príroda na to adekvátne reaguje nielen tým, že napríklad ešte koncom novembra rozkvitli fialky alebo už teraz kvitnú snežienky.

V Košiciach mnohí obyvatelia Sídliska Ťahanovce zaznamenali spev vtákov v pomerne netradičnom čase. V januári a okolo polnoci, keď by mali v úkryte prečkať najchladnejšiu časť dňa.

Či je to jav zvláštny, čo ho spôsobuje a či si naň budeme časom zvykať, na to sa Róbert Bejda opýtal ornitológa Mateja Repela.

Košický dopravný podnik škrtá električkové spoje. Po nich prídu autobusové

DPMK zverejnil konkrétnosti o zmenách v doprave. (zdroj: ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Od soboty 21.januára dôjde k úpravám cestovných poriadkov električkových liniek R.

Zároveň bude v úseku Staničné námestie – OC Optima premávať linka č. 5 v posilnenom intervale.

Chystané zmeny na linkách R avizoval už pred niekoľkými dňami v rozhovore pre Korzár riaditeľ riadenia dopravy a člen predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK ) Roman Danko.

Na konkrétne zmeny sa pozrel Peter Jabrik.

Útulok v Košiciach zaplavilo. Psy stáli vo vode, museli ich evakuovať

Príbytky psíkov zaplavilo. Útulok musel zatvoriť svoje brány. (zdroj: FB/Útulok UVP Košice)

KOŠICE. Skupina psov stojí na drevených doskách, ktoré obklopuje voda. Za nimi zas stoja drevené búdy, ktorým takmer nevidieť stĺpiky, na ktorých stoja.

Túto fotografiu zverejnil vo štvrtok košický útulok.

Daždivé počasie trvajúce niekoľko dní mu výrazne skomplikovalo jeho chod. Zaplavilo tam výbehy a niekoľko kotercov.

Zaplavené celé plochy ukazuje aj video, ktoré útulok nahral a zdieľal.

Pre kritickú situáciu muselo byť útulok zatvorený až do odvolania.

Ako vyzerá aktuálna situácia v košickom útulku, zisťovali Katarína Gécziová a Kristián Sabo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie správy

Je najmladší, spája sídliská Starý a Nový Juh a patrí medzi najvyťaženejšie. (zdroj: poprad.sk)

Najmladší most v Poprade má trhliny, podopierajú ho. Patrí k najvyťaženejším

V rebríčku najlepších základných a stredných odborných škôl dominoval východ. Najväčší skokan je v Kráľovskom Chlmci

Zonácia v Poloninách pokročila. Verejnosť môže hodnotiť návrh. Nejde o konečnú verziu dokumentov

Košice majú po 40 rokoch krytú halu pre atlétov. Vykúria ju za 90 minút

Ponúka desať súťažných dráh

Ceny cestovného v prímestskej autobusovej doprave budú vyššie. Ak by lístky nezdraželi, škrtali by sa spoje, tvrdí kraj

Komplikácie v dôsledku počasia

Rieka Torysa v Zdobe. (zdroj: Korzár)

Počasie komplikuje dopravu na východe. Pod Tatrami vrazilo auto do sypača. Hasiči zasahujú aj v okrese Rožňava

Viaceré rieky na východe sa vyliali, v Medzeve vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Hrádza v obci Hriadky je poškodená

Pod Tatrami meškajú pre zhoršené počasie autobusy. Niektoré linky vypadli. Doprava je výrazne spomalená

Šport

Dávid Guba v drese AS Trenčín. (zdroj: SITA)

Ofenzívny postrach druhej ligy nezaháľa. Viem, že mám na najvyššiu súťaž, vraví posila

Kam vyraziť

Spišské divadlo. (zdroj: Mária Šimoňáková)

Komédia Lá-á-á-ska a výstava fotografií. Tip na piatok 20. januára

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .