Záujem o lyžiarske kurzy je veľký. Problémom je však sneh a pre mnohé rodiny aj peniaze

V menších strediskách ich presúvajú.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Riaditelia základných škôl hlásia tento rok veľmi veľký záujem o lyžiarske kurzy.

Tam, kde naplánovali výcvik na január, ich však musia prekladať a čakať na vhodnejšie podmienky.

Napríklad Základná škola na ulici 17. novembra v Sabinove plánuje lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku na Drienici. Kurz však museli preložiť na marec, snehu je totiž málo.

Je to na hrane

Prevádzkari lyžiarskych stredísk v týchto dňoch úpenlivo sledujú každú predpoveď počasia a čakajú na sneh.

Prevádzkar strediska na Drienici Dušan Šimko hovorí, že v súčasnosti fungujú, ale je to „trochu na hrane“.

Ak cez víkend prídu mrazy, svah zasnežia.

„No je to zase investícia do energií. Niekedy to bolo v poriadku, ale za súčasných cien to nie je sranda, prepočítavame to na každý deň. Lyžiarske kurzy to nespasia, je to len doplnok,“ komentuje.

Aj známe stredisko blízko Košíc má problém.

