Východoslovenský denník Korzár oslavuje 25. narodeniny

Pozrite si, čo všetko sme spolu zažili.

Krátko potom, čo sme pred piatimi rokmi, vo februári 2018, oslávili 20. narodeniny denníka Korzár, Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli zavraždení, neskôr prišiel covid, ruská vojenská agresia na Ukrajine, kremeľská propaganda, Slovensko čelí politickému chaosu, energetickej kríze, vysokej inflácii, dezinformáciám, konšpiráciám, hoaxom a nenávisti.

Sme v tom všetci spolu ako občania tejto krajiny, ktorí sa tu chcú cítiť bezpečne a snažia sa o lepší život pre seba a svoje deti.

Objektívne a pravdivé informácie a slobodné a dôveryhodné médiá, vrátane tých regionálnych, sú dnes mimoriadne dôležité, zrejme viac než kedykoľvek predtým.

Aj v Korzári, ktorý 2. februára oslavuje svoje 25. výročie, si to plne uvedomujeme.

Zodpovednosť a záväzok

Kedysi, v zlatých časoch printu, sme denne predávali 30-tisíc kusov papierového vydania novín a v redakcii nás bolo aj dvakrát viac ako dnes.

Teraz už dominuje online, Korzár čítalo v januári 2023 na webe skoro 1,1 milióna ľudí a naše články mali za prvý mesiac roka spolu takmer 11 miliónov zobrazení.

To je odmena za našu prácu, ale najmä záväzok a zodpovednosť voči čitateľom a predplatiteľom, ktorí sú krvou v žilách a srdci akéhokoľvek média, ktoré chce nielen prežiť, ale byť ekonomicky zdravé.

Ďakujeme aj za kritiku

Všetko sa neustále a rýchlo mení, témy, ktoré vás zaujímajú, typ a forma obsahu v ponuke médií, redakcie, politici, respondenti, ale aj očakávania a nároky čitateľov.

Núti nás to pochybovať, pýtať sa, či to robíme dobre, a motivuje nás to robiť lepšie.

Pomáha nám aj vaša pozitívna i slušná kritická spätná väzba, za ktorú ďakujeme.

Čítanie niektorých reakcií pod článkami síce nie je vždy príjemné, ale chceme poznať názory čitateľov na našu prácu i problémy, o ktorých píšeme, a vytvárať priestor pre vašu diskusiu, ktorá je pre nás aj zdrojom ďalších tipov a námetov.

S rešpektom a pokorou

Korzár má za 25 rokov mnoho novinárskych ocenení, našou regionálnou redakciou prešli aj dnes úspešní celoslovenskí žurnalisti, ale každý deň v médiách prináša nové výzvy a začíname akoby stále odznova, s rešpektom, pokorou a vedomím, že o čitateľov musíme každodenne bojovať.

Je to jednoduché, čitateľa si získa a dlhodobo udrží len zaujímavý a kvalitný obsah.

Vždy sme sa snažili písať odvážne a kriticky, stáť na strane spravodlivosti, práva a dobra, byť féroví a korektní, kontrolovať tých pri moci a zastávať sa bežných ľudí.

A hlavne chceme byť naďalej silným regionálnym médiom, ktoré zachytáva skutočné dianie na východe, mimo bublín na sociálnych sieťach či kaviarní vo veľkých mestách, ale aj v malých obciach, kde okrem práce stále nemajú ani vodovod a kanalizáciu.

K životu v kraji, kde vraj nič nie je, patria aj špecifické problémy, autentické ľudské emócie, ale tiež náš východniarsky zmysel pre humor a schopnosť ľudí nebrať všetko vždy len úplne vážne, aj keď je to neraz povestný smiech cez slzy.

Silné príbehy a výnimoční ľudia

Príbehy 25-ročného východoslovenského Korzára, ako aj nášho brata, 30-ročného denníka SME, patria k najsilnejším a najinšpiratívnejším symbolom úspešného boja za demokraciu a slobodu médií od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Sú tiež príkladom profesionálnej odvahy a osobnej statočnosti výnimočných ľudí, ktorí stáli za vznikom Korzára, teda členov redakcie bývalého denníka Korzo na čele s Petrom Bercikom, aj SME - Alexeja Fulmeka, Karola Ježíka či Petra Vajdu.

Práve oni sa v 90. rokoch za dramatických okolností vzopreli ľuďom okolo Vladimíra Mečiara a Alexandra Rezeša, ktorí chceli kritické noviny umlčať.

Navyše to, že na Slovensku vôbec nejaký súkromný subjekt prežije 25 rokov, tobôž regionálne noviny na východe, nie je žiadna samozrejmosť, naopak, skôr zázrak.

Najbohatšie východoslovenské spravodajstvo

Už celé štvrťstoročie sa snažíme robiť poctivú a serióznu žurnalistiku a ponúkať najbohatšie východoslovenské spravodajstvo, ktoré má svoju hodnotu, ale i cenu, keďže sami uznáte, že iste nikto nechodí do svojej práce zadarmo, hoci ju má rád.

Podobný regionálny denník ako Korzár nikde inde na Slovensku neexistuje, podľa nedávnej analýzy lokálnych médií Transparency International Slovensko patríme k najkvalitnejším regionálnym médiám a bez nás ako posledného mohykána by na východe našej krajiny hrozil dokonca vznik takzvanej spravodajskej púšte.

Za 25 rokov sme spolu zažili zaujímavé a dôležité udalosti, ale aj kuriozity, kauzy či tragédie, a priniesli sme tisíce dobrých i zlých, no užitočných správ. Naďalej vás pozývame, aby ste boli s Korzárom pri všetkom podstatnom, čo sa v regióne deje.

Budeme pozorne načúvať aj reakciám a názorom čitateľov a radi by sme boli vaším každodenným spoločníkom a prvou voľbou pre informácie z východu. Bez ohľadu, či už tu spolu s nami žijete, alebo odtiaľ iba pochádzate, alebo ste jednoducho len zvedaví, čo máme nové, čo nás teší, trápi, ale aj na čom sa tu niekedy i zasmejeme.

Ďakujeme vám za podporu, priazeň a dôveru a vážime si, že nás čítate už 25 rokov.

Pozrite si aj fotogalériu a zaspomínajte si s nami...