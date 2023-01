Vlek v Dubovici mal medzi lyžiarmi svoje meno. Zničila ho tragédia a dedičské konania

Strediská zanikajú, dôvodov je viacero.

Slovákov láka Poľsko a snehu je menej. Ako končia kedysi obľúbené lyžiarske strediská

Takto to kedysi vyzeralo v Dubovici v Sabinovskom okrese. Lyžovanie tam skončilo v roku 2014. (zdroj: Peter Bujňák)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Cestou do poľských lyžiarskych stredísk za mestom Lipany, blízko slovenskej hranice, môžete minúť odbočku na kedysi obľúbené lyžiarske stredisko v Dubovici v Sabinovskom okrese.

V 90. rokoch tam zvážal autobus ľudí až z Košíc, no chodili tam aj lyžiari z Michaloviec a širokého okolia.

Starosta Dubovice Ladislav Timčo (Smer-SD) hovorí, že obec spolu s lyžiarskymi vlekmi v minulosti mala svoje meno.

„Postupne sa to strácalo,“ komentuje a poukazuje na zjavné udalosti, ktorých sme svedkami aj posledné dni.

Po tom, čo spôsobuje zánik lyžiarskych stredísk na východe Slovenska, pátrala Lenka Haniková.

Kriminalisti zadržali kuriéra aj dílera pervitínu. Vo väzbe skončil len jeden z nich

Jaroslav (vľavo) na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Kriminalisti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice–okolie vykonali v utorok akciu v rámci boja proti drogovej trestnej činnosti.

V obci Kechnec zadržali dve osoby - Františka T. (40) z obce Slanec a Jaroslava P. (38) z Kechneca. Obaja boli obvinení zo zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi.

Prvý z mužov je stíhaný na slobode, v prípade Kechnečana podal prokurátor návrh na jeho väzobné stíhanie.

Okresný súd Košice–okolie rozhodoval o návrhu v piatok.

Aký výsledok si Kechnečan vypočul, píše Róbert Bejda.

Adrenalínová nočná akcia tínedžerov. Z úradu strhli vlajky, nahrala ich kamera

Polícia zatiaľ identitu mladíkov nepozná. (zdroj: MČ Košice - Dargovských hrdinov)

KOŠICE. Štátna vlajka Slovenskej republiky, Európskej únie aj vlajka s erbom mestskej časti (MČ) Košice-Dargovských hrdinov sa stali korisťou dvojice zlodejov.

Ku krádeži pred miestnym úradom došlo 4. januára, niečo po tretej hodine nadránom.

Incident zachytila bezpečnostná kamera umiestnená pred vstupom. Podľa záznamu adrenalínovú akciu môžu mať na svedomí neplnoletí chlapci.

Viac informácií o krádeži vlajok prináša Michal Lendel.

Divadlo zbavil bariér, k škole pridal bazén, projektoval mínu. Zomrel významný architekt

František Jesenko. Niekdajší hlavný architekt, ktorý spracoval mnoho projektov pre Prešov. (zdroj: map)

PREŠOV. Nepatril k tým, ktorí by sa nasilu tlačili dopredu. Radšej bol v úzadí, no o to viac zaňho hovorila jeho práca a v odborných kruhoch si získal zaslúžený rešpekt.

František Jesenko bol jednou z najväčších prešovských osobností v oblasti architektúry a mnohé jeho diela sú ikonické.

Pôsobil ako technický námestník Stavoprojektu a bol tiež prvým hlavným architektom mesta Prešov. Získal cenu primátorky mesta za rok 2015.

Zomrel tento rok na Troch kráľov vo veku nedožitých 90 rokov.

Jeho najznámejšie diela a ich majstrovstvo pripomína v článku Michal Frank.

V košickom byte našli mŕtvu ženu, hasiči museli liezť cez susedov balkón

Ilustračné foto (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. Nepríjemný pohľad sa vo štvrtok večer naskytol pracovníkom záchranných zložiek na Vojvodskej ulici v Mestskej časti Košice – Juh.

Zasahovali v byte na druhom poschodí obytného bloku.

Žena nereagovala na žiadne snahy o kontakt, nereflektovala ani na búchanie na dvere či zvonenie.

Čo sa na mieste stalo, zisťoval Kristián Sabo.

