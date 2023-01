Starosta má pod oknami úradu prehliadku vodičskej vynaliezavosti

Vraj vymyslel nebezpečnú hlúposť, tvrdia kritici.

Cez parkovisko, ale aj do protismeru. Niektorí vodiči hľadajú spôsob ako sa spomaľovaču vyhnúť.

Jeden retardér nestačí, aj do protismeru treba. Taký sme národ, vraví starosta

Aprílová nehoda. Dnes je už pred obecným úradom spomaľovač. (zdroj: FB/ Polícia SR - Košický kraj)

KOŠICE, VAJKOVCE. Pokojné aprílové dopoludnie, náhle uprostred križovatky v obci Vajkovce v okrese Košice-okolie do seba prudko vrážajú dve vozidlá.

V tesnej blízkosti ženy, ktorá sa práve venuje verejnej zeleni a vzápätí už beží k posádkam. Po nehode ostávajú na ceste dve desivo zdemolované autá.

Obe šoférovali mladí ľudia, ktorí tesne prekročili dvadsať rokov a obaja sa pri nehode zranili. Mladej žene musel pomôcť záchranársky vrtuľník a umiestnili ju na umelú pľúcnu ventiláciu.

Polícia uviedla, že vodič Škody šoféroval po ceste v smere od obce Budimír do obce Chrastné a pri prejazde križovatkou nedal prednosť vozidlu značky Kia.

V závere roka pribudol pred touto križovatkou vo Vajkovciach retardér. Je však na celej šírke vozovky, čo niektorí vodiči kritizujú.

Podľa niektorých motoristov by úplne stačil spomaľovač od dediny v smere na križovatku a nik by ho ani neobchádzal, keďže je to už veľmi blízko križovatky.

„Spomaľovač za križovatkou je nielen hlúposť, ale aj nebezpečná hlúposť. Lebo neumožňuje križovatku opustiť čo najskôr, ale núti vodiča v nej spomaľovať,“ vysvetľujú kritici.

Spomaľovať cez celú šírku cesty museli pridať aj v Košiciach, kým bol len na jednej strane, vodiči ho obchádzali. Viac píše Jana Ogurčáková.

V kauze smrti mladíka na Šírave padli nové obvinenia, ale meno starostu už chýba

Vlado sa zo stanovania na Šírave domov nevrátil. Orgány činné v trestnom konaní stále zisťujú, kto je za to zodpovedný. (zdroj: IG)

VINNÉ. Starostu obce Vinné v okrese Michalovce Mariána Makeľa (nezávislý) polícia vlani v júni obvinila z prečinu usmrtenia a zločinu marenia spravodlivosti.

Išlo o prípad smrti 24-ročného Vladimíra D. z okresu Spišská Nová Ves, ktorého v lete 2021 na pláži Zemplínskej šíravy usmrtil elektrický prúd.

Spolu so starostom boli obvinení aj predošlý starosta Vinného Jozef Kráľ (nezávislý) a elektrotechnik Mirko G.

Prokurátor však po niekoľkých týždňoch celé obvinenie zrušil a vec vrátil vyšetrovateľovi, aby ďalej konal a rozhodol.

Nedávno bolo vznesené nové obvinenie, no už bez mena starostu Makeľa.

Vyšetrovanie po tragédii sleduje Róbert Bejda.

Najvyššia bytovka v Prešove má vyrásť pri psychiatrii a hvezdárni. Susedia sú proti

Apartmánový dom Bélier - vizualizácia. (zdroj: Ing. arch. Marián Ferjo, TRISTÁN studio, s.r.o.)

PREŠOV. V tichej a lukratívnej lokalite v širšom centre Prešova má vyrásť najvyššia budova v meste - 65-metrová.

Bytový dom má mať dve podzemné podlažia určené na parkovanie a 20 nadzemných podlaží, kde bude spolu 99 dvoj- a trojizbových apartmánov.

Postaviť ho chcú na Dilongovej ulici, na mieste v blízkosti psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana a Hvezdárne a planetária (HaP) v Prešove.

Kedysi tam bolo futbalové ihrisko ako súčasť nemocničného areálu.

Neskôr nemocnica pozemok predala.

V súčasnosti sa na tomto mieste pripravuje výstavba Apartmánového domu Bélier.

Za výstavbou stojí Jozef Baran, ktorý vlastní aj hotel Bélier a na Dilongovej už v minulosti jeden bytový dom dokončil. Pozemok pri nemocnici kúpil od predchádzajúceho vlastníka, známeho prešovského stavebného podnikateľa.

Ako bude nová bytovka vyzerať, zisťoval Michal Frank.

Režisér Barabáš: Len dobrý človek môže byť horským vodcom, už 150 rokov to platí

Kríž na Vysokej. (zdroj: Pavol Barabáš)

VYSOKÉ TATRY. Známy slovenský režisér a scenárista PAVOL BARABÁŠ (63) prešiel so svojou kamerou kus sveta. Pešo dosiahol severný i južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu či s Indiánmi v amazonskom pralese, ako prvý zlanil najvyšší vodopád sveta a donedávna pozoroval život prírodných kmeňov v nevyspytateľnej Afrike.

Najradšej sa však vracia domov do Vysokých Tatier, ktoré ho formovali už ako mladého nosiča a horolezca. Pre neho sú neustálou inšpiráciou a jedinečným pohorím, aké nikde inde vo svete už nenašiel.

Paradoxne, natáčanie v tatranskom prostredí je pre neho náročnejšie ako to v džungli. Vo svojom ostatnom filme Horský vodca prináša divákom unikátne pohľady orla na slovenské veľhory i na náročné remeslo horských vodcov.

Ale nielen o tom sa s Pavlom Barabášom zhovárala Veronika Michalčíková.

Takto by mohla KFA vyzerať v budúcnosti. (zdroj: Mesto Košice)

Dostavba tribún Košickej futbalovej arény bude stáť takmer šesť miliónov. Postaví ich spoločnosť AVA-stav z Galanty

Cestujúci v autobuse vystrájal, zranil vodiča, rozbil čelné sklo. Obvinili ho. Za výtržníctvo mu hrozí väzenie

Hnileckej doline pridali vlaky, ľudí odvezú do práce aj k jaskyni. Spoja Margecany s Nálepkovom

Polícia vyšetruje krádež 217 turbodúchadiel za vyše 34-tisíc eur. Zmizli z prívesu nákladného auta

Psy finančnej správy Beny s Teom vyňuchali drogy. Majiteľov vyšetruje polícia. Ide o prípady zo Spiša a okolia Košíc

Na popradskom sídlisku Juh chce košický investor postaviť obchodné centrum. Budova bude mať 10 predajní

Správa TANAPu vyzýva domácich i návštevníkov Tatier, aby neprikrmovali divú zver. Poukazuje na prípad odchyteného jeleňa

Kapitán HC Košice Michal Chovan (vpravo) v zápase na ľade Slovana Bratislava. (zdroj: TASR)

Kapitán Košíc spomína na prvý Winter Classic: Bol úžasný, hoci ho takmer zrušili

Pokorí Dolného 41 gólov? Kráľ strelcov na východe má opäť unikátne čísla

