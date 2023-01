Kontajnery medzi pamiatkami nevyzerajú dobre. V Košiciach ich budú skrývať

Ľudia odpadky v dvoroch nechcú.

Staromešťanom zobrali kontajnery. Kazí to imidž centra Košíc, vraví vicestarosta

Kontajnerovisko na Vodnej a Štefánikovej vítalo aj turistov prichádzajúcich do Kunsthalle. (zdroj: FB/Staré Mesto)

KOŠICE. Spolu 90 domácností na Vodnej ulici v košickom Starom Meste zostalo od pondelka 2. januára bez kontajnerov na odpad. Smeti majú vynášať v presne určených časoch vo vreciach pred vchod.

Mestská časť chce rovnakým spôsobom odstrániť aj ostatné kontajneroviská z ulíc v historickom centre. Problém s odpadovými košmi obsypanými smeťami v centre mesta sa tiahne už celé mesiace.

Mestská časť vyzvala vlastníkov bytov, aby kontajnery stiahli do podjazdov svojich brán najneskôr do konca roka. Tí to odmietli.

Miestna samospráva preto požiadala magistrát o odvoz štyroch kontajnerov, čo Kosit začiatkom týždňa aj urobil.

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (nezávislý) hovorí, že majú výhradné právo určovať miesto pre kontajneroviská. Podotýka, že v historickom centre môžu byť nádoby s objemom 1100 litrov len vo dvoroch.

Pred stanicou lúpila, na súde mala absťák. S dvoma komplicmi skončila vo väzbe

Ingrid mala na súde absťák, potrebovala subutex. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Ako na Nový rok, tak po celý rok. Ak by toto staré príslovie platilo, trojicu Košičanov, ktorá sa v nedeľu dopustila trestnej činnosti a skončila za mrežami, by najbližších 12 mesiacov nečakalo nič dobré.

Ingrid Ž. (27) a Roman D. (17) pred košickou železničnou stanicou okradli Dávida M. (20), za čo boli obvinení zo zločinu lúpeže. Tibor B. (20) im pomohol obeť premôcť, za čo si vyslúžil obvinenie z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví.

Prokurátor chcel mať trio za mrežami, preto žiadal jeho väzobné stíhanie.

Okresný súd Košice I o ňom rozhodoval v stredu.

Incident sa stal 1. januára okolo poludnia pred vchodom do vestibulu železničnej stanice. Ako nás informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová, začala ho Ingrid, ktorá si od Dávida M. (20) vypýtala cigaretu.

Z izby bolo vidno aj Obrovský vodopád. Parádny sused známej Rainerky však schátral

Turisti pred chatou Kamzík, fotografia je z obdobia okolo roku 1900 - 1907.

VYSOKÉ TATRY. V Smokovci nasadnete na koňa, pohodlne vyjdete až na Starolesniansku poľanu a pred vami stojí krásna horská chata.

Privíta vás úslužný personál, môžete sa ubytovať v jednej z izieb, najesť sa v reštaurácii a zrelaxovať pod tatranskými štítmi.

To by ale musel byť koniec 19. storočia, teda časy, keď neďaleko Hrebienka stála obľúbená horská chata Kamzík.

Hneď vedľa nej bola maličká Rainerova útulňa a Tatry si práve začali užívať turisti z celého Rakúsko-Uhorska.

Na Hrebienok a k Rainerke v súčasnosti denne prúdia zástupy turistov. Pri pohľade na staré fotografie, ktoré sú v našej galérii nižšie v článku, by však túto lokalitu identifikovali len skutoční pamätníci.

Trikrát zablúdil a šplhal sa na sopku. Buldog si aj tak splnil karibský sen

Bežci boli na trati okolo tridsať hodín. (zdroj: archív S.L.)

KOŠICE. Džungľa, horské rieky, bahno, ale aj stúpanie na činnú sopku. Dlhoročný slovenský reprezentant v ultramaratóne, 51-ročný Slavomír Lindvai, si v závere tohto roka splnil veľký sen.

Na karibskom ostrove Martinik absolvoval začiatkom decembra 134 kilometrov dlhé ultratrailové preteky Trans Martinique.

„Plánoval som účasť na týchto pretekoch dlhšiu dobu a veľmi som na nich tešil, ale budem na nich spomínať ako na preteky, na ktorých som sa najviac vytrápil počas svojej kariéry,“ prezradil po návrate bežec, ktorého prezývajú aj „buldog“ z Malej Idy.

UNLP Košice. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Podľa košickej univerzitnej nemocnice je optimalizácia siete nemocníc nevyhnutná. Chce posilniť urgentnú starostlivosť

Košická župa chce tento rok postaviť novú športovú halu v Spišskej Novej Vsi. Práce majú začať v druhom štvrťroku

Prešovská MHD sa vracia na most na Škultétyho ulici. Po skončení zimných prázdnin nastanú zmeny





