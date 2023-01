Vraj študentky, no nad knihami nesedeli. Muži čakali dole v rade, vraví sused

Pre konkurenčné spory trpí celá bytovka.

Boj v sexbiznise v Košiciach pokračuje. Paneláky poliali olejom, pridali nadávky

Takto vyzerá blok po vyčíňaní olejového fantóma. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Boj o klientov v bytoch, v ktorých sa prevádzkuje, sexbiznis naberá v Košiciach na obrátkach.

Spáleným motorovým olejom poliate steny vchodov obytných domov a hanlivé nápisy, prirovnávajúce ženy k najstaršiemu povolaniu, sa objavujú čoraz častejšie.

Prípady ničenia vchodov, pripomínajúce mafiánske praktiky z 90. rokov, sa prvýkrát objavili v druhom štvrťroku minulého roka.

Hoci sa nimi polícia zaoberá, a koncom roka bol v meste od týchto skutkov relatívny pokoj, po sviatkoch je situácia odlišná.

Len počas utorka bolo v Košiciach takto poškodených viacero vchodov.

Medzi inými aj na Národnej triede, Mlynárskej či Sofijskej ulici na Sídlisku Ťahanovce.

Na viac informácií sa polície i susedov pýtal Kristián Sabo, fotografie prináša Judita Čermáková.

Po Prešove chodili diviaky. Naokolo sú lesy, nečudujte sa, vraví šéf polície

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Kvinteto diviakov sa v stredu večer prechádzalo po Prešove. Videli ich – a zachytili na video – na Údenárskej ulici. Tá sa nachádza v širšom centre mesta blízko lesného porastu.

Päť diviakov „ukáznene“ išlo po chodníku. Podobných prípadov divej zveri, ktorá zablúdi do mesta, je viacero. Nielen v Prešove.

V metropole Šariša sa s čriedami diviakov pomerne často stretávajú na Sídlisku III, Cemjate či Vydumanci. Prakticky všade, kde intravilán mesta susedí s lesom. Bohaté skúsenosti s tým majú mestskí policajti.

Na túto tému hovoril Michal Frank s Jánom Andrejkom, náčelníkom Mestskej polície v Prešove a prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR.

Výpadovky v Humennom zahlcujú autá. Blíži sa zmena k lepšiemu

Priebežný jazdný pruh na kruháči. Motoristická verejnosť po ňom volá už roky. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Dve výpadovky z mesta sa rozšíria. Jedna smerom na Medzilaborce, druhá na Sninu. Mesto si od vybudovania jazdných pruhov na dvoch križovatkách sľubuje zlepšenie dopravnej situácie.

V oboch prípadoch bude investorom Slovenská správa ciest. Vybudovanie jazdného pruhu smerom na Sninu by mohlo byť realitou už na budúci rok.

O vybudovaní priebežného jazdného pruhu pod nadjazdom na okružnej križovatke na Staničnej ulici sa hovorí už roky.

V najkritickejších časoch regulujú plynulosť premávky na Staničnej hliadky dopravnej polície.

Najhoršia situácia je v ranných a popoludňajších hodinách pred začiatkom a po skončení pracovnej doby.

Aké sú aktuálne plány s výstavbou priebežného jazdného pruhu, chcel vedieť Jana Otriová.

Odhalili pašovanie zbraní z Viedne do Maďarska. Vydávali ich za potraviny

Chovanci v polepšovni Komenského ústavu Košice. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Minister ťažko ranený. Útočníkom je súkromný anarcho-komunista. Dôvod: politika Dr. Rašína.

Dnes ráno okolo trištvrte na deväť bol na československého ministra financií Dr. Rašína spáchaný atentát a to v okamihu, keď vstupoval pri svojom byte na Žitnej ulici do automobilu. 21 ročný úradník poisťovne v Nemeckom Brode Jozef Šoupal vystrelil na ministra dve rany, z ktorých jedna zasiahla ministra zozadu do boku a ťažko ho zranila, písali noviny pred sto rokmi.

Zmienili sa aj o tom, že maďarské veľvyslanectvo sa vo Viedni podieľalo na pašovaní zbraní do Maďarska, pričom československá vláda ako reakciu ihneď podnikla diplomatické kroky.

Historické články zo života v Košiciach opäť prináša Tomáš Ondrejšík.

Zdravotnú sestru napadol na jednej ulici, dobodal na druhej. Súd rozhodne o väzbe

Valentín na Okresnom súde Košice II. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

KOŠICE, MICHALOVCE. Zrejme prvou vraždou tohto roku na Slovensku bola v Michalovciach násilná smrť 46-ročnej zdravotnej sestry Eriky.

Vrah jej na Ulici kpt. Nálepku zasadil niekoľko rán nožom.

Motívom jeho konania bolo získať zatiaľ bližšie nešpecifikovanú sumu peňazí, ktorú si žena pred tým vybrala z bankomatu. Skutok zachytili pouličné kamery.

Polícia pomerne rýchlo zadržala podozrivého 18-ročného mladíka Valentína H. z miestnej osady, ktorého vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Košická krajská prokuratúra, ktorá vyšetrovanie dozoruje, navrhla jeho väzobné stíhanie.

Vo štvrtok o ňom rozhodoval sudca Okresného súdu Košice II.

Informácie zo súdu prináša Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Opitá vodička zaparkovala v plote rodinného domu. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

Vošiel do zákazu, na štrku dostal šmyk. Po náraze do stromu sa zranili dvaja spolujazdci. Plot zdemolovala vodička s 3,19 promile

Hádku na Luniku IX krotila polícia. Muž držal v jednej ruke pištoľ a v druhej sekeru. Hliadka musela zavolať posily

Skládka v Spišskej Belej dosiahla strop kapacity. Zatvorili ju. Poplatok za odpad stúpol o vyše 30 percent

Šport

Krajská futbalová liga sa teší medzi klubmi veľkej obľube. (zdroj: kosiceonline.sk)

Prípravu si opäť spestria. V Košickom kraji pôjde o body a trofeje aj v zime

Šatan, Pálffy, Vlhová a ďalšie esá. Unikát na Spiši najnovšie obdaril Hamšík

Réway zažil víťaznú premiéru v drese Spišiakov, Slovan rozdrvil Trenčín

Kam vyraziť

Synagóga na Puškinovej ulici. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

Potulky mestom Košice za tajomstvami ukrytými za múrmi synagóg. Tip na piatok 6. januára

