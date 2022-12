Maximálny plat aj odmena. Najlepšie zarábajúci slovenský vicestarosta je z východu

Odmeny sa nevzdá, radšej ju rozdá.

Staré Mesto na videoprenosoch šetrí, zrušilo vysielanie. Zarážajúce, tvrdí TIS

Staromestských poslancov si už na videu verejnosť nepozrie. Vypočuje si len ich hlasy. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Obyvatelia Starého Mesta si nemôžu pozrieť obrazové záznamy z uplynulých rokovaní miestneho zastupiteľstva.

O čom rokujú poslanci, si mohli Staromešťania pozrieť priamo online počas videprenosu alebo neskôr na videozázname.

Posledný dostupný videozáznam je na webstránke mestskej časti z júna tohto roka. Od tohto termínu sú všetky ďalšie rokovania zaznamenané už len vo zvukovej forme.

Na chýbajúce obrazové záznamy sa pýtal starostu Igora Petrovčika (nezávislý) poslanec Pavol Priester (nezávislý) v závere decembrového zastupiteľstva.

Prečo už mestská časť nezverejňuje videozáznami, zisťovala Jana Ogurčáková.

Košickú nemocnicu predávajú draho, tvrdí Penta. Zaujala však silného developera

Železničná nemocnica v Košiciach ostáva po šiestich pokusoch predaja bez nového majiteľa. Chystá sa siedme kolo. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Šesť pokusov predať areál Železničnej nemocnice v Košiciach nevyšiel.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nenašli kupca lukratívneho komplexu v širšom centre mesta.

Nemocnicu s poliklinikou predávajú ako prebytočný majetok spolu s inými nehnuteľnosťami v Bratislave, Zvolene či Žiline.

V Košiciach ide o stavby s podlahovou plochou viac ako 14-tisíc štvorcových metrov a o pozemky s rozlohou zhruba 10 500 štvorákov.

Železničnú nemocnicu v Košiciach si od ŽSR roky prenajíma Svet zdravia patriaci pod Pentu. Siedme kolo predaja plánovali Železnice SR vyhlásiť v auguste.

Cenu košickej nehnuteľnosti znížili z 13,3 milióna o dva milióny. Predaj bol však zastavený. Spôsobil to protest lekárov zamestnaných v nemocnici.

Tí na tlačovej konferencii v lete vyjadrili obavy, že po predaji areálu neposlúži na zdravotnícke účely.

Ako to aktuálne vyzerá s predajom nemocnice, píše Katarína Gécziová.

Strop vily odkryl zvláštnosť, poputuje do štôlne. Pamiatku mali zbúrať, stále stojí

Vila Praha je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá sa už nedá zachrániť. Na jej základoch má vyrásť nová budova s podobnou architektúrou. Niektoré jej časti využijú v neďalekej historickej štôlni. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

TURZOV. Jedným z prvých krokov, ktoré Košický samosprávny kraj podnikol po kúpe Turzovských kúpeľov pri Gelnici, bola vlani v lete brigáda verejnosti.

Počas nej maľovali zábradlie, upravovali altánky, ohniská, vchod do areálu, čistili porasty, osadili nové lavičky a odpadkové koše.

Toto leto zase pribudol pri brehu tajchu dočasný bufet s názvom „U nás na Turzove“. Financoval ho Košický samosprávny kraj a prevádzkuje ho mesto Gelnica.

Ďalším výrazným krokom v postupnej obnove areálu by malo byť zbúranie ruiny vily Praha. Župa chce, aby na jej mieste stála nová budova s podobnou architektúrou.

Bývalý hotel Praha patrí k pamiatkovo chráneným. Je zničený, pred pár rokmi dokonca horel. Stav nehnuteľnosti preveril statik, skonštatoval, že musí padnúť. Župa preto začala hľadať firmu, ktorú vilu zbúra.

Viac o osude vily zisťovala Katarína Gécziová.

Fotili ich, brali odtlačky. Slovenských Armstronga a Presleyho v USA zatkli

Peter Ondria alias slovenský Louis Armstrong. (zdroj: Korzár/ Michal Frank)

PREŠOV. Silvestrovské oslavy niekedy bývajú poriadne divoké. Svoje o tom vedia aj umelci, pre ktorých je to často pracovný čas.

„V tom čase sa dobre pracuje, hlavne je tam dvojnásobný honorár oproti bežnému vystúpeniu,“ hovorí spevák Peter Ondria, známy aj ako slovenský Louis Armstrong.

Zažil viacero pracovných Silvestrov.

„Na Slovensku hlavne vo Vysokých Tatrách, v Nízkych Tatrách, bol som v Poľsku, Českej republike. To všetko boli pracovné Silvestre. Keď nespievam, tak som vždy doma s rodinou, ale väčšinou som bol vyťažený. Po rokoch rokúcich budem teraz s rodinkou doma. Som rád, že nikam nejdem. Deň pred Silvestrom robíme silvestrovský večer. Tam budem, niečo aj zaspievam, ale na Silvestra budem oddychovať,“ vraví spevák z Víťaza.

Michal Frank vyspovedal umelcov z východu, porozprávali mu o svojich plánoch v posledný deň roku 2022.

Projekt niesol nálepku kontroverzný. Tretina športoviska v Košiciach je hotová

Aktuálne na stavenisku nevidieť žiadnych robotníkov ani stavebné mechanizmy.Po prázdninách sa opäť pustia do práce. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Takmer tretina stavebných prác na Národnom tréningovom centre na Popradskej ulici v Košiciach je dokončená.

S jeho výstavbou sa začalo v júni, koniec by mali stavbári hlásiť v závere roka 2023.

Posledný kontrolný deň v tomto roku na stavbe ukázal, že práce bežia bez závažnejších komplikácií.

„Zo začiatku sa niektorým obyvateľom nepozdávalo zvýšené množstvo prachu a hluku, ktoré súviselo so zemnými prácami, no spolu so zhotoviteľom sme okamžite uskutočnili nápravu,“ uviedol viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda.

Na postup prác sa pozrela Katarína Gécziová.

