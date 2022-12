Zdvihli vám platby za bývanie? Hirman: Aspoň vidíte, čo by sa stalo, keby vláda nezasiahla

Cestujúci autobusom nestíhajú vlak.

Správcovia stratili trpezlivosť. Zálohové platby pre domácnosti vyskočili o stovky percent

Takto reagoval Matovič na schválenie štátneho rozpočtu pre nasledujúci rok. (zdroj: TASR)

SPIŠ. Mnohé domácnosti v priebehu decembra zaskočilo enormné navýšenie mesačných zálohových platieb za bývanie.

Časť správcov bytov totiž rozoslala vlastníkom bytov a nebytových priestorov upravený zálohový predpis. Medzi nimi aj Bytové družstvo Spišská Nová Ves, ktoré spravuje nehnuteľnosti okrem Spišskej aj v Krompachoch a Gelnici.

Správca informoval vo svojom oznámení o zvýšení úhrad za teplo na vykurovanie o 100 percent, rovnako tak za teplú úžitkovú vodu. Výber poplatkov za elektrickú energiu v spoločných častiach mal poskočiť v priemere o 65 percent.

Parlament však napokon tesne pred Vianocami stihol schváliť štátny rozpočet. Kompenzáciám už teda nič nebráni, hovorí minister hospodárstva Karel Hirman v článku Michala Lendela.

Košice opäť žiadali o výnimku, neprešlo to. Od januára musia triediť odpad z kuchýň

Hnedá nádoba na bioodpad. (zdroj: SITA)

KOŠICE, PREŠOV. Zatiaľ čo samosprávy na Slovensku už od začiatku minulého roka postupne nabiehali na zber kuchynského bioodpadu, Bratislava, Košice a Prešov mali výnimku.

Keďže odpad zhodnocovali v spaľovniach, dostali tak čas dobudovať väčšie zariadenia na zhodnocovanie bioodpadu, no povinnosť triediť odpad z kuchýň ich napokon aj tak neminie.

Hnedé zberné nádoby sa v novom roku stanú realitou aj v oboch východoslovenských krajských mestách.

Ako sú na to pripravené a ako to bude v praxi vyzerať, to zisťovala Lenka Haniková.

Interpol ho našiel v Thajsku, vo väzbe je tri roky. Súdia ho pre falošné bločky

Branislav na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia v roku 2008 a potom aj o päť rokov neskôr odhalila rozsiahly podvod s falošnými bločkami a faktúrami, ktorými si podnikatelia krátili dane.

Postupne bolo obvinených viac ako 200 osôb a štát vyčíslil škodu na vyše tri milióny eur.

Väčšinu podnikateľov – špekulantov už súdy potrestali, mnohých v Košiciach, ostatných po celom Slovensku. Niekoľko ich však ešte ostalo a stále figurujú v pozícii obžalovaných.

Jedným z nich je aj 52-ročný Branislav F. zo Zvolena, ktorý ostatné takmer tri roky trávi vo väzbe košickej väznice na Floriánskej ulici. To preto, aby mal blízko na Okresný súd Košice II, kde čelí obžalobe zo zločinu skrátenia dane a poistného, píše Róbert Bejda.

Autobus prichádza neskôr, ako odchádza vlak. Sťažovateľ: Toto je koordinácia?

(zdroj: ilustračné - TASR)

MNÍŠEK NAD HNILCOM. Nadväznosť vlakových a autobusových spojení v Košickom kraji v poslednom čase vyvoláva diskusiu o ich správnom nastavení. Došlo k zmenám, ktoré mnohým ľuďom nevyhovujú.

Niektorí majú problém s tým, že sa síce autobusom na železničnú stanicu dopravia, ale po vystúpení zisťujú, že vlak už odišiel. Majú za to, že takto koordinácia spojov vyzerať nemá a že najviac trpia ľudia z regiónov.

Takáto situácia je napríklad v Mníšku nad Hnilcom.

Na optimalizáciu vlakového grafikonu a autobusových spojov sa Kristián Sabo opýtal ministerstva dopravy aj košickej župy.

V Tatrách spadla lavína. Turista ostal na jej povrchu, po dlhom páde vyviazol živý

Záchranná akcia v Tatrách. (zdroj: HZS)

VYSOKÉ TATRY. Tatranských horských záchranárov požiadali o pomoc ich poľskí kolegovia. Bola im nahlásená nezvestnosť 34-ročného turistu, ktorý mal nedostupný mobilný telefón.

Mal sa pohybovať sám v oblasti medzi Kasprovým vrchom a Kondrátovou kopou, na pomedzí Poľska a Slovenska.

Poľskí záchranári predpokladali, že muž mohol zísť na slovenskú stranu do Tichej doliny, a tak požiadali slovenskú stranu o lokalizáciu mobilného telefónu.

Ukázalo sa, že tam spadla lavína. Muž, ktorý sa musel skrývať aj pred medveďom, vyviazol z masy snehu živý, informuje Klaudia Jurkovičová.

Poškodený betlehem. (zdroj: FB/Rainerova chata - official)

Opitý turista polial betlehem pri Rainerovej chate červeným vínom. Chatár Peter Petras: Som veľmi smutný

Bobor sa v Tatrách objavuje čoraz častejšie, môže vážiť aj tridsať kilogramov. Dominuje už aj dioráme v múzeu

Prešovčania si užívajú sviatky aj na ľade, Košičania na snehu. Pozrite si fotky. Na prelome rokov vyvrcholí oteplenie

Vianoce u šľachticov v trebišovskom múzeu. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

Tipy na 27. decembra: Šľachtické Vianoce grófa Andrássyho či betlehemy z Poľska. Prezradia aj recept na maškrty cisárovnej

