Antivaxerka dala kontroverzný rozhovor pochybnému rádiu. Už má na krku obvinenie

Smrť otca na covid považuje za vraždu.

Lekárku obvinili z ohovárania. Tvrdí, že jej otca s covidom zabili v nemocnici z pomsty

Očná klinika UNLP. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

KOŠICE. Očná lekárka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) Nikola Lischková v rozhovore pre dezinformačný web obvinila personál tejto nemocnice z vraždy svojho otca.

Chirurg Zoltán Lischko (†58) pritom dlhé roky tiež pôsobil v tej istej košickej nemocnici a práve v nej vlani v decembri zomrel na covid.

Najviac obvinení adresovala mladá lekárka v januárovom rozhovore primárovi covidového ARO (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) UNLP Jánovi Michlíkovi. Hovorila aj o pomste za nekonformné názory jej otca na pandémiu a očkovanie.

Podaných bolo hneď niekoľko trestných oznámení.

Kam sa za takmer rok prípad posunul, zisťovala Lenka Haniková.

Nový grafikon sa netrafil. V Plavči nasadili malý vlak, študenti sa nezmestia (video)

Plný vlak odchádzajúci zo stanice Plaveč. (zdroj: ar)

PREŠOV, PLAVEČ. Obavy cestujúcich sa naplnili.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadila v stanici Plaveč (okres Stará Ľubovňa) vlakovú súpravu s nedostatočnou kapacitou.

„Študentské vlaky z Prešova do Starej Ľubovne cez Plaveč chcú v piatok viesť o 17. hodine z Lipian a chcú tam nasadzovať starú 'bagetu' HKV 813.1. Kapacita tejto motorky je zhruba 110 cestujúcich, pričom je tam asi 200 až 270 študentov. Takú istú jednotku chcú viesť aj v nedeľu,“ upozorňoval ešte pred prijatím nového cestovného poriadku, ktorý platí od 11. decembra, jeden zo železničiarov. A nebol sám.

Na riešenie problému sa železníc i ministerstva dopravy pýtal Michal Frank.

Kamionista zapíjal stres. Dal si päť pív, pospal dve hodiny a myslel, že nenafúka

Ilustračné foto. (zdroj: Polícia Slovenskej republiky)

KOŠICE. Hliadka mýtnej polície si v piatok dve hodiny po polnoci všimla na Južnom nábreží kamión, ktorý prechádzal z pruhu do pruhu.

Zastavila ho a podozrenie na vodiča pod vplyvom alkoholu sa potvrdilo.

Keďže Turek Ali Cinar (42) nafúkal vyše jedno promile, bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a putoval do policajnej cely.

V pondelok o jeho osude rozhodoval Okresný súd Košice II.

Aký trest čakal cudzinca, ktorý na Slovensku šoféroval pod vplyvom alkoholu, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Solárna elektráreň na 12 hektároch nad Košicami? Vyrúbať musia tisíce stromov

Solárne kolektory, ktoré nainštalovali v roku 2011 na Bankove nad Košicami. Iný investor by teraz chcel neďaleko odtiaľ zabrať panelmi ďalšie územie. (zdroj: Korzár/Archív)

KOŠICE. Investorovi, ktorý chce v areáli bývalej Bane Bankov vybudovať dve nové fotovoltické elektrárne, sa sťažila cesta k jeho zámeru. Pôvodne plánovaný termín výstavby nestihol.

Jeho investícia sa bude hodnotiť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, teda musí prejsť prísnejším procesom. Rozhodol o tom Okresný úrad Košice.

Podľa zámeru by malo byť na kopci nad Košicami na ploche takmer 120-tisíc metrov štvorcových umiestnených vyše 22-tisíc fotovoltických panelov. Tie by mali ročne vyrobiť takmer 5,8 milióna kWh elektrickej energie. Spoločnosť FVE Bankov 1 s. r. o. so sídlom v Senci prezentuje elektrárne ako dočasné. Odvoláva sa pritom na životnosť panelov, ktorá je približne 20 rokov.

Firme skomplikovali jej plány stanoviská viacerých inštitúcií.

Na výhrady, ktoré voči zámeru mali, sa bližšie pozrela Katarína Gécziová.

Samovrah v Auparku nakoniec naozaj skočil. Bol v bezvedomí a má vážne zranenia

Záchranná akcia v Auparku. Pod mužom, ktorý bol na druhom poschodí, natiahli na prvom poschodí sieť. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Dráma v košickom nákupnom centre Aupark, ktorú v pondelok večer sledovali stovky jeho návštevníkov, takmer vyústila do tragédie.

Muž, ktorý preliezol sklenenú výplň so zábradlím na treťom nadzemnom podlaží vo výške 13 metrov, chcel spáchať samovraždu a nebol od nej ďaleko.

V pohotovosti boli všetky zložky integrovaného záchranného systému. Policajti priestor obohnali páskami a nakupujúci museli okolie opustiť. To ešte nemohli vedieť, aká extrémna situácia ich o niekoľko minút čaká.

Začalo sa niekoľkohodinové vyjednávanie s 56-ročným mužom, ktorý svoju samovraždu myslel vážne. Podľa našich informácií toto nebol jeho prvý pokus skoncovať so svojím životom.

Čo sa v pondelok večer v nákupnom centre odohrávalo, zisťoval Kristián Sabo.

