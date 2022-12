Až mínus 20 stupňov môže byť v noci na viacerých miestach

Chladno má byť na východe a severe.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Niektoré miesta krajiny môžu podľa meteorológov čeliť v noci z nedele na pondelok silným mrazom.

Predpovedajú, že v nedeľu sa výrazne ochladí, na snehovej pokrývke môže byť miestami aj pod -15 °C a v dolinách ojedinele až -20 stupňov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Avizujú, že noc na pondelok bude vplyvom slabého vetra pravdepodobne chladnejšia najmä vo východe a severe Slovenska.

"Lokalít s teplotou -20 °C bude viac, no vplyv na pokles teploty bude mať aj nízka oblačnosť, ktorá mu môže zabrániť úplne alebo čiastočne v priebehu noci. Totiž po okraji výše nad juhovýchodnou Európou začne do našej oblasti od juhu prúdiť teplejší a vlhší vzduch vo vyšších hladinách, čo vytvorí inverziu a následne aj nízku oblačnosť, čo je príčinou neurčitosti predpovede minimálnej teploty na túto noc," informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že v utorok by sa malo otepliť.