Vianočné trhy v Starej Ľubovni. Tip na piatok 16. decembra

Vianočné trhy na pešej zóne

STARÁ ĽUBOVŇA. V Starej Ľubovni pokračujú Vianočné trhy na pešej zóne. V piatok a sobotu sa rozšíria aj o Námestie sv. Mikuláša.

Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje na uzáveru miestnych ciest na Levočskej ulici, a to od križovatky s Ulicou 1. mája po Námestie sv. Mikuláša, a v juhozápadnej časti námestia. Zatvorená bude aj cesta pred obchodným domom Kocka a Duklou. Dopravné obmedzenia budú platiť od piatka 5.00 do soboty do 22.00 hod.

Doprava v severovýchodnej časti námestia bude vedená obojsmerne. Obchádzka povedie po Ulici 17. novembra, Námestí gen. Štefánika a Ulici 1. mája. Mesto odporúča na obchádzku využiť aj juhovýchodný obchvat mesta.

Vianočné trhy sa na Námestí sv. Mikuláša konajú po prvýkrát.

