Hala mala stáť 2,5 milióna, po voľbách o 700-tisíc viac. Tretinu možno zaplatí štát

Na súde vypovedala, potom skolabovala.

Výstavba športovej haly zdražela o štvrtinu, Košice by mohli aj tak ušetriť

Primátor Polaček na obhliadke starej telocvične pred jej asanáciou. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Jeden z ťažiskových projektov vedenia mesta na dobudovanie chýbajúcej športovej infraštruktúry v Košiciach výrazne zdražel.

Magistrát si nechal počas predchádzajúceho funkčného obdobia Jaroslava Polačeka (nezávislý) v kresle primátora vytlačiť propagačný materiál, v ktorom informuje o svojich plánoch na zlepšenie podmienok pre športovcov.

Mesto v ňom okrem iného spomína Športovú halu pri ZŠ s MŠ Želiarska, ktorej realizácia mala stáť 2,8 milióna. Nové športovisko zaradil Polaček aj do rebríčka svojich priorít, ktoré zverejnil v rámci nedávnej predvolebnej kampane. Téme sa podrobne venuje Michal Lendel.

Zdražovanie sa začalo. Staromestskí poslanci zvýšili poplatky v škôlkach o 100 percent

Od januára zaplatia rodičia za stravu aj škôlku výrazne viac. (zdroj: Ilustračné - TASR)

KOŠICE. Namiesto 20-eurového poplatku 40 a namiesto 1,45 denne na stravu 2,30 eura.

Pripravovaná vlna zdražovania služieb v meste Košice sa začína v staromestských škôlkach. Rozhodli o tom miestni poslanci.

Rodič, ktorého dieťa navštevuje jednu zo šiestich materských škôl tejto mestskej časti, si od nového roka nájde na šekoch výrazne vyššiu sumu.

Kým pri 22 pracovných dňoch zaplatil za obedy svojho dieťaťa 31,9 eura, po zdražení to bude vyše 50 eur. K tým sa pripočíta 40-eurový poplatok za pobyt dieťaťa v škôlke. Ďalšie podrobnosti prináša Jana Ogurčáková.

Matka prevádzačov z policajnej akcie Pavúk na súde vypovedala a potom skolabovala

Päť väzobne stíhaných obžalovaných v pondelok na košickom okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, ZEMPLÍN. Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii počas akcie Pavúk rozložili v druhej polovici minulého roka organizovanú skupinu prevádzačov.

Dlhodobo prevážala nelegálnych migrantov zo Slovenska cez Českú republiku, prípadne cez Poľsko do Nemecka.

Vlani v septembri bolo obvinených päť ľudí, v januári tohto roka k nim pribudli ďalší. Na lavicu obžalovaných Okresného súdu Košice II sa tak posadilo sedem mužov, medzi nimi jeden policajt.

Súd si na pondelok predvolal svedkov, prišli tri ženy a muž. V čase vrcholiacej snehovej kalamity to nemali jednoduché. Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Humenčania zaplatia na daniach a poplatkoch viac. Primátor: Prerazili sme dno

Humenskí poslanci rokovali o zvyšovaní miestnych daní a poplatkov. Schválili aj rozpočet. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenčania si v budúcom roku priplatia za miestne dane a poplatky za odpad. Rozhodli o tom poslanci na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Schválili tiež budúcoročný rozpočet.

Bude to ekonomicky veľmi náročný rok, poťažkal si primátor Miloš Meričko (nezávislý). V tme, chlade, so zatvorenými športovými či kultúrnymi stánkami by však obyvatelia mesta ostať nemali. Zachované zostanú aj doterajšie benefity.

Všetko podstatné zo zastupiteľstva prináša Jana Otriová.

Čo u nás robil Jean-Claude Van Damme? Bol v Košiciach, Poprade i Michalovciach

Poradca premiéra Eduarda Hegera pre Ukrajinu Eduard Buraš a akčný hrdina Jean-Claude Van Damme na konzuláte v Užhorode. (zdroj: Eduard Buraš)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hrdina akčných filmov, majster bojových umení, belgický herec a režisér Jean-Claude Van Damme (62) sa prekvapivo objavil na Slovensku aj so svojou dlhoročnou mladou partnerkou (36), ktorá je Ukrajinka.

Nový primátor Michaloviec Miroslav Dufinec (Smer) sa na sociálnej sieti pochválil, že svetoznámy herec navštívil v utorok ich mesto aj radnicu.

Stretnutie trvalo len okolo 15 minút a o všetkom podstatnom z neho informujú Jana Otriová a Jaroslav Vrábeľ.

Zvonkohra sa rozozvučí po takmer štyroch rokoch, skladby vytvorili košickí umelci

(zdroj: Miroslav Vacula/mesto Košice)

KOŠICE. Zvonkohra na košickej Hlavnej ulici po štyroch rokoch mlčania už opäť dotvorí sviatočnú atmosféru v meste.

Dvadsaťdva zvonov sa opäť rozozvučí vďaka obnove technológie a elektroniky, ktorú Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach zrealizovala počas posledných piatich mesiacov.

Rozhodnutie obnoviť prevádzku zvonkohry padlo počas prvých mesiacov tohto roka. Inšpekcia jej stavu odhalila viacero závažných poškodení. Akých, zisťovala Klaudia Jurkovičová.



Vodič autobusu si nevšimol sypač, narazil doň. Zranilo sa sedem cestujúcich

(zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

KOŠICE. V Košiciach sa v utorok okolo ôsmej hodiny večer stala dopravná nehoda, autobus narazil do sypača.

Podľa doterajších zistení polície 34-ročný vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy jazdil v pravom jazdnom pruhu v smere od Palackého ulice, pokračoval na Južné nábrežie.

Vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu autobusu a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Prednou časťou narazil do zadnej časti svetelne označeného odstaveného vozidla údržby ciest. Viac informácií prináša Monika Almášiová.

Zima dáva šancu kreativite. Pozrite si dielka východniarov vo fotogalérii

(zdroj: Michal Lendel)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Bohatá snehová nádielka, po ktorej prišli silné mrazy, vytvorila na východnom Slovensku pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami pravú zimnú atmosféru.

Kreativite sa medze nekladú a tak k tomu, čo vytvorila samotná príroda, pribúdajú aj zaujímavé dielka vytvorené ľuďmi.

Niekoľko z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii v článku, ktorý pripravili Klaudia Jurkovičová, Michal Lendel a Anna Novotná.

Ďalšie správy

Odovzdali sme GPS súradnice, bráni sa firma, ktorá sa v Prešove stará o zimnú údržbu. Podľa primátora bola nezvládnutá.

Pri dopravnej nehode pri Nižných Ružbachoch sa zranili štyria ľudia. Cesta je uzavretá v oboch smeroch.

Vo Veľkom Šariši zvyšujú všetky miestne dane a poplatky o 30 percent. Poslanci schválili rozpočet.

Zlodeji sa ani nemuseli namáhať, do domu a bytu vošli bez použitia násilia. Vzali len hotovosť.

Šport

Ešte prednedávnom viedol Humenné, šokoval ligistu. Zomrel Andrej Čirák. Po skončení jesennej časti ho zradilo zdravie.

Umláteného pivota Prešova šťastena opustila. Rus mal v závere zápasu smolu. Prešov oplatil prehru súperovi z prvého zápasu.

