Miluj blížneho svojho. Mníška si Bibliu vysvetlila svojsky a dievča vzala pestúnom

Soľ je pre župy a mestá nad zlato.

Cestárom zdražela soľ, košická župa tvrdí, že ju nakúpila najlacnejšie

Aby sa nešmýkalo, mestá aj župy sa zásobujú drahšou soľou. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zimné počasie, námraza na chodníkoch či cestách.

To všetko riešia cestári solením, aby predišli úrazom či nehodám.

V súvislosti so súčasnou situáciou a výrazným zdražovaním však neúmerne rastú aj náklady na posypovú soľ.

Tá medziročne zdražela o desiatky percent a preto sa mestá a samosprávne kraje musia pripraviť na náročné obdobie.

Náklady na tohtoročnú prevádzku budú totiž vyššie, cena posypovej soli kolíše a je v podstate nemožné ju predpovedať.

Ako sa s tým vysporiadali mestá a župy? Zisťoval Kristián Sabo.

V areáli vodární vyrástol kopec z odpadu. Nachádza sa v košickej rekreačnej lokalite

Kopec z odpadu sa nachádza v rekreačnej lokalite Anička medzi obytným súborom Park Anička (v pozadí) a tenisovými kurtmi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Priamo vo vyhľadávanej rekreačnej lokalite Košíc Anička sa neustále rozrastá veľká kopa, ktorá pripomína skládku.

Nachádza sa v oplotenom areáli Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti medzi obytným súborom Park Anička a tenisovým areálom.

Jeden z čitateľov nás upozornil, že tam zamestnanci vodární navážajú už mnoho mesiacov rôzny materiál – asfalt, betón i hlinu, ktoré podľa neho pochádzajú z výkopových prác pri odstraňovaní porúch na vodovodnom potrubí v meste.

Obáva sa, že by mohol byť na tejto halde prítomný i škodlivý odpad pre životné prostredie a kontaminovaná hlina.

Ako sa s jeho sťažnosťou vysporiadali vodárne, pýtal sa Peter Jabrik.

Mníšku odsúdili za únos. Napokon je nevinná, podľa súdu konala z kresťanskej lásky

Zuzana Mózesová s ďalšou rehoľnou sestrou na chodbe Okresného súdu Košice - okolie. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Okresný súd Košice-okolie v lete 2018 uznal vtedy 64-ročnú mníšku Zuzanu Mózesovú vinnou zo zločinu únosu.

Podaním odvolania si vynútila prejednanie prípadu na košickom krajskom súde. Hoci ten na jar 2019 verdikt potvrdil, spis v archíve neskončil.

Mníška z kláštora mariánskych sestier v obci Drienovec s obhajkyňou podali dovolanie na Najvyšší súd (NS) SR a keďže tam neuspeli, obrátili sa na Ústavný súd ÚS) SR. Ten ich sťažnosti vyhovel a Krajskému súdu (KS) Košice prípad vrátil.

Obžaloba dávala mníške za vinu, že v auguste 2014 prikázala 17-ročnej Marcele, ktorá bola v kláštore na týždennom pobyte, aby si zbalila veci, lebo pôjdu do Maďarska.

Ako celý prípad dopadol v súdnej sieni, sa dozviete v článku Róberta Bejdu.

Vajda z Dobšinej: Kvôli jednému šialencovi, ktorý vraždil, zmizli roky našej práce

Marián Bubenčík pracuje na Mestskom úrade v Dobšinej ako referent pre styk s rómskou komunitou. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dobšiná je po Jelšave mestom s druhým najväčším podielom Rómov. Tvoria až 40 percent z celkového počtu obyvateľov. V meste sa preto už skôr vytvorila pozícia pre človeka, ktorý pomáha Rómom. Ľudí z komunity už pozná po mene, chodia mu s prosbou o pomoc klopať aj domov a pristavujú sa pri ňom v obchode. MARIÁN BUBENČÍK už osem rokov pozorne počúva, čo rómska menšina v Dobšinej potrebuje.

Za ten čas presunul najproblematickejšie rodiny z chatrčí do bytov, kde si platia za nájom, vodu či elektrinu. Teraz pracuje na tom, aby si postavili vlastné domy. To všetko ich podľa Bubenčíka núti pracovať a mať pravidelný príjem.

„Keď v bytovke nezaplatia nájomné, jednoducho musia ísť preč a žiadna chatrč sa tu už nepostaví. Keby niekto zapichol čo i len kolík do zeme, v tom momente beriem bager, som tam a búram to. Nedovolím, aby deti spali na studenej zemi a horeli tu chatrče. Kvôli darebáctvu rodičov, ktorí nechcú pracovať? Musia pre to niečo urobiť, aby si žili dobre,“ opisuje v rozhovore Lenky Hanikovej.

Zasypané cesty, skrížené autobusy, odrieknuté vlaky. Východ bojoval so snehom

Železničná spoločnosť Slovensko ohlásila mimoriadnu situáciu. Odporúčala na východe cestovať len ak je to nevyhnutné. (zdroj: ZSSK)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od soboty večera sprevádzalo sneženie na východnom Slovensku silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa.

Upozorňoval na výdatné zrážky najmä na severnom a východnom Slovensku. Lokálne tak podľa jeho predpovede malo nasnežiť 20 až 30 centimetrov snehu.

Pri silnom vetre sa zároveň tvorili snehové záveje. Na viacerých cestných úsekoch bol teda problém s prejazdnosťou. Tú komplikovali aj popadané stromy. Meškala mestská i medzimestská doprava.

Nepriaznivé počasie komplikovalo aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko hlásila na Twitteri viacero meškaní.

Odrieknutý bol napríklad osobný vlak z Prešova do Čiernej nad Tisou. Dôvodom bola námraza na koľaji. Meškanie 177 minút mal rýchlik 615 z Bratislavy do Humenného.

Východné Slovensko sa muselo vysporiadať s príchodom zimy, informovali Katarína Gécziová a Kristián Sabo. Fotogalériou prispela Judita Čermáková.

Varovali ich, aj tak sa vybrali na túru do Tatier. Pod lavínou zomreli dvaja turisti

Záchranná akcia napriek snahe záchranárov nemala šťastný koniec. (zdroj: Horská záchranná služba)

VYSOKÉ TATRY. Lavína si v sobotu večer vyžiadala životy dvoch turistov.

Ako informovala Horská záchranná služba, so žiadosťou o pomoc sa na nich obrátila priateľka slovenského turistu, ktorý sa ráno vybral aj s kamarátom na túru do Malej Studenej doliny.

„Dvojica mala v úmysle prejsť cez Priečne sedlo alebo vystúpiť na Širokú vežu. Celé popoludnie sa jej nedarilo s ním skontaktovať a podľa dohody ich mala vo večerných hodinách vyzdvihnúť v Starom Smokovci, odkiaľ sa jej neozvali,“ informovali horskí záchranári.

Viac o nešťastí v horách píše Katarína Gécziová.

Košice ohlásili kalamitu. Električky nejazdili vôbec, autobusy obmedzene

Košické ulice sú posiate snehom. (zdroj: Korzár/Jana Ogurčáková)

KOŠICE. Skrížené autobusy na cestách, problémy s pohybom po kašovitom snehu, ťažkosti šoférov na kopcovitom teréne. Električky nejazdia vôbec.

Mestská hromadná doprava v Košiciach je obmedzená pre sneženie a silný vietor.

„Mesto Košice v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásilo 1. stupeň kalamitnej situácie,“ informoval v nedeľu ráno hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Pokračoval, že na mnohých úsekoch sa od skorého rána vytvárajú snehové jazyky a záveje, prejazdnosť ciest je obmedzená a to aj napriek intenzívnej snahe o ich údržbu.

Viac o situácii v Košiciach sa dozviete z článku Kataríny Gécziovej. Ako to vyzeralo zrána v Košiciach, si môžete pozrieť na fotografiách Jany Ogurčákovej.

Kalamita na východe cez fotoobjektív



