Od prskavky mu horel kostým, deti skúšali jeho bradu. Aj tak žiadne neokríkol

Za Mikuláša sa prezlieka polstoročie.

Správca stopol peniaze na obnovu bytovky. Domácnosti musia firme zaplatiť vyše 111-tisíc

Bytovka musí doplatiť za zateplenie po 12 rokoch od rekonštrukcie. Súd rozhodol o výške úrokov z omeškania. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V týchto dňoch sa dozvedeli obyvatelia Baltickej 5 až 8 v Košiciach o svojej prehre v dlhoročnom spore so spoločnosťou Wavex-IZ, ktorá má podľa portálu Finstat od roku 2015 len minimálne príjmy z tržieb.

Po prehratom spore musia tamojšie domácnosti vyplatiť eseročke vyše 111-tisíc eur.

Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Košiciach v zložení Slávka Maruščáková, Natália Štrkolcová a Rastislav Pella, ktorí týmto potvrdili verdikt prvostupňového Okresného súdu Košice II spred roka.

Proti aktuálnemu rozhodnutiu už odvolanie nie je prípustné, píše Michal Lendel. Spor sleduje dlhodobo, teraz sa pozrel na to, čo sa bude ďalej diať.

Prichýlili deti z Ukrajiny, nemajú na platy. Štát im peniaze nedal, lebo fungujú krátko

Ukrajinské deti v prešovskej škôlke Kolysočka. (zdroj: FB/kolysockakoliska)

PREŠOV. Materská škola (MŠ) Kolysočka v prešovskom Solivare má triedu, ktorú navštevujú ukrajinské deti. Väčšinou pochádzajú z východu Ukrajiny, z Doneckej oblasti, z Chersonu, odkiaľ utiekli pred vojnou.

K šestnástim rusínskym a slovenským deťom v tejto škôlke pribudla celá trieda ukrajinských.

Učia v nej dve ukrajinské učiteľky, jedna pochádzajúca z Rivna, druhá z Donecka.

Ukrajinských detí majú v triede devätnásť, od júna sa ich vystriedali tri desiatky.

Viaceré mamičky s deťmi, napríklad z Užhorodu, sa už vrátili domov, iné deti išli po prázdninách do školy. Kapacitne je už MŠ Kolysočka na Solivarskej 68 plná.

A hrozí, že ukrajinskú triedu bude musieť zavrieť. Dôvody zisťoval Michal Frank.

Mikuláša hrá 48 rokov: Na deti som nikdy nekričal, ani by som si to nedovolil

Štefan Gerža, najstarší slúžiaci Mikuláš na Slovensku. (zdroj: FB)

ROŽŇAVA. Má zápis v knihe slovenských rekordov ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš.

V Rožňave si bez neho mikulášsku nádielku a rozsvietenie výzdoby ani nevedia predstaviť. ŠTEFAN GERŽA má 75 rokov a Mikuláša robí dlhé roky, na svojom konte ich má 48. Vynechal len raz, na začiatku tejto „kariéry“.

Dôchodca Štefan Gerža sa celý život pohybuje v kultúre a postava svätého Mikuláša je jeho vášňou. Prischla mu, nemusí si ani lepiť bradu, v meste ho na ulici spoznávajú deti i dospelí.

V rozhovore s Michalom Frankom vraví, že sa nikdy nestalo, žeby musel na deti kričať alebo mal s nimi nejaký problém.

Jeden čert by bol na našu republiku smiešne málo, písali noviny pred sto rokmi

Mikulášska a vianočná ponuka z roku 1922. (zdroj: knižničný fond VKJB)

O Mikulášoch a čertoch, ale aj o manželke košického hodinára Emila Fischera, ktorá "oznámila na polícii, že jej muž vykradol byt a odcestoval, zanechajúc ju osudu. Ako sa teraz dozvedáme, dodatočne sa vysvetlilo, že sa jedná iba o pomstu ženy," písali noviny pred sto rokmi.

Tomáš Ondrejšík vo svojom výbere z dobovej tlače spomína aj most pri Čani, ktorý bol v žalostnom stave. "Každý, kto si bližšie pozrel tento most zo strany od vody, mohol sa presvedčiť o tom, že tento most skutočne visí vo vzduchu lebo jeho drevené piliere boli od vody celkom zhnité."

Dočasné premostenie. (zdroj: TASR)

Slovenská správa ciest hľadá nového zhotoviteľa, ktorý dokončí most v Kežmarku. Stavba je zastavená od mája

Vysoká chorobnosť zatvára škôlky a školy v Košickom kraji. Hygienici zaznamenali aj viac ako dvesto covid prípadov

Zima to na východe poriadne rozbalí. Problémy môžu začať v noci. Čaká nás veľmi nepriaznivá poveternostná situácia

