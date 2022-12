Malá zmena pre mesto, veľká pre Myslavu. Územný plán visí na trojmilimetrovej čiarke

Na východe kriticky chýbajú pediatri.

Záhradky končia, výstavbu stopla kauza Petruš. Starosta o predchodkyni: Zrazu otočila

Keď chcel Petruš zmenu, mal o ňu oficiálne požiadať, hovorí nový starosta. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košickí mestskí poslanci budú už štvrtýkrát v tomto roku rozhodovať o zmenách pravidiel pre výstavbu v Myslave.

Prvýkrát rokovali o územnom pláne zóny v marci.

Košický parlament ho síce schválil, no radnica čoskoro prišla na to, že niekto do materiálu zasiahol.

Poslanci totiž na stôl nedostali materiál, ktorý odobril okresný úrad, ale pozmenenú verziu. Téme sa podrobne venuje Jana Ogurčáková.

Zomrela pediatrička, ostalo po nej asi 3000 detí. Na východe má krízu viac miest

Nové zdravotné stredisko v Pečovskej Novej Vsi. Ambulancia čaká na príchod pediatra, ktorý obci chýba. (zdroj: FB/Pečovská Nová Ves)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Keď vlani v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov náhle zomrela vyše 70-ročná pediatrička, asi tritisíc detí z tejto obce a ďalších piatich, ktoré patrili do jej spádovej oblasti, ostalo bez lekárky.

Obec s približne 2800 obyvateľmi sa rýchlo pokúšala zohnať za ňu náhradu, podarilo sa jej to až po určitom čase.

Aktuálne chodí k detským pacientom náhradná pediatrička zo Sabinova. Ordinuje dvakrát týždenne. Ako aktuálnu situáciu vidí starosta Jaroslav Dujava, informuje Katarína Gécziová.

Nemecký gigant do Košíc presunul produkciu z Ázie, otvoril nový závod

Profesor vnútorného lekárstva a prednosta 1. Kliniky kardiológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a VÚSCH v Košiciach Gabriel Valočík prezentuje ultrazvukový prístroj. (zdroj: SITA)

KOŠICE. V Košiciach sa po novom budú nielen vyvíjať, ale aj vyrábať ultrazvukové prístroje.

Svoj prvý závod v Európe tam v piatok slávnostne otvorila spoločnosť Siemens Healthineers.

Firma zameraná na medicínske technológie presťahovala do Košíc svoju produkciu z Ázie.



Prečítajte si o nej viac a hlavne, kedy plánuje spustiť výrobu.

Mesto ani armáda nemali peniaze, secesnú parádu zafinancoval sponzor

V južnom krídle budovy bola donedávna expozícia Východoslovenského múzea. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

OŠICE. Každého návštevníka, ktorý sa ocitne na košickom Námestí Maratónu mieru, upúta veľká historická budova.

Táto secesná stavba tvorí dominantu severného konca Hlavnej ulice a v súčasnosti je sídlom Košického samosprávneho kraja. Pred sto rokmi však patrila vojsku a má za sebou zaujímavú históriu.

Za prvej Československej republiky v týchto priestoroch sídlilo veliteľstvo 11. divízie a armáda ju využívala 90 rokov, čo vo vyššej časti fasády symbolizujú rímski vojaci a aj ďalší, odetí v brnení. Do histórie vás zavedie Milan Kolcun.

Policajná akcia na východe. Plánoval únos manželky, zadržala ho NAKA

Zásah elitnej jednotky vo Svinici. (zdroj: LTS)

SVINICA. Polícia zmarila pokus o únos ženy v okrese Košice–okolie.

V obci Svinica na základe operatívnych informácií zasiahli príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Policajné vozidlá obmedzili jazdu osobného auta neďaleko autobusovej zastávky.

Zásah, ktorý sa uskutočnil v stredu večer, nám potvrdilo Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky. O čo išlo, zisťoval Kristián Sabo.

V potoku našli muža. Volanie o pomoc začul policajt, skočili za ním do vody

Po odchode záchranárov zostalo na kríkoch tričko. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Polícia, hasiči aj záchranka smerovali v piatok ráno na Kostoliansku cestu v Košiciach.

Pod mostom v potoku sa to hemžilo pracovníkmi integrovaného záchranného systému, ktorí priestor prehľadávali.

Okoloidúci vodiči sa museli stiahnuť s autami na krajnicu, aby umožnili prejazd vozidlám s právom prednostnej jazdy idúcim so zapnutými majákmi.

Jeden z vodičov sa nám ozval, pretože, ako povedal, zvedavosť je veľká. Čo povedal, zaznamenal Kristián Sabo.

Popradskí poslanci bojkotujú piatky, opäť sa nerokovalo. Lajoš nemohol zložiť sľub

Popradský primátor zvolal najbližšie rokovanie tentoraz už na utorok. (zdroj: FB/Mesto Poprad)

POPRAD. Prvé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v Poprade v piatok musel primátor Anton Danko (nezávislý) zrušiť, nebolo uznášaniaschopné.

Z devätnástich poslancov štyria chýbali a prezentovali sa len deviati. Ďalší piati z opozičného klubu síce v zasadačke sedeli, ale neprezentovali sa.

Členovia zastupiteľstva mali okrem iného schváliť plat primátora, formu odmeňovania poslancov, členov mestskej rady a zvoliť si predsedov, podpredsedov a členov komisií.

Prítomný bol aj novozvolený poslanec Martin Lajoš (nezávislý), ktorý mal v piatok zložiť poslanecký sľub. V dôsledku toho, že sa rokovanie nekonalo, tak urobiť nemohol. Čo sa napokon udialo, sledovala Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Od nedele začne platiť nový grafikon. Na trati Prešov - Košice zavedie viac vlakov. V sezóne posilnia aj spoje pod Tatrami.

Sekerou zranil psovi hlavu, veterinár ho musel utratiť. Muža z Hnilčíka obvinili. Hrozí mu trojročné väzenie.

Stredisko v Nálepkove chce v sezóne spustiť vleky. Čaká na zimu a pomoc od štátu. Iní zavreli, a tak sa im hlási viac škôl.

Medzi Moldavou a Kapušanmi prebieha modernizácia elektrického vedenia. Druhá etapa prác sa uskutoční v lete 2023.

Mladík nezvládol jazdu a zničil plot cintorína. Šoféroval opitý a bez vodičáku. Po vytriezvení ho čakalo obvinenie.

V Prešovskom kraji zarába tretina Slovákov do 500 eur. V semafore chudoby prepadol. Zle dopadol i Košický kraj.

