O koľko minút zrýchlia vlaky z Košíc a Prešova do Bratislavy? Predstavili nové časy

Od nedele už platia zmeny na železnici.

SLOVENSKO. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) bude od nedele 11. decembra jazdiť so svojimi vlakmi podľa nového cestovného poriadku 2022/2023.

V budúcom roku plánuje odjazdiť takmer 39 miliónov kilometrov a vypraviť bezmála 644-tisíc vlakov.

Oproti roku 2014 ide o takmer 25-percentný nárast počtu vypravených vlakov a 26-percentné zvýšenie počtu vlakokilmetrov.

Národný vlakový osobný dopravca o tom vo štvrtok informoval s tým, že viac vlakov bude jazdiť najmä na severnej trase Ex 6xx medzi Bratislavou a Košicami, v okolí hlavného mesta a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov.

Údaje o plánovaných dopravných výkonoch zahŕňajú zmluvné vlakové spojenia vo verejnom záujme financované na objednávku Ministerstva dopravy a výstavby SR a komerčné InterCity vlaky bez dotácií štátu.

V tomto roku by mali vlaky ZSSK najazdiť predbežne necelých 37 miliónov kilometrov so skoro 600-tisíc vypravenými spojmi, čo je najviac od roku 2014, keď bola zavedená bezplatná preprava pre študentov a dôchodcov.

Košice - Bratislava za 4 hodiny a 31 minút

„Na trati Bratislava - Košice budú premávať štyri páry vlakov InterCity, pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie - trasu Košice - Bratislava zvládne za 4 hodiny 31 minút. Vlaky IC 44 a 45, vedené aj naďalej z a do Viedne cez Kittsee, budú zastavovať aj v staniciach Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka. Vo Viedni je zabezpečený prípoj z a do Zürichu/Frankfurtu," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Pri vlakoch IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košíc do Bratislavy budú zrušené zastavenia v Trnave, Trenčíne, Vrútkach, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši. Výnimkou je IC 525, ktoré bude aj naďalej zastavovať v Trnave.

„Najrýchlejší jazdný čas IC 52x bude v smere z Bratislavy 4 hodiny 42 minút (o 7 minút menej ako v súčasnosti), najpomalší čas IC 52x bude 4 hodiny 51 minút (tiež o 7 minút menej)," priblížil Kováč.

Všetky párne IC 52x z Košíc budú mať jazdný čas 4 hodiny 38 minút, čo je oproti súčasnosti rýchlejšie o 15 až 19 minút.

Bratislava - Prešov za 4 hodiny a 55 minút

Výrazné zlepšenie a skrátenie jazdného času bude podľa ZSSK na trati Bratislava - Prešov a opačne s prestupom v Kysaku na REX, ktorý bude stáť okrem Kysaku už len v Prešove.

Kým priemerne cesta Bratislava - Prešov trvala s IC 5 hodín 11 minút, po novom to budú 4 hodiny 55 minút.

Medzi hlavným mestom a metropolou východu budú aj naďalej premávať vlaky 6xx, pri ktorých sa zmení kategória z R na Ex.

„Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov zhruba o 60 minút a zrušenie zastavovaní v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá. Skrátenie jazdnej doby Košice - Bratislava bude o 24 minút a Žilina - Bratislava o 20 minút," podotkol Kováč.

Vlaky Ex 600 - 613 a R 614/615 doplnia vlaky Ex 620 - 629 v smere Bratislava - Trenčín, Bratislava - Vrútky, Bratislava - Martin a Bratislava - Poprad-Tatry.

Podľa Doležala potešia 90 percent cestujúcich

Zmena grafikonu sa podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) pozitívne dotkne viac ako 90 percent cestujúcich.

„Robíme to pre cestujúcich. Vo väčšine prípadov zvyšujeme intenzitu regionálnych prepojení a zrýchľujeme diaľkovú prepravu," informoval vo štvrtok na tlačovej besede Doležal s tým, že pri príprave nového vlakového grafikonu sa rozhodovali na základe dát.

Zámerom je efektívnejšia vlaková doprava a tam, kde to treba, budú vlaky jazdiť viac.

„Naším dlhodobým cieľom je podporovať železničnú dopravu tak, ako je to v zahraničí. Železničná doprava je jediná dlhodobo udržateľná forma dopravy. Chceme vytvoriť potenciál, aby objem železničnej dopravy mohol rásť," uviedol minister dopravy.

Podmienky majú podľa neho umožniť zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi.

Navrhovaný rozpočet verejnej správy počíta v budúcom roku s výdavkami zhruba 450 miliónov eur na osobnú železničnú dopravu vo verejnom záujme.

„Zohľadňujeme tam aj zásadný rast cien energií. Ak nebude schválený štátny rozpočet a pôjdeme do tzv. rozpočtového provizória, na dopravu vo verejnom záujme bolo na rok 2023 plánovaných 302 miliónov," upozornil Doležal.

Výdavky v železničnej osobnej doprave by v takom prípade klesli o 150 miliónov eur, výkony by sa znížili o polovicu a terajší grafikon by museli upraviť, resp. pristúpiť ku krízovému scenáru.

Vlakový grafikon je podľa rezortného šéfa prvá etapa ďalších reforiem. Ministerstvo dopravy pripravuje návrh nového zákona o verejnej osobnej doprave, na základe ktorého vznikne Národná dopravná autorita.

„Ako ďalší stupeň rozvoja dopravy na Slovensku bude koordinovať autobusovú dopravu k vlakovej. Tam, kde to dáva zmysel ekonomický a dopravný, tam budeme jazdiť vlakom. Kde to zmysel nedáva, budeme jazdiť autobusom, ale autobusy budeme koordinovať s vlakmi," upozornil Doležal.

Dvojminútové priemerné zrýchlenie

Nový železničný grafikon prinesie 4-percentné posilnenie dopravy, 6-percentné zníženie nákladov a dvojminútové priemerné zrýchlenie medzimestského spojenia.

Uviedol to vo štvrtok na brífingu Rastislav Farkaš, analytik z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Základná premisa nového grafikonu podľa Farkaša je, že zrýchľuje spojenia.

"Priemerné zrýchlenie je približne dve minúty v bežnom spojení. Samozrejme, sú trate, kde to spojenie je rýchlejšie o desiatky minút, aj také, kde sa na druhej strane spomaľuje menej," spresnil Farkaš.

"Grafikon, ktorý vstupuje do platnosti v nedeľu (11. 12.), je prvou väčšou etapou plánu dopravnej obslužnosti. Tento plán sme vytvárali v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Je to plán, ktorý hovorí o tom, na ktorej trati má chodiť koľko vlakov, kde vlaky majú stáť a kedy tie vlaky majú chodiť," priblížil analytik ÚHP.

Veľkou výhodou nového grafikonu podľa Farkaša je, že za balík peňazí, ktorý bol k dispozícii, pôjde o 4 % viacej vlakov.

"To znamená, že na tratiach, kde je najviac cestujúcich, pôjde vlakov viac. V priemere to znamená, že jeden vlakový kilometer, teda to, čo si MDV objednáva od ZSSK, zlacnie o 6 %," vysvetlil.

"Keď sa pozrieme na cestujúcich, tak v priemere 12 % z nich pôjde rýchlejšie o asi 15 minút. Najväčšie zrýchlenia sú na tratiach z Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc. Zároveň veľmi výrazne sa zrýchľuje spojenie smerom do Nitry alebo do Prievidze. Tu sú úspory v rádoch desiatok minút," doplnil Farkaš.

Pre väčšinu cestujúcich, čo je asi 80 %, sa podľa jeho slov nič nezmení, budú jazdiť tak ako doteraz. "Tie časy sú u spojení rovnaké, takisto frekvencia spojení je podobná," poznamenal.

Upozornil, že každá zmena prináša aj negatíva. "Tie negatíva sú v tomto prípade pre 6 % ľudí, ktorí pôjdu o asi 12 minút pomalšie. Toto ale nie je primárne dôsledkom nového grafikonu. Vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry a z prebiehajúcich výluk, kde na mnohých tratiach vlaky meškajú rádovo v desiatkach minút. Po novom sa tieto cestovné časy zreálňujú. Rýchlik Bratislava - Zvolen, ktorý bežne mešká okolo pol hodiny, pôjde po novom síce o 20 minút pomalšie, do cieľovej stanice príde však včas, nie s meškaním," dodal Farkaš.