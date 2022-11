Novoročná župná dilema: Menej liniek, drahšie lístky alebo prepúšťanie šoférov

Biedny rozpočet pocítia všetci.

Snúbenicu tak brutálne zbil, že uterákom utieral krv z chodníka. Skončil vo väzbe

Arnold na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Mnohé ženy po prvom napadnutí partnerom zatnú zuby a na polícii nič nenahlásia. Druhý útok však môže byť oveľa brutálnejší.

Presvedčila sa o tom 46-ročná žena, ktorú v nedeľu na ulici v centre Košíc brutálne zbil jej 23-ročný priateľ Arnold T.

Policajná hliadka, ktorú zavolali svedkovia incidentu, násilníka na mieste zadržala a obvinila z prečinu výtržníctva.

Okresná prokuratúra zohľadnila aj fakt, že Trebišovčan sa trestného činu dopustil v skúšobnej dobe iného odsúdenia, a navrhla ho stíhať vo väzbe.

O jej návrhu v stredu ráno rozhodoval Okresný súd Košice I.

Prípad sleduje Róbert Bejda.

Črtá sa ďalší štrajk v košickom dopravnom podniku. Už majú vymyslené aj heslo

Prvý štrajk v dopravnom podniku musel riešiť primátor Jaroslav Polaček už niekoľko mesiacov po svojom prvom zvolení pred štyrmi rokmi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Schyľuje sa zrejme k tretiemu štrajku v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) za primátorovania Jaroslava Polačeka (nezávislý s podporou stredo-pravicových strán).

Čosi nepriamo naznačil už v utorok na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve člen dozornej rady DPMK a Košického klubu Vladimír Saxa.

„Som zvedavý, kedy sa ozvú zamestnanci, že aj oni chcú zvýšenie platov, nielen ostatní, za akých podmienok robia a za aké peniaze. Dokedy to takto bude pokračovať?“ pýtal sa po tom, ako upozornil, že sa nedá šetriť, nech bude riaditeľom hocikto, keď už teraz má košický dopravný podnik cenu za jeden vozokilometer najnižšiu na Slovensku.

O štrajku zamestnancov sa šepkalo v utorok v zákulisí rokovania ako o hotovej veci.

Viac informácií zisťoval Peter Jabrik.

Mala to byť najväčšia investícia Košického kraja. Trnka priznáva, že o ňu prichádza

„Jasné, že by to bola škoda,“ hovorí Trnka na scénar, že kraj príde o milióny eur na kreatívne centrum. (zdroj: Vizualizácia KSK)

KOŠICE. „Ešte potrebujeme schváliť rozpočet na budúci rok, aj keď biedny,“ hovorí staronový košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) po prvom rokovaní.

Krajské zastupiteľstvo počas neho odsúhlasilo komisie. Najmä finančná je dôležitá pre pripravovaný rozpočet. Košický kraj ho v týchto dňoch pripravuje na zverejnenie, poslanci ho budú schvaľovať tesne pred vianočnými sviatkami.

Trnka vysvetľuje, že rozpočet bude úsporný po všetkých stránkach.

Prečo musí kraj šetriť a aké úsporné opatrenia chce kraj zaviesť, chcela vedieť Jana Ogurčáková.

Len toľko dreva môže potiahnuť, koľko sám váži. V Poloninách stroje nahradili kone

Pejo sa ešte len zaúča na prácu v lese. Kočiša poslúcha na slovo. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ULIČSKÉ KRIVÉ. Prírode blízke hospodárenie v lesoch Národného parku Poloniny znamená nahradiť ťažké mechanizmy koňmi. Pracujú dve partie, potrebovali by ešte štyri ďalšie. Doposiaľ pre miestnych obyvateľov vyťažili necelé tri stovky metrov kubických palivového dreva.

Trojročný Pejo sa na pracovnú šichtu pripravuje už od pol piatej ráno. Vtedy má najviac roboty jeho majiteľ Pavol Senko.

Musí koňa nakŕmiť, pripraviť všetko potrebné do špeciálne upraveného auta, ktorým sa on i jeho štvornohý pomocník vyvezú do lesnatého terénu za obcou Uličské Krivé.

Za pilčíkmi a ich koňmi sa bola v Poloninách pozrieť Jana Otriová.

Rehoľu vyhnali, liečili tam mentálne chorých. Spustnutý kláštor po rokoch otvorili

Keď sa v polovici 90. rokov ústav pre postihnutú mládež z kláštora vysťahoval, jeho priestory ostali opustené, a tak ako v mnohých podobných prípadoch, začali chátrať. (zdroj: Archív Peter Štalmach)

BARDEJOV. Ľudia v Bardejove dlho chodili okolo zanedbaného františkánskeho kláštora.

Do 90. rokov minulého storočia tam bol ústav pre mentálne postihnutú mládež a odvtedy bol až do roku 2012 opustený.

Prešla dekáda odvtedy, čo sa traja ľudia rozhodli, že kláštor dajú do poriadku a sprístupnia ho verejnosti. Príbeh jeho obnovy prináša Lenka Haniková.

Lekársky odborár: Matovič poštval lekárov a zvýšil odhodlanie dospieť do výpovede

Martin Paulo. (zdroj: UNLP)

Hrozbu hromadných výpovedí lekárov sa podarilo odvrátiť v hodine dvanástej. Vláda a Lekárske odborové združenie (LOZ) dospeli k dohode len niekoľko dní pred odchodom dvetisíc lekárov z nemocníc. Tí stiahnu výpovede hneď, ako si štát splní svoju časť dohody. Podpredseda LOZ v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (UNLP) Martin Paulo hovoril o víťazstve v prospech pacienta.

Odborár, ktorý ešte pred rokom a pol sedel vo vedení univerzitnej nemocnice, sa pokúsil vysvetliť, prečo prišlo toto ultimátum zo strany odborov v súčasnej zložitej situácii. Politikárčenie odmietol.

Michal Lendel sa s ním o aktuálnej situácii zhováral krátko po tom, ako vláda a lekárske odbory dospeli k dohode.

Nemocnica napriek dohode odborov a vlády ošetrí iba akútne prípady

Prešovská nemocnica. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zisťovali sme, ako budú najväčšie nemocnice na východnom Slovensku fungovať od štvrtka 1. decembra.

Od tohto termínu viaceré avizovali v súvislosti s výpoveďami lekárov obmedzený režim. Pred niekoľkými dňami napríklad popradská nemocnica oznámila, že od štvrtka neobjednáva pacientov na plánované operácie.

Hovorkyňa Sylvia Galajda vysvetľovala, že sa tak rozhodli vzhľadom na očakávanú zmenu v personálnej situácii lekárov, a teda ich nedostatok. Na otázku, ako bude vyzerať starostlivosť o pacientov od decembra, zatiaľ nemocnica nereagovala.

Ako bude od decembra fungovať prešovská i košická univerzitná nemocnica, sa pýtala Lenka Haniková.

Padyšák obvinil Polačeka, že klame. Primátor Košíc prehral boj o dopravný podnik

Primátor Jaroslav Polaček prišiel o svoju pravú ruku v DPMK. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop (vľavo) sa sám vzdal členstva v predstavenstve. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vyšlo to presne opačne, ako košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou stredo-pravicových strán) pôvodne zamýšľal.

O dlhoročnom vedúcom zamestnancovi technického úseku Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Ondrejovi Turisovi, ktorého si primátor vyhliadol na post nového generálneho riaditeľa i člena predstavenstva, sa na utorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve napokon ani nehlasovalo.

Uprostred búrlivej rozpravy o tejto personálnej otázke totiž sám kapituloval a vzdal sa nominácie.

Tému personálnych zmien v DPMK sledoval na mestskom zastupiteľstve Peter Jabrik.

Zrušia sedem daňových úradov na východnom Slovensku, sťahujú sa do iných miest

Ilustračné. (zdroj: FS SR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov či menej fyzických návštev klientov. Takto zdôvodňuje finančná správa zmeny vo fungovaní niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku.

K 1. decembru presúva agendu 13 kontaktných miest spolu s ich zamestnancami v rámci krajov do väčšej pobočky. V prípade dvoch dôjde k transformácii kontaktného miesta na pobočku daňového úradu.

Chystané zmeny i benefity, ktoré si od nich finančná správa sľubuje, zhrnul Jaroslav Vrábeľ.

Ďalšie správy

Nový primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. (zdroj: Michal Lendel)

Koľko zarobia primátori Tatier, Popradu, Levoče, Ľubovne, Spišskej a Kežmarku? Pozrite si prehľad platov primátorov

Košický závod Volvo plánuje zamestnať viac ľudí, ako pôvodne sľuboval. Riaditeľ Helldén hovorí o napredovaní projektu

Aby mohol kradnúť, rozbil na dverách pohostinstva sklo. Otvor mu však bol primalý. Kuriózny prípad sa stal v Zborove

Za volantom mercedesu sedela opitá vodička, nafúkala 2,75 promile. Polícia ju zastavila v Sobranciach

Z kostola sv. Egídia i blízkej zvonice sa oddeľuje omietka, hrozí i pád väčších kusov. Farnosť chystá projekty na ich obnovu

Šport

Košice doma porazili Slovan Bratislava 3:1. (zdroj: TASR - František Iván)

Krásne gesto i rekord. Na východe sú úžasní ľudia, ďakoval Valach Košičanom

